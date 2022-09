Poklad zakopaný na záhrade: záhradný odpad je nedocenený

Posledné dva roky sme sa začali oveľa viac venovať našim záhradám a balkónom s čím neodmysliteľne súvisí aj záhradný odpad. Veľa záhradkárov si láme hlavu nad tým, ako sa ho zbaviť alebo ako ho opäť využiť. Obrazom typickej dedinskej záhrady sú posledné roky kopy odpadu rozmiestnené kde-tu, ktoré málokto vie ako zužitkovať. Niektorí ľudia záhradný odpad vypaľujú, iní odvážajú na nelegálne skládky alebo k lesu, ale len hŕstka vyvolených vie, že ide o skutočný poklad!

Ako nás zmenilo obdobie koronavírusu?

Rok 2020 bol prelomovým nielen kvôli pandémii koronavírusu, ale najmä premiešaním hodnotového rebríčka, ktorého sme sa dovtedy skalopevne držali. Viac času sme trávili doma, obmedzili sme cestovanie, a tak nám, celkom logicky, viac začalo záležať na mieste, kde žijeme a čomu venujeme svoj voľný čas. Útočiskom sa nám stali terasy, balkóny, ale najmä naše záhrady. U viac ako 41% európskych spotrebiteľov sa výrazne zmenilo využívanie ich voľného času.[1] Dokonca až 63 % opýtaných doma trávi oveľa viac času ako predtým.[2] Ľudia sa teda oveľa viac sústredili na záhradkárčenie a úpravu záhrady, s čím súvisel aj nárast predaja záhradníckych pomôcok a rastlín na výsadbu. Každý, kto mohol, pracoval z domu a pri prvých slnečných lúčoch sa pomyslenou kanceláriou stal aj exteriér.

Dajme „odpadu“ druhú šancu na život

Vedeli ste, že záhrada dokáže všetok rastlinný odpad zužitkovať a dokonca z nej ešte vyťažiť to najlepšie? Čerstvo pokosenú trávu môžete rozdať chovateľom sliepok či zajacov, prípadne ju vysušiť na slnku a využívať ako mulč pri rastlinách. Či už je čerstvá alebo vysušená, skvele poslúži ako zábrana proti vysychaniu vody z pôdy nielen pri rastlinách, ale aj veľkých stromoch. Dajte si ale pozor, aby ste si nechtiac trávu nenasiali do skleníka a nenarobili si ešte viac roboty. Starostlivo preto odstráňte z trávy jej semená. Trávu viete využiť aj do kompostéra ako „zelenú“, teda vlhkú zložku.

A čo s popadanými konármi a suchými listami? Tie môžeme podobne ako trávu začleniť do kompostu ako „hnedú“, teda suchú zložku. Zelenú a hnedú zložku by sme mali striedať, aby kompost nebol príliš suchý ani príliš vlhký a nevznikla v ňom pleseň. Suché konáre určite v žiadnom prípade nezapaľujte. Stačí ich postupne naukladať do univerzálneho drviča Wolf- Garten SDE 2800 EVO, ktorý si hravo poradí aj s väčšími konármi, ktoré premení na drevnú štiepku. Tú viete následne použiť ako do kompostéra, tak aj do vyvýšených záhonov na zazimovanie, prípadne opäť ako mulč k rastlinám.

Nenahraditeľný ručný pomocník

Keďže práce je na záhrade vždy neúrekom, mali by ste sa vyzbrojiť náradím, ktoré vám ju uľahčí. Práve pri spracovávaní záhradného odpadu vám bude skvelým pomocníkom nové hybridné ručné náradie od WOLF-Garten E-multi-star®, ktoré navyše šetrí miesto. Špeciálna 140 cm dlhá a ergonomicky tvarovaná akumulátorová násada z hliníka, vážiaca len 1000 gramov vrátane akumulátora, umožňuje ľahkú manipuláciu. Sadu piatich lithium-iontových článkov s kapacitou po 2,5 Ah dobijete približne za 60 minút. Jedna násada na mnoho rôznych využití – strunový vyžínač, plotostrih, tyčová píla, nožnice na trávu a teleskopické nožnice na vetvy. Jednotlivé pracovné nástavce sú k dispozícii zvlášť, zaobstaráte si teda len ten, ktorý naozaj potrebujete.

