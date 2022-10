Správna starostlivosť o ústnu dutinu psa vedie k zdravým zubom

Ako milujúci majiteľ domáceho maznáčika robíte všetko pre to, aby ste udržali svojho psa v špičkovej forme, od kŕmenia tým najvýživnejším jedlom a pochúťkami až po zabezpečenie toho, aby každý deň cvičil a chodil k veterinárnemu lekárovi na preventívnu starostlivosť. Venujete však dostatočnú pozornosť starostlivosti o ústnu dutinu svojho psa? Ak nie, je čas zmeniť svoje spôsoby. Koniec koncov, správna starostlivosť o ústnu dutinu je to, čo robí rozdiel medzi zdravými zubami psa a stavom ústnej dutiny, ktorý môže vášmu štvornohému kamarátovi spôsobovať nepohodlie (alebo dokonca bolesť).

Ako udržať ústnu dutinu vášho psa čistú

Čistenie zubov kefkou

Psy sa nerodia so zdravými ústami, ktoré im zostanú až do dospelosti – je len na nás, aby sme im pomohli udržať ich perleťové biele zuby v špičkovom stave. Pomáha pravidelné čistenie zubnou kefkou a pastou špecifickou pre psov, rovnako ako niektoré hračky a maškrty, ktoré sú formulované tak, aby redukovali baktérie v ústach vášho domáceho maznáčika. Tak, ako si párkrát denne čistíte zuby vy, aj psíkovia potrebujú každodennú pozornosť.

Najprv mu vyčistite predné zuby. Pomaly sa prepracujte k zadnej časti jeho úst, pričom pozorne sledujte vonkajšiu stranu jeho zubov. Možno sa budete musieť najskôr odtiahnuť a urobiť len niekoľko zubov naraz. Keď si obaja na tento proces zvyknete, zistíte, že rutina prebehne rýchlo a jednoducho. Zubná pasta pre psov je tiež špeciálne navrhnutá tak, aby bola čo najchutnejšia, pokiaľ máte radšej morčacie a kuracie mäso ako čerstvosť mäty.

Pamätajte si: Nikdy by ste svojmu psovi nemali dať ľudskú zubnú pastu, pretože zložky môžu dráždiť jeho žalúdok a spôsobiť mu veľké bolesti.

Profesionálne čistenie veterinárom

Ďalšou dôležitou súčasťou starostlivosti o ústnu dutinu psa je každoročné profesionálne čistenie vo veterinárnej ordinácii. Tento postup by sa mal vykonávať v anestézii, každý jeden až tri roky. Váš veterinár môže vyčistiť pod ďasnami vášho psíka a na iných ťažko dostupných miestach spôsobmi, ktoré zabránia orálnym a systémovým ochoreniam. Počas tohto procesu môže váš veterinár tiež chcieť urobiť röntgenové snímky zubov vášho maznáčika, aby sa uistil, že neexistujú žiadne iné základné problémy, podobné tomu, čo by ste mohli urobiť pri vlastnej zubnej prehliadke.

Výživové doplnky

Jedným z dôležitých krokov pri starostlivosti o ústnu dutinu vášho psíka je pravidelné podávanie výživových doplnkov. V súčasnosti sú na trhu dostupné špeciálne výživové doplnky, ktoré dokážu so zubným kameňom efektívne bojovať. Podávajte mu napríklad doplnok DentON. Prírodný prípravok obsahuje morskú riasu Ascophyllum nodosum, ktorá pôsobí priamo v tráviacom trakte zvieraťa, odkiaľ sa následne dostáva do krvného obehu a do slín. Tam pôsobí na redukciu zubnému povlaku a kameňa. K tomu aj výrazne znižuje zápach z úst (halitóza). Je tak nielen účinnou prevenciou, ale tiež aj zmäkčuje už existujúci zubný kameň, ktorý následne sám odpadne, prípadne ho možno oveľa ľahšie odstrániť.

Kedy navštíviť veterinára?

Ak si všimnete akékoľvek zmeny v ústach vášho psa, ako sú hrče, zmena farby, opuch, vredy alebo zmena čuchu, okamžite kontaktujte vášho veterinára. Ktorýkoľvek z týchto príznakov môže byť znakom toho, že váš pes trpí ochorením ústnej dutiny alebo stavom, ktorý je potrebné liečiť.

Tým, že pomôžete svojmu psovi udržiavať správnu ústnu starostlivosť, môžete sa vyhnúť bežným ochoreniam ústnej dutiny. Ukážte svojmu miláčikovi, že vám na ňom záleží, a pomôžte mu udržať zuby, ďasná a jazyk čisté.