Móda a štýl: Zorientujte sa vo svete pánskych hodiniek

O tom, že kvalitné náramkové hodinky sú synonymom úspešného muža, nie je vôbec potrebné pochybovať. Samozvaná „módna polícia“ bulvárnych médií často hodnotí outfity rôznych spoločensky viditeľných mužov, ako sú politici, športovci či herci. A v rámci outfitu si všímajú aj hodinky, ich značku, aktuálny model a, samozrejme, aj cenu. Nehovoríme, že musíte mať hodinky za tisíce eur. Stojí však za to investovať do výberu pánskych hodiniek, a preto by ste sa mali vedieť zorientovať v „ich“ svete.

Modrá je dobrá?

Na úvod by ste mali vedieť, aký je aktuálny trend v oblasti pánskych hodiniek. Ak si na internete zadáme: „trendy hodinky pánske“ na rok 2020, tak sa vám zobrazí modrá farba. Práve modrá farba patrí k základným trendom pánskych hodiniek v roku 2020. Takže ak chcete zostať s módou, odporúčame poobzerať sa po modrých hodinkách. Nemusí to však byť pravidlo, veď vždy závisí od vkusu i konkrétneho outfitu, ktorý budete s hodinkami ladiť.

Tri rôzne druhy hodiniek

Aby ste mali základný prehľad, tak musíte vedieť, aké základné druhy pánskych náramkových hodiniek poznáme. Sú to buď spoločenské pánske hodinky k obleku, klasické pánske hodinky alebo športové pánske hodinky. O ich účele najlepšie svedčí ich názov. Aby sme to však uviedli na pravú mieru – neznamená to, že napríklad športové hodinky si nemôžete dať aj do práce či na pracovné stretnutie. Vždy záleží od konkrétnej príležitosti a outfitu. Každopádne, na dôležité podujatia, kam je nevyhnutné prísť v smokingu, sú vždy vhodné spoločenské pánske hodinky k obleku.

Všímajte si doplnkové funkcie

Úlohou hodiniek už dávno nie je len ukazovanie času. V súčasných moderných pánskych hodinkách nájdete množstvo užitočných doplnkových funkcií. Hovoríme napríklad o chronografe, ktorý funguje ako stopky na telefóne či plne automatizovanom ukazovateli času i dátumu. Moderné hodinky obsahujú snímač barometrického tlaku alebo luminiscenčné prvky, čiže si viete pozrieť čas aj v šere a tme. Rozmyslite si, ktoré z týchto funkcií sú pre vás dôležité, aby ste sa tak ešte lepšie zorientovali pred výberom a kúpou pánskych hodiniek.

