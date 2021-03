Vaxhole, nový výraz (nadávka) pre očkovaných chválenkárov vo svete

Anglicky hovoriaci svet spoznáva v priebehu roka niekoľko nových výrazov. Najmä v spojitosti s novými trendami a technológiami sa objavuje stále viac a viac. Lenže aj udalosti, akou sú koronakríza a svetová pandémia už priniesli svetu niekoľko zaujímavých slovných noviniek. Taký covidiot je už v zahraničí zaužívaný, no práve podstupovaním vakcinácie sa objavuje celkom nové slovo. Je ním vaxhole.

Vzdialene pripomína anglický výraz “asshole”, ktorým sa pomenúva somár, idiot, alebo iný ekvivalent. Doslova ide o dieru na zadku a v podobnom duchu nadávok sa nesie aj pojem vaxhole. Ak hádate, že s aním označujú ľudia popierajúci vakcináciu, tí už majú dávno svoje pomenovanie ako antivaxeri. Vaxhole sa týka práve naopak, tých, ktorí sa poponáhľali… nie však pre ochranu zdravia, ale preto, aby mohli vyraziť do sveta a dať o tom všetkým najavo. Alebo sa chváliť, že ju majú medzi prvými a dávajú vám o tom vedieť v niekoľkých príspevkoch na sociálnej sieti, či v osobnej komunikácii.

Vaxhole ako nová nadávka

Anglicky hovoriace krajiny sú na tom s očkovaním lepšie ako naša. Aktuálne nie je naša krajina na tom dobre v ničom a spýtať sa, ako nás vníma zahraničie, ani neodporúčame. Nebyť Petry Vlhovej, renomé krajiny by tvorila len naša rozpadajúca sa vláda. Kým u nás máme v marci 2021 zakázané cestovanie do zahraničia, iné krajiny sú na tom lepšie. Ak sa niekto nechá očkovať a vyrazí do Karibku urobiť si snímku a pochváliť sa, že je v zahraničí, pretože môže a pretože sa nechal očkovať, dotkne sa tých, čo očkovaní nie sú.

Je nepochybné, že tento pojem, alebo nadávka, v konečnom dôsledku má uraziť. Doslovne by sme totiž novinku mohli preložiť ako očkovaný kretén, alebo prehnaný nadšenec očkovania. Zaslúžia si ju v očiach iných všetci tí, ktorí svoju očkovanosť využívajú na to, aby ukazovali svoju slobodu a voľnú cestu, prípadne ľudia, ktorí prehnane prežívajú očkovanie samotné. Očkovaní majú mať väčšiu slobodu v cestovaní, vstupoch, o vaxhole je bez pokory, zdržanlivosti. Postupne sa aj na Slovensku po uvoľnení opatrení a zavedení umožnenia cestovať cez hranice len očkovaným, objavia vaxholes. Ostatní neočkovaní ich budú vnímať ako chválenkárov. Určitá závisť zapôsobí a je celkom možné, že aj u nás im prishne nejaký pojem, prípadne viac pojmov.

Kto je teda ten vaxhole? Vo všeobecnosti je to ktokoľvek, kto vás štve svojim chválením sa zaočkovaniu, alebo prehnaným vzťahom k očkovaniu. Portál ZN.SK týmto článkom netvrdí, že sa vysmieva z očkovania, alebo sa proti nemu stavia. Skôr naopak. Očkovanie vítame.

Foto: ilustračné