Smog: čo sa deje s ovzduším a ako si doma nezhoršovať vzduch

Smog je jav, ktorý si mnohí spájajú s veľkými mestami, no v skutočnosti sa veľmi často objavuje aj v menších sídlach, obciach a dolinách. V zimných mesiacoch a počas bezvetria môže kvalita ovzdušia klesnúť na úroveň, ktorá je zdravotne riziková. Problém nastáva najmä vtedy, keď vonkajší vzduch nie je možné vpustiť dnu a domácnosť nemá riadené vetranie ani rekuperáciu. Práve v takých situáciách zohráva veľkú úlohu to, čo doma robíme – a čo by sme robiť nemali. Fajčenie je jedno z nich, ale skúste to povedať fajčiarovi, ak dostane chuť. Aktuálne vydané varovania pred smogom o strany SHMÚ nám pripomína, že smog sa netýka len Ostravska, Karvinska, Těšínska a veľkomiest.
Kedy sa znečistenie mení na smog
Smog nevzniká náhodne. Ide o kombináciu zvýšených emisií a nepriaznivých meteorologických podmienok. Typický je najmä zimný smog, ktorý sa vytvára pri teplotnej inverzii. Studený vzduch zostáva pri zemi, teplejší nad ním vytvorí „poklop“ a znečistenie nemá kam unikať. Tento jav je mimoriadne častý v dolinách a kotlinách, kde sa dym a prachové častice hromadia celé dni.
Zdroje znečistenia sú známe:
Lokálne kúrenie tuhým palivom, doprava a priemysel. V menších obciach však výrazne dominuje spaľovanie v domácnostiach. Problémom nie je len drevo, ale aj uhlie, mokré palivo, nekvalitné brikety a v najhorších prípadoch aj spaľovanie odpadu. Mnohé staré kotly a pece nemajú technológiu, ktorá by umožnila spaľovať takéto materiály bez výrazného úniku škodlivín do ovzdušia. Trpia pritom aj tí, ktorí síce kúria drevom a nemajú podiel na tom hlavnom znečistení, ale ako jeden dymiacich komínov sú považovaní za spoluautorov zhoršenej situácie. Aj z toho plynie veľa nedorozumení, ak má podiel viacero domov, ale sami vidíte len jediného suseda s komínom a pre vás je plodcom problému najmä on.
Keď nemôžeme vetrať: čo doma určite nerobiť
Ak je vonku smogová situácia, bežné vetranie otvoreným oknom môže kvalitu vnútorného vzduchu ešte zhoršiť. Vtedy je dôležité vyhnúť sa činnostiam, ktoré zvyšujú koncentráciu znečisťujúcich látok v interiéri.
Jedným z častých problémov sú chemické osviežovače vzduchu, vonné sviečky a aromalampy. Mnohé z nich uvoľňujú prchavé organické látky, ktoré dráždia dýchacie cesty a v uzavretom priestore sa hromadia. Namiesto „sviežosti“ tak vzniká chemický koktail, ktorý môže zhoršiť bolesti hlavy, kašeľ či podráždenie slizníc.
Ďalším faktorom je intenzívne varenie, najmä bez zapnutého odsávača pár alebo pri jeho nedostatočnom výkone. Pri vyprážaní a pečení vznikajú jemné častice a plyny, ktoré ostávajú vo vzduchu (možno ste netušili, že môžu byť jedovaté pre domáce vtáky ako andulky a papagáje a cigaretový dym je pre nich úplná hrozba). Ak sa nemôžu odviesť von, zvyšujú vnútorné znečistenie podobne ako slabá lokálna emisia.
Kúrenie, ktoré zhoršuje situáciu aj v interiéri
V čase smogu má význam aj to, čím a ako doma kúrime. Spaľovanie dreva v krboch a starších peciach bez regulácie spaľovania môže výrazne zhoršiť kvalitu vzduchu nielen vonku, ale aj v interiéri. Jemné častice a oxidy sa môžu vracať späť do miestnosti, najmä pri zlom ťahu komína alebo pri prikladaní. Nuž a ako prebieha horenie? Tak, že oheň spaľuje kyslík. Mnohé systému sú jednoduché a kyslík si berú z miestnosti, kde oheň zapaľujete. Intenzívne kúrenie tak spotrebuje kyslík v miestnosti.
Osobitnou kapitolou je spaľovanie nevhodných materiálov. Uhlie, kaly, lakované drevo, drevotrieska či dokonca komunálny odpad uvoľňujú toxické látky, ktoré sa v uzavretých dolinách kumulujú a zvyšujú smogovú záťaž celej oblasti. Ide o vážny environmentálny aj zdravotný problém, ktorý nemožno považovať za „lokálny“ len pre jednu domácnosť.
Ako minimalizovať zhoršenie vzduchu v byte alebo dome
Ak nemáme možnosť riadeného vetrania, cieľom je aspoň nezhoršovať existujúci stav. Pomáha obmedziť zdroje vnútorného znečistenia, variť úspornejšie, vyhnúť sa spaľovaniu v krboch počas smogových dní a nepoužívať zbytočné chemické prípravky vo vzduchu. Krátke, cielené vetranie má zmysel iba vtedy, ak sa kvalita vonkajšieho ovzdušia dočasne zlepší, napríklad po zmene počasia alebo príchode vetra.
Smog nie je len problém „tam vonku“. V uzavretých priestoroch môžeme jeho účinky buď zmierniť, alebo si ich vlastným správaním ešte zhoršiť. Práve v dňoch, keď sa vzduch nehýbe, má každá domácnosť väčší vplyv, než sa na prvý pohľad zdá. A ak je naozaj najhoršie, skúste zvážiť, či by nebolo fajn v taký deň vyraziť za rodinou, alebo priateľmi niekam mimo obce a dolinu? Vzduch v domácnosti nebude vydýchaný, znížte kúrenie a doprajte pľúcam vzduch a telu pohyb niekde mimo smogom postihnutého miesta. Má to veľa pozitív a menej negatív.