Recenzia: Dobrá sestra, žánrovo pestrý román Sally Hepworthovej

Fern a Rose sú sestry, úplne (ne)obyčajné, miestami záhadné, ich životy naháňajú občas strach. Kniha však určite prináša taký príbeh, ktorý pohltí istým napätím, nesúcim sa celou knihou, a to jej dodáva čitateľovu chuť po zvedavosti. Neobyčajnosť príbehu dávajú protagonistky, dvojčatá, ktoré prežili pri svojej mame veľmi ťažké detstvo, čo si nesú so sebou celý život. Ich svety sú prepojené po všetkých stránkach. Keď Rose začne túžiť po dieťatku, no nedarí sa jej ho s manželom mať, Fern má pocit, že keď jej s tým pomôže, bude to výborná cesta, ako sa jej odvďačiť za všetko, čo pre ňu v živote urobila.

Dobrá sestra – príbeh Sally Hepworthovej plynie slovo za slovom, veľmi osviežujúco, pútavo, iste zaujme rôzne typy čitateľov, keďže kniha je mozaikou viacerých žánrov – rodinného príbehu, detektívky, denníka, možno istým spôsobom aj thrilleru. Súvislosti však odhaľuje po malých krôčikoch.

Fern

Autorka Fern vytvorila ako veľmi zvláštnu osobu, pri čítaní knihy sa detailne ponárame do jej pocitov, myšlienok. V očiach väčšiny ľudí sa divná zdá už svojím výzorom, ktorý sa nemení, nosí dúhové tričká, oblečenie s potlačou jednorožcov, vrkoče vyčesané do dvoch drdolov. Pracuje v knižnici, miluje knihy, čerpá z nich informácie na všemožné životné situácie a berie ich doslovne, čo jej prináša nemálo nepochopenia medzi ľuďmi. Svet z kníh si prepája s reálnym svetom, rada sa v ňom skrýva.

Trpí duševnou chorobou, ktorá v knihe nie je bližšie špecifikovaná, no pravdepodobne je to istá forma autizmu. Niektoré nevšedné prejavy svojho správania si uvedomuje, niektoré nie. Nemá rada veľké množstvo ľudí, výrazné zvuky, farby, svetlá, dotyky, tieto okolnosti v nej spôsobujú veľký nekomfort, stres a neschopnosť ovládať sa, zvýši sa jej tlak, začne sa kývať. Vedie organizovaný život, vždy potrebuje mať všetko naplánované. Nevie odhadnúť situáciu, všetko berie doslovne, zabúda, čo jej spôsobuje i nemalé problémy.

Hoci je až detsky naivná, isté momenty ju vedia vyprovokovať do stavu, kedy by bola ochotná aj zabiť a aj týmto je táto postava nepredvídateľná, čo knihe pridáva nevšednosť. Túto postavu si čitateľ zamiluje a nielenže v ňom vyvolá jemný úsmev na tvári svojím každodenným správaním, ktoré sa vymyká realite, ale pociťuje pri nej aj zvedavosť, aká nečakaná situácia v jej živote nastane.

Cez túto postavu nám kniha ponúka pohľad na svet dospelej ženy, ktorá sa na všetko pozerá stále s detskou nevinnosťou, odkrýva nám myšlienky človeka s istou psychickou poruchou. Zároveň nám odkrýva pohľad na svet očami človeka, ktorý ešte nechápe ľudskú zlobu a zákernosť, čo nás na mnohých miestach prinúti zamyslieť sa aj nad naším vlastným správaním.

Rose

Rose je tou sestrou, ktorá už odmala musela byť zodpovedná a rozumná, tá, ktorá sa s maximálnou láskou starala o Fern, keďže ich mama to nedokázala. Predstavuje protagonistku so silnou osobnosťou, jej myšlienky a spomienky z detstva robia príbeh silným a pútavým, vyvoláva pri čítaní úžas tým, ako si všetko už ako dieťa uvedomovala, a ako mala vždy naplánované kroky vpred, ak by sa stalo to, či ono.

Už ako malé dievčatko sa vlastne stala dospelou a jej traumy z detstva sa s ňou ťahajú celý život. Napriek temnej minulosti sa dobre vydá a s manželom ju trápi len to, že sa im nedarí splodiť potomka. Čitateľ miestami nevie, či ju má ľutovať za jej ťažký životný osud alebo obdivovať ju, aká je silná a ako si všetko v živote dokázala vydobiť svojím vlastným úsilím. Rose ponúka svoj príbeh denníkovou formou, čo jej jej forma terapie. Autorka tak vytvorila zaujímavý súbežný dej, ktorý je podávaný z pohľadu oboch sestier, navyše, jednej z jej denníka.

Zvláštne prepojenie

Medzi sestrami je už odmalička zvláštne prepojenie, keď ich opustí otec, čaká ich nesmierne ťažký život pri ich mame. Nielenže často nemajú kde bývať a čo jesť, musia denno-denne znášať jej nálady, ktorými ich doslova psychicky týra. Keďže Rose veľa vecí nechápe a mama ju viac chráni a nechce jej až tak ubližovať, Fern si väčšinu problémov berie pred mamou na seba, snaží sa po každej stránke starať o svoju sestru, berie to ako svoju zodpovednosť a na všetky situácie sa pozerá s dospeláckou triezvosťou.

Vždy sa snaží správať sa tak, ako si myslí, že to mama očakáva, stará sa o chod domácnosti, no vždy žije v kŕči, že čo bude mame vadiť a vždy sa nájde niečo, čo podľa mamy urobí zle. Okamihy, ktoré sa Rose v knihe vyjavujú ako démoni z detstva vyvolajú v čitateľovi úžas a zimomriavky. V očiach iných sa ich matka za každú cenu snaží byť vnímaná ako dobrá matka, je šťastná, keď ju ocenia dcéry alebo niekto iný,no pravda je taká, že nemá pre svoje deti domov, denne s nimi trávi čas v knižnici, aby mali, kde byť, a v noci čas u kadejakých kamarátok, ktoré spozná tak rýchlo, ako sa onedlho navždy stratia z jej života.

Často veci stráca a potom z ich straty obviňuje dievčatá, dáva im tie najhrozivejšie tresty za hranicou ľudskej dôstojnosti a uspokojenia tých najzákladnejších životných potrieb. Rose sa pri nej neraz dostáva na pokraj smrti, keď nemá vytvorené základné existenčné podmienky kvôli jej cukrovke, ktorú mama mnohokrát ignoruje. Prepojenie u nich ostáva až do dospelosti. Rose sa snaží Fern brať ako dospelú a samostatnú, túži, aby ju tak brali aj ostatní, ale stále má potrebu držať nad ňou a jej životom ochranné krídla. Prepojenie sestier prehlbuje aj temné tajomstvo, ktoré ich spája.

Detailnou analýzou charaketrov sestier a ich vnútorných pochodov autorka vytvorila neobvyklý príbeh, ktorý je okorenený ich životami.

Kniha ponúka čitateľovi príbeh striedavo z pohľadu oboch sestier.

Dieťa

Autorka príbeh vystavala na tom, že Rose má v pláne odísť za manželom do Londýna, ktorý tam isišle služobne. Vydrží Fern celé týždne bez sestrinej prítomnosti, keď je na ňu tak napojená a istým spôsobom na nej závislá? Pred odchodom navyše Fern zistí, že jej sestra túži po dieťatku, no nedarí sa im kvôli jej zdravotným komplikáciám. Fern, detsky zmýšľajúca a “zakuklená” vo svojom svete, začne čítať všetky dostupné zdroje o otehotnení v knihách a na internete a rozhodne sa, že sa svojej sestre sa odvďačí tým, že jej dá svoje dieťa. Hľadá si aj partnera, s ktorým by dieťa mala. Vtom sa objaví v knižnici Rocco, ktorý je programátor žijúci v dodávke, o ktorom si najskôr myslí, že je bezdomovec, no postupne sa spriatelia a zistia, že obaja sa odlišujú od ľudí a rozumejú si. Bude to on, s ktorým bude mať dieťa? Ako to celé dopadne? To sú otázky, ktoré čitateľa ženú hltať stranu za stranou.

