Pri výbere horského bicykla si všímajte jeho parametre

Laický pohľad by mohol zvádzať k tomu, že poznáme klasické cestné bicykle, trekové bicykle, a potom horské bicykle určené do náročnejšieho terénu. A zvádzal by k tomu, že ak chceme jazdiť v teréne, tak nám jednoducho stačí horský bicykel. Nie je to pravda. Aj medzi jednotlivými typmi horských bicyklov sú rozdiely z pohľadu parametrov a nie každý horský bicykel je napríklad určený na prudké zjazdy či na naozaj náročné stúpania. Ak sa teda chystáte kúpiť si horský bicykel, venujte pozornosť niektorým dôležitým parametrom.

Tri typy horských bicyklov

Najprv je dôležité uviesť, že poznáme tri typy horských bicyklov, nie jeden univerzálny model. Medzi jednotlivé typy zaraďujeme rekreačné horské bicykle, ďalej športové horské bicykle a pretekárske horské bicykle. V tomto bode prichádza k prvému rozhodnutiu, pri ktorom si treba všimnúť parametre bicyklov. Rekreačné horské bicykle majú zväčša tri prevody vpredu a deväť-desať vzadu a sú ideálne na kratšie a stredne dlhé výjazdy, pričom vďaka prevodom dokážete vyjsť aj ťažší kopec. Pretekárske bicykle obvykle ponúkajú dva prevody vpredu a desať – jedenásť prevodov vzadu, ich posed je športovejší a okrem kopcov sa hodia aj na cross-country maratóny. Športové bicykle s jedným prevodom vpredu a jedenástimi až dvanástimi vzadu sú ideálne pre amatérskych cyklistov, ktorí už chcú zdolávať konkrétne méty a neberú cyklistiku len ako rekreačnú záležitosť.

Odpruženie bicykla a brzdy

Dôležitým parametrom pri rozhodovaní o kúpe horského bicykla by mal byť typ odpruženia a bŕzd. Ak je bicykel bez odpruženia, tak sa hodí skôr na cyklotrasu či cestu. Do hôr sú lepšie bicykle s odpruženou prednou vidlicou alebo rovno celoodpružené bicykle. Ak sa chystáte s bicyklom do náročnejšieho terénu a chcete mu dať zabrať, odporúčame kotúčové brzdy. Sú síce o niečo drahšie, no efektívnejšie než klasické ráfikové brzdy.

Medzi materiálmi vyhráva karbón

Ďalším parametrom je materiál rámu. Rozšírené sú hliníkové či oceľové rámy, no kvalitou vyhráva karbón, ktorý má pre bicykle viacero priaznivých vlastností. Tento materiál je veľmi pevný, no zároveň aj výrazne ľahší ako hliník či oceľ, čo oceníte pri samotnej jazde na bicykli.

Zdroj obrázka: Oleksiy Rezin / Shutterstock.com