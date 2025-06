PFAS látkam v odpadovej vode odzvonilo, vyčistí ich špeciálna technológia

Bratislava, 11. jún 2025 – Slovensko má už dva roky legislatívnu možnosť zavlažovať pôdu regenerovanými odpadovými vodami, avšak v praxi ich využitie zatiaľ prakticky neexistuje. Spoločnosť Arguss, ktorá už 30 rokov pôsobí v oblasti spracovania odpadov, prichádza ako jediná na Slovensku s novou technológiou čistenia odpadových vôd, ktorá umožňuje ich dočistenie na kvalitu vody vhodnej na závlahy. Výnimočnosť riešenia spočíva v tom, že ako prví na Slovensku dokážu čistiť vody kontaminované emulgovanými látkami a tzv. večnými chemikáliami – PFAS.

Nové technické riešenia

Arguss, patriaca do portfólia Green Partners Holding j.s.a. zavádza do praxe nové technické riešenia pre priemyselné odpadové vody. Prvým je integrácia pokročilej technológie priamo do prevádzkovanej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Táto technológia umožňuje dočistenie odpadovej vody na úroveň v parametroch vhodných na zavlažovanie, čím otvára nové možnosti pre obehové hospodárstvo, najmä v poľnohospodárstve. Riešenie je zamerané na odstránenie aj takých znečisťujúcich látok, ako sú emulgované zvyšky, PFAS a ďalšie chemikálie, ktoré bežné ČOV nedokážu efektívne eliminovať. „Budúcnosť ochrany vody začína už dnes. Vďaka pokročilým technológiám, ktoré dnes vyvíjame, môžeme pomôcť zabezpečiť prístup k čistej vode aj pre ďalšie generácie. Naše riešenia reálne menia spôsob, ako sa Slovensko pozerá na odpad a jeho spracovanie. Tridsať rokov vývoja našej spoločnosti nebolo len o raste, ale aj o zodpovednosti a inovácii,“ hovorí Mgr. Martin Madaj, konateľ ARGUSS.

Druhou kľúčovou novinkou je mobilná jednotka Ölmeister, ktorú spoločnosť získala akvizíciou firmy Eco Transport. Kým tradičné technológie nedokážu efektívne čistiť vody silne znečistené kalmi a ropnými látkami, práve Ölmeister je v tomto smere prelomový. Táto mobilná technológia umožňuje čistiť tzv. technické vody – vody kontaminované olejmi, ropnými látkami, či vodu z autoumyvárok – priamo na mieste vzniku znečistenia, bez nutnosti transportu do vzdialených čistiarní. Použiť sa dá napríklad na parkoviskách, v garážach, priemyselných areáloch či pri cestných stavbách. Dokáže tiež účinne zasiahnuť kdekoľvek, kde dôjde k havárii alebo je potrebné rýchlo a ekologicky odstrániť nebezpečné kontaminanty z vody.

Čistená voda následne spĺňa parametre vhodné na opätovné využitie, vrátane závlahových účelov. Pre klientov to znamená úsporu nákladov, pre životné prostredie výrazné zníženie uhlíkovej stopy. „Vďaka mobilnému riešeniu dokážeme čistiť priamo na mieste, čo výrazne šetrí čas, peniaze a najmä prírodu. Je to krok smerom k decentralizovanému a udržateľnému odpadovému hospodárstvu,” dopĺňa Madaj.

O spoločnosti

Spoločnosť Arguss sa vo svojej 30-ročnej histórii môže pochváliť mnohými prvenstvami. V roku 1999 spoluzakladala Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), v roku 2004 ako prvá uviedla do prevádzky linku na spracovanie žiariviek, ktorá funguje dodnes. O dva roky neskôr stála pri zrode asociácie ASEO, ktorá združovala všetkých spracovateľov elektroodpadu na Slovensku. Za inovácie v recyklácii žiariviek získala spoločnosť v roku 2013 prestížne ocenenie Zlatý mravec.

Arguss má dnes vlastné spracovateľské prevádzky v Loku, Senci, Novej Dedinke a po novom aj v Tornali, kde v apríli 2025 otvoril novú dekontaminačnú plochu. Portfólio technológií zahŕňa okrem spracovania elektroodpadu aj kompostovanie či čistenie odpadových vôd. Všetky prevádzky disponujú vlastnými koncovkami na zneškodnenie nebezpečného odpadu. Za tri desaťročia sa vyprofilovala na spoľahlivého partnera v oblasti spracovania a zneškodňovania odpadov, recyklácie a environmentálnych inovácií, pričom neustále investuje do vlastného rozvoja a rozvoja odvetvia. „Našou víziou je spojiť skúsenosti s modernými recyklačnými technológiami a byť vždy o krok vpred – pre bezpečnejšie prostredie a udržateľnú budúcnosť,“ uzatvára Martin Madaj.

Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti Arguss.