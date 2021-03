Porovnanie najobľúbenejších typov kúrenia: Ktoré je to najlepšie?

Pri stavbe nového domu si okrem materiálov či dispozície musíte vybrať aj to, akým spôsobom ho chcete vykurovať. Pamätajte, že je to jedna z vecí, ktorú len ťažko neskôr zmeníte. Preto pozerajte aj do budúcnosti a nielen na to, čo vám vyhovuje teraz. V tomto článku porovnáme najpopulárnejšie typy kúrenia z hľadiska štyroch najdôležitejších faktorov.

Zdroj: Bigstock

Týmito faktormi sú:

Obstarávacia cena

Cena energie

Čistota energie

Obsluha a údržba

Kúrenie tuhým palivom

Tento typ vykurovania využívajú mnohé projekty domov. Najčastejšie sa ako palivo používa drevo a drevené pelety, ktoré sú obnoviteľným a hlavne lacným zdrojom energie. Počiatočná investícia do kotla je trochu vysoká, no drevo pomerne lacné, takže je to stále jeden z najlacnejších spôsobov vykurovania.

Obsluha kotla na pelety je stredne náročná, pretože doň treba pravidelne dokladať palivo. Tento problém čiastočne rieši automatický zásobník, ktorý pelety dokladá podľa potreby. Aj ten však treba čas od času naplniť. Oproti kotlu na obyčajné drevo je však vďaka tomuto zásobníku obsluha o niečo jednoduchšia. Najväčší problém sú však emisie, ktoré sú pri tomto type vykurovania vyššie.

Európska únia postupne zakazuje kotly na drevo a drevené pelety a od roku 2022 už môžete kúriť len kotlom tretej a vyššej emisnej triedy. Treba rátať aj s možnosťou, že sa neskôr zakáže aj samotná tretia trieda, a preto odporúčame zaobstarať si štvrtú triedu. Aj keď je o niečo drahšia, máte istotu, že vám vydrží aspoň zopár desiatok rokov.

Zdroj: Bigstock

Kúrenie elektrinou

Táto možnosť je síce najdrahšia, no vďaka jej šetrnosti k životnému prostrediu má najsvetlejšiu budúcnosť. Odporúča sa najmä v prípade, keď plánujete postaviť nízkoenergetický dom. Ak má váš projekt malé tepelné úniky alebo si chcete zaobstarať aj solárne kolektory, elektrické vykurovanie je skvelou voľbou. Môžete ho využiť ako doplnkový zdroj k primárnemu kúreniu. Táto kombinácia vám zaručí najvyšší tepelný výkon. Čo sa týka obstarávacej ceny, elektrický kotol nie je príliš drahý, no ak sa rozhodnete pre infrapanely či podlahové kúrenie, investícia bude vyššia.

Kúrenie tepelným čerpadlom

Kúrenie tepelným čerpadlom je jedným z najekologickejších spôsobov. Na vytváranie tepla sa využíva energia zo zeme či vzduchu. Tento spôsob vykurovania funguje podobne ako chladnička či klimatizácia – teplý vzduch sa presúva z jedného miesta na druhé.

V zime je však výkon tepelného čerpadla slabší, preto je dobré mať aj nejaký doplnkový systém. Počiatočná investícia je rozhodne vyššia, no do desiatich rokov sa vám peniaze vrátia vo forme lacnejšej a najmä zelenšej energie.

Zdroj: Bigstock

Kúrenie plynom

Tento spôsob je vďaka dostupnosti a cene plynu dlhodobo najrozšírenejší. V poslednej dobe je ale kvôli jeho vplyvu na životné prostredie tlačený do úzadia. Najnovším trendom pri plynovom kúrení sú kondenzačné kotly, ktoré majú vysokú efektivitu a neškodia životnému prostrediu. Oproti starším typom kotlov kondenzačný produkuje viac tepla za menej peňazí a zároveň je spoľahlivejší a jednoduchší na údržbu.Obstaranie kondenzačného plynového kotla nie je veľmi nákladné a aj a preto je výbornou možnosťou.