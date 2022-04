Nadrozmerný mobilný nápis BARDEJOV bude pohyblivou dominantou

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov financovala sumou 5 780 EUR nadrozmerný mobilný nápis BARDEJOV, ktorý na úvod zložili v piatok 22.apríla 2022 na Radničnom námestí v Bardejove. Nápis je vysoký 2,185 m, výška jednotlivých písmen je 1,909 m, šírka nápisu je 9,75 m a zhotovila ho firma KOVMAK, s.r.o. Svidník, ktorá už v minulosti zhotovila aj nadrozmerný nadpis SVIDNÍK. Výhodou nápisu BARDEJOV je, že sa dá a aj sa bude presúvať na rôzne atraktívne miesta v meste UNESCO Bardejove a v okolí. Informuje o tom riaditeľ (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov Radomír Jančošek.

Nápis sa bude presúvať

,,Považujem za potrebné zdôrazniť, že nápis je prenosný a nebude trvale na jednom mieste. Práve prenosnosť a fotografovanie sa s ním umožní ešte väčšiu propagáciu mesta Bardejova a jeho dominánt. Radničné námestie je iba jeho prvou zastávkou a zotrvá tam len niekoľko týždňov. Už teraz prejavili veľký záujem o jeho pobyt aj na iných miestach – športovci by ho radi videli pred športovou halou, umelci pri fontánach, organizátori jarmoku pri Hrubej bašte na vstupe do mesta. Uvažuje sa aj s jeho putovaním po kopcoch tak, aby tam bol zďaleka viditeľný,“ vysvetľuje R.Jančošek.

Dodáva, že zámerom realizácie nadrozmerného mobilného nápisu je hlavne propagácia historického mesta Bardejov, ktorého jadro je zapísané v UNESCO a patrí k najnavštevovanejším lokalitám v regióne. Nadpis je posuvný a nie pripevnený k zemi. Jednotlivé písmená nápisu sú síce pripevnené k plošine, ale dajú sa premiestňovať vcelku, napríklad na korbe nákladného auta s hydraulickou rukou. Každé písmeno ma inú váhu, jedno písmeno váži cca 50 – 60 kg. Spodok nápisu je pozinkovaný kvôli prehrdzaveniu. Nápis bude v noci osvetlený LED svietidlami.

Fotogenické klenoty Bardejova

OOCR očakáva, že turisti si budú fotografovať nápis a scenérie na jeho pozadí, ale aj to, že sa pri nápise sa budú fotografovať oni sami, či v celých skupinách. V súčasnosti je takýmto fotogenickým hitom socha kata v centre Bardejova na Radničnom námestí, pod ktorého sekeru si turisti radi dobrovoľne sami kladú hlavu na klát a s takýmto úlovkom sa potom radi hrdia. Bronzová socha kata vysoká 190 cm zatraktívňuje námestie od 4. júla 2016. Umiestnená je pred bardejovskými fotogenickými dominantami, goticko-renesančnou radnicou a Bazilikou Svätého Egídia.

Medzi klenoty mesta, a to aj fotogenické, ďalej patrí Židovské suburbium – Stará synagóga v Bardejove. Zaujímavosťou sú aj zachované Bardejovské bašty. Navštevovanou je Ulička Johna Lennona v Bardejove a Parčík Johna Lennona v centre Bardejova, ktoré sú spolu s rodinným domom zasvätené pamiatke geniálneho hudobníka.

V Bardejovských Kúpeľoch je to zas bronzová socha v životnej veľkosti Sisi- dôstojný pamätník na pobyt rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety zvanej Sisi, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1903. Cisárovnu pripomínajú aj Múzeálny apartmán a kráľovský apartmán Sisi. V kúpeľoch dominuje jedna z najdlhších lávok na Slovensku – Lávka priateľstva v Bardejovských Kúpeľoch, dlhá 54,2 m s výškou veže 11,6 m.

Dukla a okolie vedie v atraktívnosti návštevníkov vojenskej histórie

Nadrozmernému mobilnému nápisu BARDEJOV predchádzal regióne severovýchodného Slovenska v obci Kružlová iný nápis, ktorý sa dostal aj do slovenskej knihy rekordov. Slovenský rekord za najväčší vertikálny nápis ÚDOLIE SMRTI bol zaregistrovaný 11. apríla 2019. Nápis s rozmermi 998×290 cm je fotogenickou dominantou a turistickým lákadlom a pripomína svetoznámy nápis HOLLYWOOD. Obec Kružlová má až dva slovenské rekordy má – za najväčší vertikálny nápis ÚDOLIE SMRTI a najväčšie srdce na zber PET vrchnákov. Medzi najfotografovanejšie lokality regiónu patrí samotné Údolie smrti, kde je medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85. Návštevnícky najzaujímavejší je inscenovaný taran sovietskeho tanku T-34/85 vklineného do nemeckého tanku PZKpfw.IVAusf.J na rázcestí do Údolia smrti.

Pamätník na Dukle pripomína Karpatsko-dukliansku vojenskú operáciu z jesene 1944. V areáli prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky. Pre deti je veľmi lákavé, že sa môžu dotýkať a dokonca liezť po vojenskej technike. Vojenské historické múzeum Piešťany (www.vhm.sk), prevádzkuje Centrálnu expozíciu Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku a Vyhliadkovú vežu na Dukle (v zime zavretá) v katastri obce Vyšný Komárnik. Priamo vo Svidníku láka od decembra minulého roka vyhliadka s útulňou, ktorú uviedli do prevádzky nad bývalým vlekom. Nová rozhľadňa pribudla tiež v decembri 2021 v Údolí smrti, neďaleko dedinky Kružlová v okrese Svidník. Rozhľadňa má tvar náboja do pušky z 2. svetovej vojny.

Mesto Svidník

Najlepšie zábery zo Svidníka sú z Pamätníka sov. hrdinov vo Svidníku, na sochu gen. Svobodu v centre mesta, na skanzen a tiež letisko nad Svidníkom. Mesto Svidník k tomu vydalo aj sériu pohľadníc. Vlani pred nimi osadili aj nadrozmerné rámy s názvom Svidník, cez ktoré sa dajú urobiť fotografie. Mesto Svidník sa pýši aj nadpisom nadrozmerných veľkostí v centre mesta, s rozmermi 1,7 m a 6,4 m.

Zábery z pešej turistiky

Nádherné prírodné scenérie poskytujú v okolí Bardejova pohoria Čergov, Busov, vrchy Stebnícka Magura a Žobrák, Kráľova studňa. Obľúbenými turistickými cieľmi sú aj obce Gaboltov a Cigeľka, či Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry, i agroturistické zariadenie v Stebníckej Hute Slnečný Majer a Hrad Zborov.

Okrem vojnovej histórie poskytuje aj okolie Dukly a Svidníka množstvo vrchov a pohorí vhodných na turistiku. K obľúbeným miestam patrí vrch Čierna hora s rozhľadňou a altánkom. Pod vrchom sa nachádza pamätník obetiam prvej svetovej vojny. V blízkych dedinách Kurimka, Cernina, Mlynárovce a Svidník. sa nachádzajú vojenské cintoríny. K najnavštevovanejším patrí Lesopark Dukla vo Svidníku, vrchy Stavok a Rohuľa.

Lákajú i drevené kostoly v okrese Bardejov: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. V okrese Svidník: kostolík v skanzene Svidník, ďalej Potoky, Šemetkovce, Miroľa, Krajné Čierno, Ladomirova a Bodružal, Príkra, Dobroslava, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Medvedie, Hunkovce.

Viac je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.visitbardejov.sk

Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.