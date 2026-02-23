Míľnik skupiny Bonduelle: medzinárodná certifikácia B Corp™

V spoločnosti Bonduelle veria, že sociálna zodpovednosť a pozitívny vplyv našich činností na naše okolie sú nepochybne hnacou silou nášho podnikania aj celej organizácie. Preto hrdo oznamujú, že získali medzinárodnú certifikáciu B Corp. Tento významný míľnik zaradil spoločnosť Bonduelle medzi prestížnu skupinu spoločností s touto certifikáciou a prispieva k naplneniu ich cieľa inšpirovať ľudí k pestrej strave na rastlinnej báze a pozitívne ovplyvňovať zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
Tlačová správa spoločnosti
Získanie medzinárodnej certifikácie, ktorá sa udeľuje od roku 2018, je súčasťou transformačného plánu spoločnosti s názvom „Transform to Win“ (Transformácia k víťazstvu), ktorý kladie udržateľnosť do centra nášho obchodného modelu. V turbulentnom ekonomickom prostredí spoločnosť Bonduelle opätovne potvrdzuje, že obchodné výsledky a udržateľnosť čoraz viac závisia od integrácie sociálnych a environmentálnych otázok, ktoré sa odrážajú v reťazci „od poľa po stôl“.
V spolupráci s dlhoročnými partnermi poskytuje rodinná skupina Bonduelle svojim zákazníkom viac ako 170 rokov produkty najvyššej kvality – v rôznych segmentoch trhu po celom svete.
Získať certifikáciu B Corp si vyžaduje náročný a nepretržitý proces zlepšovania. Počas certifikačného procesu sú spoločnosti hodnotené na základe piatich kľúčových pilierov: riadenie spoločnosti, zamestnanci, komunity, zákazníci a životné prostredie. V spoločnosti Bonduelle tento prístup mobilizuje celú organizáciu, mení jej výrobné a obchodné správanie a ovplyvňuje mnoho rozhodnutí. Ide o ambiciózne kolektívne úsilie, do ktorého sú zapojené všetky subjekty skupiny po celom svete.
„B Corp nie je len ocenením, je to náročný proces neustáleho zlepšovania, ktorý posilňuje našu transparentnosť a konzistentnosť v našich záväzkoch voči všetkým zainteresovaným stranám. Je to každodenný záväzok stať sa lepšou spoločnosťou pre svet. Zaradením tohto prístupu do všetkých našich každodenných činností budujeme zodpovednejší a odolnejší obchodný model, ktorý zohľadňuje vplyv týchto činností,“ hovorí Xavier Unkovic, generálny riaditeľ skupiny Bonduelle.
Tento úspech je výsledkom výnimočného kolektívneho úsilia: tímy spoločnosti Bonduelle sa neustále snažili zlepšovať procesy a starostlivo vyhodnocovať zavedené zmeny.
„Získanie certifikácie prinieslo spoločnosti Bonduelle jedinečnú dynamiku – pomohlo nám štruktúrovaným spôsobom zlepšiť naše sociálne, environmentálne a riadiace postupy, posilniť našu transparentnosť a prispieť k relevantnosti našej ponuky a našich značiek. Integrácia tohto rámca do našich každodenných činností dáva zmysel našej práci a umožňuje všetkým v organizácii prispievať k udržateľnejšej výrobe potravín,“ uviedla Céline Barral, riaditeľka pre stratégiu, značky a vplyv.
„Získanie certifikátu B Corp vnímame ako ďalšie potvrdenie toho, že naše dlhodobé aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti a udržateľnosti majú zmysel. V Českej republike sa napríklad podieľame na podpore detí z detských domovov a žien v ťažkých životných situáciách, spolupracujeme s potravinovou bankou a zapájame sa aj do výsadby stromov. Niektoré projekty sú dlhodobé, iné jednorazové, ale spoločným cieľom je pomáhať tam, kde je to skutočne potrebné. Obzvlášť oceňujem fakt, že do týchto aktivít je zapojený celý náš tím,“ komentoval Michal Skála, obchodný riaditeľ spoločnosti Bonduelle pre región CE MID.
Certifikácia B Corp
Certifikácia B Corp v medzinárodných operáciách spoločnosti predstavuje okrem iného:
✔ 11 000 kuchárov, ktorí sa počas troch rokov zúčastnili školenia o príprave rastlinných potravín.
✔ 98 % produktov v portfóliu spoločnosti Bonduelle dosahuje najlepšie (A) a druhé najlepšie (B) hodnotenie v systéme hodnotenia výživovej hodnoty Nutri-Score. Dlhodobo sa snažíme znižovať obsah prídavných látok, konzervačných látok a soli a eliminovať rezíduá pesticídov.
✔ 59 % partnerských pestovateľov používa metódy regeneratívneho poľnohospodárstva. Tento podiel by sa mal do roku 2030 zvýšiť na 80 %.
✔ 73 % zavlažovaných orných pôd je vybavených systémom pre reguláciu zavlažovania, s cieľom dosiahnuť 90 % do roku 2030.
✔ 100 % fabrík sa zapája do miestnych iniciatív s pozitívnym vplyvom
✔ Angažovanosť zamestnancov dosahuje mieru 71 % (podľa metodiky Opensquare).
Vedomé riadenie environmentálnych a sociálnych vplyvov je jednou z predností spoločnosti Bonduelle a certifikácia B Corp potvrdzuje jej ambíciu vytvoriť budúcnosť, v ktorej pôjdu podnikanie a udržateľnosť ruka v ruke.
To najlepšie ešte len ochutnáme! Túto cestu sledujte na https://www.bonduelle.com/en.
O B Corp
B Corp je globálne hnutie, ktoré sa snaží transformovať ekonomiku. Písmeno B v názve B Corp znamená „benefit“ (prínos) – pre ľudí a planétu, nielen pre akcionárov. Certifikácia B Corp je súkromná, dobrovoľná certifikácia vydávaná medzinárodnou neziskovou organizáciou B-Lab komerčným podnikom, ktoré spĺňajú normy v oblasti sociálnej, environmentálnej, riadiacej a transparentnosti. V súčasnosti je certifikovaných viac ako 10 000 spoločností všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov vo viac ako 100 krajinách.
Certifikácia je založená na hodnotení B Impact Assessment, ktorého rámec je štruktúrovaný okolo piatich oblastí vplyvu: riadenie, zamestnanci, komunity, životné prostredie a zákazníci. Hodnotí celkový výkon na základe kritérií, pričom úspešné dosiahnutie minimálne 80 bodov nezaručuje dokonalosť vo všetkých oblastiach, ale podporuje cestu neustáleho zlepšovania. Nevzťahuje sa na konkrétny produkt alebo službu, ale na spoločnosť ako celok.
O skupine Bonduelle:
Skupina Bonduelle je rodinný podnik zo severného Francúzska, ktorý funguje už sedem generácií. Pôsobíme v takmer 100 krajinách a sme hrdí na naše ikonické značky: Bonduelle, Cassegrain a Globus. Spolupracujeme s takmer 2 000 pestovateľmi, aby sme mohli ponúkať zeleninu a strukoviny zozbierané v čase ich najvyššej chuti a optimálnej nutričnej hodnoty.
Veríme, že každé jedlo je príležitosťou na zmenu, a preto inšpirujeme ľudí k pestrej strave na rastlinnej báze. Po tom, ako sme minulý rok získali certifikát B Corp vo väčšine našich pobočiek, teraz ho získala celá skupina Bonduelle, čo potvrdzuje náš záväzok k udržateľnejšiemu a zodpovednejšiemu obchodnému modelu. Za finančný rok 2024–2025 dosiahla spoločnosť tržby vo výške 2,2 miliardy eur.
Viac na www.bonduelle.com