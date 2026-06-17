Borotalco spustilo letnú súťaž: s dezodorantom môžete vyhrať slúchadlá JBL

Leto býva obdobím rôznych súťaží a výnimkou nie je ani rok 2026. Na slovenskom trhu sa od júna objavila nová akcia značky Borotalco, ktorá láka na možnosť vyhrať bezdrôtové slúchadlá JBL. Súťaž prebieha od 1. júna do 31. júla 2026 a zapojiť sa do nej môžu zákazníci na Slovensku, ktorí si zakúpia produkt tejto značky.
Ako sa dá do súťaže zapojiť?
Princíp je podobný ako pri mnohých iných spotrebiteľských súťažiach. Zákazník si kúpi ľubovoľný produkt Borotalco v kamennej predajni alebo prostredníctvom internetového obchodu, uschová si pokladničný doklad a následne zaregistruje nákup na webovej stránke súťaže.
Stránka: www.sutazborotalco.sk
Po odoslaní registrácie zostáva už len čakať na vyhodnotenie a žrebovanie výhercov. Hlavnými cenami sú slúchadlá značky JBL, ktorá patrí medzi známych výrobcov audio techniky.
Leto patrí aj limitovanej edícii
Spolu so súťažou sa v predaji objavila aj limitovaná séria niektorých dezodorantov Borotalco. Výrobca stavil na upravený vzhľad obalov, zatiaľ čo samotné zloženie a charakteristická vôňa produktov zostávajú zachované.
Limitované edície určite upútajú našu pozornosť a počas letnej sezóny nie sú výnimočné. Výrobcovia osviežujú svoj sortiment špeciálnymi grafickými variantmi alebo tematickými baleniami a možno nimi oslovia ďalších zákazníkov.