Herná klávesnica HyperX Eve 1800: prispôsobená pre akciu

Herné klávesnice predstavujú samostatnú kategóriu počítačového hardware, ktorý sa od klasických kancelárskych modelov líši nielen vzhľadom, ale najmä filozofiou používania. Model HyperX Eve 1800 Gaming Keyboard (na Slovensku sa neraz priamo prekladá ako HyperX Eve 1800 herná klávesnica) patrí medzi zariadenia navrhnuté primárne pre hráčov akčných hier. Zároveň ponúka vlastnosti, ktoré ocenia aj používatelia hľadajúci pevné spracovanie a spoľahlivú odozvu. Už po prvom kontakte je zrejmé, že ide o robustné (kvalitným plastom) zariadenie s dôrazom na funkčnosť a stabilitu.
Klávesnica pôsobí jednoducho a univerzálne. Dizajn kláves a tela je jednofarebný, bez výrazných rušivých prvkov, bez prehnanej ergonómie a pokusov dizajnérov šokovať. Nápisy na tlačidlách neobsahujú slovenskú diakritiku, čo je pri herných modeloch bežné. Pre hráčov to nepredstavuje problém, no pri intenzívnom písaní textov si používateľ uvedomí rozdiel oproti kancelárskym klávesniciam. HyperX Eve 1800 je mierne kratšia na šírku, čím poskytuje viac priestoru pre pohyb myši – vlastnosť, ktorú herná komunita dlhodobo považuje za dôležitú.
Klávesnica pre gaming… čiže:
Rozloženie kláves reflektuje gaming orientáciu. Smerové šípky sú umiestnené bližšie pod menším klávesom Enter a navigačné klávesy ako Delete či Print Screen sa nachádzajú nad numerickou časťou, nie v klasickom oddelenom bloku. Ide o zámerné riešenie umožňujúce kompaktnejšie rozmery. Zaujímavosťou je aj menší kláves „0“ na numerickej klávesnici, ktorý veľkosťou zodpovedá ostatným čísliciam. Tým pomohol optimalizovať priestor okolo šípok tak, aby nemusela byť klávesnica tak široká. Pritom zostal vynechaný priestor medzi numerickou časťou a šípkami, aby ich naďalej bolo lepšie rozpoznať hmatom.
Prvé dojmy a unoboxing
Prvý dojem podporuje ekologicky ladené balenie. Klávesnica je uložená v kartónovom obale s papierovou výplňou bez plastových prvkov, čo je v segmente herných zariadení skôr výnimočné riešenie. Po pripojení cez USB ju moderné operačné systémy okamžite identifikujú plným názvom zariadenia bez potreby inštalácie ovládačov, čo ocenia najmä používatelia zvyknutí na jednoduché plug-and-play fungovanie.
Konštrukčne ide o pevný kus hardvéru. Telo klávesnice nepôsobí flexibilne ani pri silnejšom uchopení, materiál sa neprehýba a zariadenie zostáva stabilné aj pri – hovorme tomu – drsnejšom používaní. Stabilitu zvyšujú pogumované plochy na spodnej strane a tiež pogumované nožičky umožňujúce mierne zvýšenie sklonu. Zaujímavým detailom je, že aj po sklopení nožičiek zostávajú zachované štyri pogumované kontaktné body, takže klávesnica drží pevne na stole v oboch polohách.
Postrehy k HyperX Eve 1800
Na ľavom okraji sa nachádza rozšírená časť s rýchlymi tlačidlami na ovládanie hlasitosti a okamžité stlmenie zvuku. Klávesnica využíva aj funkciu Fn, pričom sekundárne funkcie sú označené na bočných stranách klávesov. Používateľ tak vidí hlavný znak zhora a doplnkovú funkciu zboku. Ide napr. o ovládanie multimédií, jasu alebo ďalších systémových funkcií bez potreby samostatných tlačidiel. Rozšírené možnosti nastavenia ponúka softvér HyperX NGENUITY, ktorý umožňuje prispôsobenie podsvietenia a funkcií, hoci základné používanie si vystačí aj bez neho.
Podsvietenie sleduje aktuálny trend dynamicky sa meniacich farieb. Prechody sú plynulé a pomalé, zachovávajú dostatočnú svetelnosť a umožňujú čitateľnosť klávesov aj v tmavom prostredí. Okrem vizuálneho efektu plní podsvietenie aj praktickú funkciu orientácie pri večernom hraní alebo práci.
Očakávania splní, poteší kvalitou
Pri samotnom používaní klávesnica reaguje presne a pohotovo. Odozva tlačidiel je rýchla, návrat klávesov konzistentný a počas hrania nevznikajú problémy s detekciou stlačení. CTRL zostáva na tradičnom mieste v dolnom ľavom rohu, čo je detail, ktorý mnohí používatelia považujú za zásadný pre pohodlné ovládanie. Akonáhle sa stretávame s klávesnicou, ktorá ponúka v dolnom ľavom rohu niečo iné ako CTRL, je pre nás nepoužívateľná, takže hneď prvé kritérium toho, čo je pre nás „poriadna klávesnica“ táto konkrétna spĺňa. Celkovo ide o zariadenie, ktoré spĺňa očakávania hráčov a zároveň ponúka pevnosť a rozmery vhodné aj na prenášanie. Dĺžka klávesnice je blízka šírke notebooku, takže sa zmestí do brašne alebo ruksaku aj s jeho zapnutím.
HyperX Eve 1800 tak predstavuje typickú modernú hernú klávesnicu: kompaktnú, odolnú a orientovanú na rýchlu reakciu. Jej konštrukcia jasne ukazuje rozdiel medzi gaming filozofiou a klasickým kancelárskym používaním. Ide o ďalšieho zástupcu značky HyperX s ktorým sa máme možnosť zoznámiť a neľutovať spoločne strávený čas. Na kancelársku prácu pri písaní rozsiahlych textov bez hrania však naďalej uprednostníme klávesnicu určenú na prácu s textom prispôsobenú klasickým písacím strojom. Pri hraní sa však určite vrátime k HyperX Eve 1800
Technické informácie
- Typ: herná (gaming) klávesnica
- Pripojenie: USB (plug-and-play detekcia)
- Rozloženie: kompaktný layout s numerickou časťou
- Podsvietenie: dynamické farebné podsvietenie klávesov
- Fn funkcie: multimédiá, systémové ovládanie a doplnkové nastavenia
- Softvér: HyperX NGENUITY (voliteľný / nie je nevyhnutný)
- Ovládanie hlasitosti: dedikované tlačidlá na ľavej strane
- Stabilita: pogumované nožičky a spodná časť tela
- Konštrukcia: pevné telo odolné voči ohýbaniu
- Balenie: kartónový ekologický obal bez plastovej výplne
- Oficiálne stránky: https://row.hyperx.com/products/hyperx-eve-1800-gaming-keyboard