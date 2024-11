Záťažová prikrývka je fajn vychytávka, až kým ju netreba prať

Záťažová prikrývka je zaujímavý trend pri riešení problémov so spánkom, alebo jeho vylepšovaním. Ide v podstate o špeciálny typ prikrývky, ktorá je navrhnutá tak, aby vyvíjala jemný, rovnomerný tlak na telo počas spánku. Alebo len ležania, nie je nutné spať. Tento tlak, známy ako hlboký tlakový dotyk (Deep Pressure Stimulation), má relaxačné a terapeutické účinky. Používajú ju najmä ľudia, ktorí chcú zlepšiť spánok, zmierniť úzkosť alebo podporiť pocit bezpečia. Celé je to výborný vynález za predpokladu, že sa pod prikrývkou nepotíte a dávate si mimoriadny pozor na znečistenie. Čistenie takejto prikrývky môže byť problematické a mnohé z nich nie je možné prať v práčke. Vyprať ich v práčke je možné len raz s rizikom odtrhnutia bubna, vážneho poškodenia celej práčky, alebo aj poškodenia celej prikrývky.

Ako funguje záťažová prikrývka (deka)?

Záťažové prikrývky, deky a paplóny sú naplnené malými váhovými materiálmi, ktoré vytvárajú potrebnú vyššiu váhu, než pri klasickom textile. Môže ísť o sklenené guľôčky, plastové mikroguľôčky alebo oceľové perličky. Vnútri môže ísť o niekoľko vrstiev materiálu, ktoré môžu v rôznej miere zaisťovať cirkuláciu vzduchu, alebo vzduch voľne prepúšťať len minimálne. Tlak vyvíjaný prikrývkou:

Stimuluje uvoľňovanie serotonínu (hormónu šťastia) a melatonínu (hormónu spánku),

Znižuje hladinu kortizolu (stresového hormónu),

Pomáha upokojiť nervový systém.

Pôsobí na psychologický stav človeka, pretože vytváraním pocitu bezpečia výrazne prispieva k zaspávaniu. Pozor, ani záťažová prikrývka nie je riešením v rôznych prípadoch iných vplyvov a vnemov, ktoré môžu spôsobovať nespavosť a o ktorých sme písali predovšetkým v závere tohto článku.

Pre koho je vhodná?

Záťažová prikrývka môže byť odporúčaným pomocníkom pre niektoré z nasledovných diagnóz a problémov:

Ľudí s poruchami spánku (nespavosťou) ako nástroj možnej úpravy stavu

(nespavosťou) ako nástroj možnej úpravy stavu Osoby s úzkosťou, stresom alebo depresiou ,

, Deti a dospelých s autizmom, ADHD, senzorickými poruchami ,

, Ľudí trpiacich posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) ,

, Osoby s chronickými bolesťami alebo fibromyalgiou.

Aké výhody má záťažová prikrývka?

Zlepšenie kvality spánku – pomáha rýchlejšie zaspať a prehĺbiť spánok,

– pomáha rýchlejšie zaspať a prehĺbiť spánok, Zmiernenie stresu a úzkosti – tlak vyvoláva pocit bezpečia a upokojenia,

– tlak vyvoláva pocit bezpečia a upokojenia, Podpora relaxácie – vhodná na použitie pri meditácii alebo oddychu.

Ako vybrať správnu prikrývku a pre koho nie je?

Odporúčaná váha prikrývky je cca 10 % hmotnosti používateľa. Napríklad, ak vážite 70 kg, ideálna prikrývka by mala vážiť 7 kg. Je tiež dôležité vybrať správnu veľkosť, aby prikrývka zakrývala telo, ale nepresahovala posteľ. Medzi používateľmi, o ktorých sa hovorí ako nevhodných, sú astmatici a ľudia s ťažkosťami pľúc, pravidelnosťou dýchania a ľudia trpiaci na akékoľvek ťažkosti so svalmi, so svalovým tonusom a obehovými poruchami. Tiež je nebezpečné používanie prikrývky pri malých deťoch, napríklad pri hre, prekrývaní „bunkrov“, alebo zaspávaní pod ťažkým bremenom. Každá prikrývka obsahuje niekoľko vážnych upozornení, keďže ide o terapeutickú pomôcku a nie čisto len klasický bytový textil. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov, ktoré by mohli mať priamy, alebo nepriamy súvis sa vždy môžete poradiť s lekárom a odborníkom s ktorým riešite svoje ťažkosti.

V obchodoch: Allegro.sk má v ponuke kombináciu poľských a českých predajcov a záťažové deky a prikrývky.

Pranie a čistenie

Záťažová prikrývka sa javí ako úžasný nástroj, na ktorom nie je žiadna chyba, ak žijete v domácnosti bez detí a zvierat, ktoré by mohli byť ohrozené váhou prikrývky. V posteli sa potíme, niektorí v nej jedia, pijú, slintajú… Veľmi hlúpym nápadom by bolo neuvážené hádzanie prikrývky do práčky. práčky majú určité váhové limity no i tie nie je možné dosahovať akýmkoľvek materiálom na presnej únosnej hranici. Tá sa vekom práčky v skutočnosti môže znižovať a znižuje sa dokonca aj typom pranej bielizne. Záťažové prikrývky majú v marketingu samé výhody, ale realita o čistení sa v nich nespomína.

Veľmi dôkladne majte prečítané príbalové informácie a návod na použitie. Obsahujú informácie o čistení.

Záťažová prikrývka sa z pravidla čistí len v obmedzenom režime v rámci ručného prania, čistenia, namáčania vo vani, alebo pomocou špeciálnych odporúčaných prípravkov, alebo skupiny prípravkov. Nebezpečné môžu byť niektoré čistiace prostriedky, alebo v niektorých prípadoch aj teplá voda.

v rámci ručného prania, čistenia, namáčania vo vani, alebo pomocou špeciálnych odporúčaných prípravkov, alebo skupiny prípravkov. Nebezpečné môžu byť niektoré čistiace prostriedky, alebo v niektorých prípadoch aj teplá voda. dodržujte presné pokyny aj v rámci teploty vody tak, aby nebola narušená kvalita materiálu, výplne aj funkcie.

dôležité je dodržiavanie pokynov aj v rámci sušenia prikrývky.

„Explózia“ vo vnútri práčky, utrhnutie bubna pri praní a žmýkaní, by bola efektom hodným katastrofického filmu. Ľudia, ktorí vyprali rohožky z kúpeľne z extra savého materiálu, ktorý násobuje váhu praného obsahu, už neraz získali skúsenosť, čo je to utrhnutý bubon. Podobný efekt dosiahneme aj neuváženým praním veľkého množstva savých froté uterákov, pri ktorých prešvihneme váhový limit práčky.