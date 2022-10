Recenzia: Aj varenie je umenie, nová kuchárka Zdeny Studenkovej

“Recepty, ktoré vám ponúkam, sú jedlá overené časom a mojou chuťou. Nie sú priveľmi komplikované ani náročné na prípravu. Zato sú také chutné, že sa som sa nehanbila uhostiť nimi ani vás, ani nijakú inú návštevu. Všetko tu už bolo, ale chuť človeka, jeho fantázia a odvaha pri vymýšľaní jedla sú obdivuhodné a nezameniteľné. Veď dve kuchárky nepripravia ten istý recept rovnako. Niektoré recepty sú od mojich priateľov alebo známych, a preto majú ich mená. Takto sa mi aj jednoduchšie hľadajú v tých niekoľkých zošitoch, ktoré majú čestné miesto v mojej najobľúbenejšej pracovni – kuchyni.”

Zdenu Studenkovú poznáme ako skvelú herečku z divadla, či z filmu, ktorá má na tejto scéne svoje veľmi významné a nezastupiteľné miesto. Mnohí ju však poznajú aj cez jej kuchyňu z jej dvoch kuchárskych kníh Recepty so štipkou hereckého korenia (2004, 2006). V roku 2022 jej vo vydavateľstve Ikar vychádza jej tretia kuchárska kniha s názvom Aj varenie je umenie. Hneď v úvode knihy v Studenkovej predslove hovorí autorka sama o sebe, že sa neskromne nazýva dobrou kuchárkou a v knihe nám ponúka recepty z ich rodinného dedičstva.

Tradičné i moderné

Kniha Zdeny Studenkovej je rozdelená na niekoľko kapitol, ktoré sú členené ako väčšina kuchárskych kníh na jednotlivé sekcie podľa druhu jedla: Predjedlá a polievky; Jedlá z mäsa a hydiny; Ryby a dary mora; Cestoviny a šaláty; Zeleninové jedlá; Prílohy, chuťovky, dipy a omáčky; Dezerty, koláče a torty. Tieto jednotlivé kapitoly prinášajú veľmi pestrý diapazóm receptov, z ktorých si iste každý niečo vyberie. Recepty nám autorka pritom ponúka vyvážene aj z tradičnej aj z modernej kuchyne. Tradičné recepty zastupuje napríklad boršč, bryndzová nátierka, koložvárska kapusta, rajčinová krémová polievka, kečup, štrúdľa… Veľmi moderne a ozvláštňujúco pôsobia recepty z časti Ryby a dary mora, ktorých je pomerne dosť a v slovenských kuchyniach sa asi varia pomenej. Napriek tomu sú z dostupných surovín a jednoduché na prípravu. Viaceré tradičné recepty sú pritom vylepšené alebo poňaté v modernejšej verzii (napr. Slepačia orientálna polievka, Pečené kanadské kura, Bravčová roláda s orechovou plnkou, Šošovicová polievka s koňakom…)

Varenie a umenie

“Neviem, prečo sa hovorí – hladný ako herec! Prečo sa nepovie – hladný ako účtovník! Asi to bude tým, že herci pracujú so zážitkovou sférou, veľmi čitateľme a radi dávajú najavo svoje city. túžby a chute. Medzi mojimi kolegami je veľa skutočných gurmánov, skvelých kuchárov, a ak nie práve majstrov kuchárov, tak aspoň dobrých jedákov.”

Okrem samotných receptov knihu dopĺňajú aj kratšie kapitolky, ktoré neponúkajú recepty, ale herecké príbehy, rôzne zážitky s hereckými kolegami, ktorých všetci poznáme. Sú zaujímavé, prinášajú okamihy, ktoré by inak asi nikdy neboli nikde zverejnené.

Výňatky zo súkromia

V knihe nám Studenková po troške odhalí aj svoje súkromie. V prvej kapitole Dievča z kolónie nás prevedie svojím detstvom, miestom, kde vyrastala, a tým, ktorí poznajú Bratislavu, ju tak trošku priblíži aj v čase, keď bola ešte ona malým dieťaťom.

“Keď som ráno odchádzala do školy, babička sa nikdy nezabudla opýtať: “Zdenka, čo chceš na obed?” No a ja som si vybrala. Nič jednoduché, napríklad fazuľovú polievku so širokými slížami, lyžica v nich musela stáť. Alebo parené buchty s marhuľovým lekvárom, posypané makom a poliate roztopeným maslom. Varili sme na doma vyškvarenej masti, na tú veľmi vďačne a často chodili moje spolužiačky. Veď čo bolo chutnejšie ako chlieb s domácou masťou?”

Svoje rozprávanie v týchto častiach knihy Studenková dopĺňa aj jemným humorom, ktorý čítanie spríjemňuje.

“Muro (kocúr – poznámka redaktorky) bol jediným svedkom môjho prvého kuchárskeho pokusu a bolestne si to odniesol. Mala som asi deväť rokov, keď som sa rozhodla, že upečiem bublaninu. Cesto sa mi podarilo a šťastne som ho vložila do rúry. Išla som si zabicyklovať, lebo všetky moje kamošky boli vonku a preháňali sa v parku. Už neviem, kedy som si spomenula na bublaninu. Vletela som do kuchyne s Murom v pätách, a keď som otvorila rúru, vyvalil sa z nej taký kúdoľ uhľovočierneho dymu, až ma odhodilo. S tým čiernym dymovým Aladinom odletel aj Muro. Objavil sa až na druhý deň a ešte stále kýchal, prskal a očká mal zaliate slzami.”

V týchto kapitolách Studenková okrem detstva odkryje aj drobné detaily o posedeniach s hereckými kolegami, svoje začiatky nielen pred kamerou, ale i pri sporáku. Osviežením je aj to, že spomína mnohých svojich (nielen) hereckých kolegov.

Každopádne, kniha pôsobí aj ako koláž viacerých odlišných častí, receptov, kapitol zo života, hereckých príbehov, fotiek. Pre niekoho to môže byť zaujímavé, fanúšikovia herečky si iste prídu na svoje. Zároveň to robí knihu originálnou. Pre iných však môžu byť tieto časti v knihe, ktorá má byť hlavne kuchárskou, zbytočné.

Grafický dizajn

Čo sa týka grafickej stránky, kniha má veľmi príjemnú fotografiu na obálke, v príjemných farbách, pôsobivú, takú, ktorá iste zaujme na pultoch kníhkupectiev. Na väčšine strán sa nachádza viac receptov, na začiatku sú vždy uvedené názvy, ingrediencie a následne postup prípravy. Tí, ktorí majú radi fotografiu jedla pri každom recepte si na svoje neprídu, lebo toto v knihe chýba. Fotografie sú ponúknuté len z niektorých receptov, ale na druhej strane ich nie je málo. Ponúknuté fotografie však prezentujú pripravené jedlá v naozaj kvalitnej kulinárskej podobe. Knihu dotvárajú aj občasné fotografie herečky v kuchynskom prostredí pri varení, pečení a inej príprave jedla.

