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Ako zorganizovať zábavný teambuilding? Zbohom nude a utužte tím

Pripravil Tlačové správy

Buďme úprimní – nadšenie z teambuildingu často nájdeme len v e-maile od personalistu či vedenia. Zamestnancom sa tam málokedy chce, obzvlášť keď sa po povinných aktivitách aj tak zase rozoberá iba práca. No firemná akcia nemusí byť len pretvárkou. Teambuildingy sa dajú robiť aj tak, aby na ne ľudia nechodili len zo slušnosti, ale preto, že naozaj chcú.

Exteriérová zábava, ilustračná snímka, Zdroj foto: JackF / Adobestock.com
Exteriérová zábava, ilustračná snímka, Zdroj foto: JackF / Adobestock.com

Tímové aktivity nie sú len príjemným spestrením kalendára

Keď firemné akcie fungujú, ľudia sa naučia otvorenejšie komunikovať, rýchlejšie si začnú dôverovať a bez zábran si vymieňajú nápady aj naprieč oddeleniami. Kolegovia, ktorí spolu zažili niečo mimo bežnej agendy, sa potom v práci správajú inak. Menej sa boja opýtať, ochotnejšie si pomôžu a konflikty riešia s väčším nadhľadom. A ťaží z toho aj samotná firma. Vyššia angažovanosť sa prejaví na produktivite aj na tom, ako dlho ľudia v tíme zotrvajú.

Zábavné hry prelomia ľady

Keď zamestnanci prídu na teambuilding, môžu pociťovať mierne napätie alebo neistotu, najmä ak sú tam noví kolegovia alebo ľudia z rôznych oddelení. Ak sa vám počas prvých minút nepodarí prelomiť ľady, ľudia sa uzavrú do svojich zvyčajných skupiniek alebo zostanú opatrní (vo formálnej bubline).

 

No krátke, nenáročné a zábavné aktivity prinútia mozog prepnúť z pracovno-analytického režimu do spoločenského režimu. Keď sa ľudia na začiatku spoločne zasmejú, ideálne aj sami na sebe alebo na drobnej nešikovnosti pri hre, opadne z nich strach zo zlyhania a atmosféra sa uvoľní.

Zbohom nuda, vitajte zážitky

Namiesto ohratých formátov, akými sú napríklad kvízy či karaoke, skúste niečo, čo naozaj rozhýbe telo a zapojí aj hlavu. Dôležité je, aby boli aktivity pestré. Nie každý je súťaživý typ a nie každý má rád fyzickú aktivitu. Dobrý program by mal preto striedať tempo, zapájať rôzne typy ľudí a nikoho nenútiť robiť niečo, pri čom sa necíti dobre.

Tu je niekoľko inšpirácií:

  • Interaktívne hry spájajú postreh, reflexy a zdravú súťaživosť tak, že sa do nich rád zapojí každý, od najmladšieho kolegu po šéfa oddelenia. Môže to byť napríklad nafukovací baseball, interaktívny hrací stôl či nafukovacia hra v motíve ninja, kde je cieľom pomocou zbraní či lôpt v čo najrýchlejšom čase trafiť maximálny počet svetiel.
  • Ak má váš tím radšej poriadny pohyb a adrenalín, prenajmite si športové atrakcie a zorganizujte súťaže, kde sa ukáže, kto vie ťahať za jeden povraz. Zaujímavou a netypickou aktivitou je napríklad gladiátorská aréna, lezecká stena, obrovská nafukovacia balančná doska, prekážková dráha či veľké nafukovacie piškvorky.
  • Môžete si tiež prenajať fotokútik s vtipnými rekvizitami alebo fotobúdku, ktorá vám fotky rovno aj vytlačí.

Teambuilding cez víkend alebo počas pracovnej doby?

Teambuilding naplánovaný na víkend alebo večer po práci často naráža na odpor, pretože zasahuje do osobného voľna a rodinného života zamestnancov. Usporiadať ho počas pracovného času je pre zamestnancov signálom, že si ich firma váži a dopraje im oddych. Ak nemáte čas organizovať ho sami, môžete to nechať na tím z Tusahram.sk, ktorý sa o všetko postará, od zábavných atrakcií cez animačný program až po catering.

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