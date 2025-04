Exotické ovocie Paw-Paw nedovážame, ale vieme vypestovať

Poznáte príklad tropického ovocia, ktoré sa podarí vypestovať aj v našom podnebí a nebudete potrebovať vykurovaný skleník? Hoci sú známe figovníky a niektoré druhy horkých citrusov, paw-paw nie je masovo známa záležitosť. Možno ju poznáte pod názvom Asimina trojlaločná, alebo Asimina Triloba. Celý strom je zaujímavý svojim rastom, vzhľadom, listami a nakoniec tých niekoľko svojich predností zakončí úrodou ovocia, ktoré možno nikto vo vašom okolí nepozná. Nazývajú ho „Banánovník severu“, čo je mierne ironický názov k tomu, že banánovník nedokážeme vypestovať v bežnej slovenskej záhrade tak, aby plodil trsy banánov. Za to asimina nám dovolí zasadiť ju, pestovať a ešte nás odmení chutným ovocím. Zaručene si ním získate pozornosť u kohokoľvek, koho ním ponúknete.

Chuťovo unikátne ovocie, ktoré vypestujeme aj na Slovensku

Pawpaw (Asimina triloba) je ovocie, ktoré svojím vzhľadom možno pripomína mango alebo zelené avokádo. Chuťovo tiež nie je ďaleko od manga, s prímesou ananásu. možno podľa odrody v ňom niektorí ľudia rozoznávajú aj banán, či dokonca žltý melón. Chuťou teda prekvapí aj tých najnáročnejších gurmánov. Nemálo ochutnávačov hovorí, že cíti vanilkový puding. Puding pre konzistenciu a vanilku nepochybne pre obsah niektorých aromatických látok, ktoré môžu mať naozaj botanickú spojitosť s vanilkovou chuťou. Napriek tomu, že strom pochádza zo Severnej Ameriky, ide o jedno z mála druhov tropického ovocia, ktoré prirodzene rastie aj v miernom podnebí – a vďaka tomu si hľadá cestu aj do záhrad na Slovensku.

Konzistencia dužiny je krémová, až maslová, s jemnými vláknami. Zrniečka sa nejedia a z dužiny ich odstraňujeme. Venujeme pozornosť tomu, aby sme odstránili všetky, keďže mnohé zdroje uvádzajú, že ich rozhryznutie a zjedenie by mohlo zdravotne uškodiť. Aj s jeho jemnosťou súvisí fakt, prečo sa ovocie nenachádza v supermarketoch.

Prečo nie je ovocie v bežnom predaji?

Ak si vypestujete asiminu a odtrhnete plod, veľmi rýchlo zistíte, prečo nie je súčasťou ponuky našich obchodov. Ovocie je mäkké a náchylné na poškodenie. Mäkká dužina sa ľahko poškodí, napríklad stlačením a na tom mieste začne černieť. Preprava medzi skladmi a následne v potravinách, kde by si každý chcel postláčať a tradične poťažkať ovocie v ruke, by znamenalo, že by sa k nám dostávalo poškodené a nakoniec nechcené ovocie. Aj pri veľkom nápise „nechytať“ by tak neustále ovocie podliehalo mechanickému tlaku.

Preto nie je súčasťou našich obchodov, no jeho samotné pestovanie dosiaľ nebolo propagované, ani nikde uvádzané ako zaujímavá príležitosť. Ovocie je tak pomerne neznáme pre bežného Slováka. Napriek tomu, že chuť je unikátna a zdraviu prospešné vlastnosti rovnako. ovocie, ktoré by sme si dokázali sami vypestovať, prepraviť zo záhrady domov a spracovať, je tak príležitosťou ochutnať niečo naozaj zaujímavé a určite nepoznané. neexistuje totiž iný spôsob, ako dosiahnuť tieto chute v našich podmienkach bez vykurovaného skleníka – dosiahnuť chuť týchto druhov ovocia, a ešte túto kombináciu.

Vlastný strom si môžete zadovážiť aj online. Stromčeky ovocnej asiminy triloby majú v ponuke na zahradnici.sk – keďže ide o mrazuvzdorné odrody, ktoré odolajú našim mrazom, je šanca si vypestovať ovocie vlastné. Podrobnosti o pestovaní ponúka aj popis na odkaze.

Pestovanie, dozrievanie a zber

Plody pawpaw dozrievajú po auguste, respektíve na prelome septembra a októbra, v závislosti od odrody a klimatických podmienok. Na rozdiel od mnohých iných ovocí, pawpaw nedozrievajú všetky naraz – jednotlivé plody sa zbierajú postupne, keď začnú mäknúť a ich šupka mierne žltne či hnedne. Zrelý plod je na dotyk poddajný a pri stlačení cítiť, že dužina je mäkká. Práve to stlačenie potom spôsobí, že musíme plod spracovať a neskladujeme ho, aby sa neznehodnotil. Po odtrhnutí z vetvy zreje ešte niekoľko dní – preto je ideálne ho konzumovať čerstvý, prípadne do 3–5 dní uskladniť v chladničke.

Pawpaw je bohatý na:

Vitamín C

Antioxidanty

Horčík

Železo

Draslík

Vitamíny skupiny B (najmä B6 a niacín)

Má vyšší obsah kalórií než bežné ovocie – približne 80–100 kcal na 100 g, no ide o prirodzene sladký produkt, bez prídavku cukru. Neobsahuje žiadne bežné alergény a nemal by tak predstavovať riziká pre stravovanie citlivých osôb. A mimochodom, ak si zadovážite vlastný strom, získate ešte niečo. Strom s mimoriadne atraktívnym hrubým kvetom, aký nemá vo svete ovocných stromov konkurenciu.

Využitie ovocia

Asimina Triloba ajej plod pawpaw je aj vo svojej americkej domovine taktiež považované za exotické ovocie. Opäť pre náročnejšie podmienky prepravy od producentov do maloobchodnej siete k spotrebiteľom. Sú však bežnou súčasťou ponuky farmárov na trhoch, kde prebieha priamy predaj. Mäkká dužina zbavená tvrdých nejedlých jadierok sa dá využiť na priamu konzumáciu bez straty živín, alebo taktiež na využitie v cukrárskej a pekárskej výrobe pri výrobe „pawpaw bread“, ako prísada do zmrzlín a sorbetov, na výrobu smoothie a milkshakov, pudingov a rôznych dezertov, či mixov štiav.Dokonca je surovinou využívanou aj pri výrobe destilátu a pawpav piva. V kulinárskej gastronómii nájde využitie pri výrobe sladkých omáčok, pretože v sebe kombinuje unikátne exotické chute hneď niekoľkých druhov ovocia.

