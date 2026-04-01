Test a porovnanie: Elektrokolobežka AERIUM SmoothRide Ultra

Hľadáte elektrokolobežku, ktorá uľahčí každodenné presuny po meste bez zbytočných problémov a ťažkostí? AERIUM SmoothRide Ultra ponúka komfortnú jazdu vďaka odpruženiu a nízkej hmotnosti, čo rieši typické problémy s prenosnosťou a nerovným povrchom.
Kľúčové parametre
AERIUM SmoothRide Ultra disponuje motorom 500 W, maximálnou rýchlosťou 25 km/h, dojazdom až 35 km a batériou 12,5 Ah. S hmotnosťou len 15 kg a nosnosťou 120 kg je ľahko prenosná, napríklad do schodov alebo auta.
|Parameter
|Hodnota
|Prínos pre vás
|Výkon motora
|500 W
|Dostatočný na rovinaté mestské trasy, rýchle rozjazdy bez straty času.
|Maximálna rýchlosť
|25 km/h
|Bezpečné tempo pre mesto, obmedzené podľa zákona.
|Dojazd
|Až 35 km
|Pokrýva denné dochádzanie (v kopcoch reálne menej).
|Hmotnosť
|15 kg
|Ľahko ju naložíte do obytného auta.
|Nosnosť
|120 kg
|Vhodné pre väčšinu dospelých, aj s batohom.
|Kolesá a odpruženie
|10″ nafukovací, predné/zadné
|Absorbuje nerovnosti na asfalte a kockách – menej otrasov pre kĺby.
Konštrukcia a komfort v praxi
Skladací mechanizmus umožňuje rýchle zloženie jedným pohybom, čo ušetrí miesto v MHD alebo garáži. 10″ nafukovacie kolesá s tuhším odpružením zvládajú kocky a praskliny, ideálne pre ťažších jazdcov – ľahší používatelia pocítia menej tlmenia.
Krytie IP54 chráni pred striekajúcou vodou, takže ľahké prehánky nie sú problém. Nášľapná doska je kompaktná (14,5 cm šírka), vhodná pre štandardné nohy, ale na dlhšie nohy menej pohodlná.
Výkon, ovládanie a batérie
Na rovine motor 500 W zaisťuje plynulú jazdu, s prepínaním režimov pre šetrenie batérie. V kopcoch slabne, čo znamená, že pre pražské svahy voľte rovné trasy – inak dôjde k spomaleniu.
Ovládanie je intuitívne: čitateľný displej, blinkre s pískaním (viditeľné v prevádzke), tempomat na rovinkách uľahčí ruku a Tuya app nastaví rozjazd (s/odrazom) alebo Race mód. Brzdy (kotúčová zadná + motorová predná) sú účinné na suchu, ale pri mokre opatrne kvôli cuknutiu. Batéria sa nabíja 7 hodín, dojazd reálne 20-30 km podľa hmotnosti a terénu.
Klady:
- Ľahká 15 kg hmotnosť – ľahké nosenie a skladanie.
- Funkčné blinkre s pískaním – bezpečnejšie v mestskom ruchu.
- Tempomat a app Tuya – pohodlie na dlhších trasách.
- Odpruženie – menej vibrácií na pražských chodníkoch.
Zápory:
- Slabšie v kopcoch – nie pre kopcovitý teré
- Tuhšie odpruženie pre ľahších jazdcov.
- Displej limitovaný na 25 km/h.
- Menšia doska – pre kratšie nohy lepšie.
Pre koho je AERIUM SmoothRide Ultra?
Tento model s celkovým hodnotením 8,2/10 je ideálny pre mestské dochádzanie do práce, na nákupy alebo výlety s rodinou. Nie pre adrenalín alebo kopce, ale pre praktickosť a komfort za veľmi dobrú cenu.
Zdroj obrázku: Aerium.sk