5 zaujímavých faktov, ktoré ste pravdepodobne o hodinkách nevedeli

Môžeme sa zhodnúť na tom, že remienkové hodinky sú jednoznačne nadčasovým kúskom. Hodinky sa tešili veľkej popularite v minulosti a ani teraz tomu nie je inak. Stačí sa prejsť po ulici a všímať si zápästie ľudí. Rýchlo zistíte, že nadpolovičná väčšina má na ruke hodinky, či už klasické alebo digitálne. Možno si myslíte, že o hodinkách všetko viete, avšak hodinky v sebe skrývajú oveľa viac tajomstiev.

Každá vec vymyslená človekom má svoj príbeh a niekoľko zaujímavostí, ktoré sa s ňou spájajú. Výnimkou nie sú ani hodinku ruku. Prinášame vám 5 zaujímavých faktov o klasických hodinkách, o ktorých ste ešte nepočuli. O aké ide?

Pôvodne boli remienkové hodinky určené ženám

Dôvod je veľmi jednoduchý. Muži, či už z vyššej alebo robotníckej triedy, nosili každý deň košele s vestami, na ktorých mali hodinky pripnuté. Ženy vesty nenosili, vreckové hodinky im boli skôr na príťaž. Preto sa prišlo s hodinkami na remienku, ktoré ženy mohli nosiť ako náramok.

Avšak počas svetovej vojny sa remienkové hodinky stali oveľa praktickejšími. Vojaci si nemuseli vyťahovať vreckové hodinky spod uniformy, stačilo, keď sa pozreli na svoje zápästie. Nenosili síce žiadne Diesel hodinky, avšak my máme v 21. storočí tú výhodu, že si môžeme hodinky vybrať spomedzi rôznych značiek.

Hodinky sa predávajú aj podľa toho, aké filmy sú práve populárne

Ani tento fakt nemusí byť veľkým prekvapením, keď sa nad ním zamyslíte. To, čo vidíme v televízii, častokrát chceme mať. Niekde podvedome si myslíme, že ak má známy herec nadčasové hodinky Police, tak ich potrebujeme aj my.

Svet pobláznil napríklad taký James Bond, ktorého stvárnil vo filmoch Daniel Craig. Na zápästí mal hodinky Omega, ktoré odvtedy tvoria veľmi požadovaný produkt.

Remienkové hodinky sa dostali aj mimo našu planétu

Na cestu do vesmíru musíte byť vybavení len nevyhnutnými vecami. Máte predpísané špeciálne oblečenie, špeciálnu obuv a celú výstroj. To je dôvod, prečo mnohé veci z nášho sveta ešte neuzreli vesmír.

Práve remienkové hodinky patria k tým veciam, ktoré sa do vesmíru dostali. Prvýkrát ich mali na ruke ruskí astronauti, ktorí sa začiatkom 20. storočia vydali mimo našu planétu.

Marketingový trik s úsmevom

Možno ste si to ani nevšimli, avšak mnohé hodinky v predajniach majú nastavený čas, kedy sa hodiny stretávajú s minútami, napríklad 10:10. Dôvodom je, že marketingoví poradcovia veria, že ľudia si radšej kúpia hodinky, ktoré im spravia úsmev na tvári.

Pravdou však je, že veľa ľudí si skôr hodinky vyberá podľa štýlu ich obliekania. Oblečenie je preto kľúčovým faktorom k výberu hodiniek. Ak preferujete športový, menej elegantný štýl, kúpite si radšej väčšie športové hodinky než nejaké malé elegantné.

Odhalené tajomstvo najmenšieho vrecka na rifliach

Možno si už niekoľko z vás povedalo, na čo slúži najmenšie vrecko na prednej strane riflí. Mnohí už prišli na to, že nič veľké a dokonca ani malé sa doňho nezmestí. Tento malý vačok je však určený priamo na malé vreckové hodinky.

Ak máte radi retro štýl a malé hodinky, už viete, kam si ich môžete schovať.

BONUS:

Počuli ste už o vodeodolných hodinkách? Prvé boli vyrobené už v 20. rokoch minulého storočia. Faktom je, že väčšina modelov luxusných hodiniek tohto typu je vhodných na ponorenie do hĺbky maximálne 300 metrov pod vodnou hladinou. Avšak spoločnosť Rolex vytvorila hodinky, ktoré boli ponorené až na dno Mariánskej priekopy hlbokej viac ako 11 000 metrov. Tento test zvládli na výbornú a aj napriek enormnému tlaku fungovali bezchybne.

Hodinky sú súčasťou nášho každodenného života, či už ich nosíte skôr z praktického alebo estetického hľadiska. Mnoho ľudí si to bez nich už ani nevie predstaviť a keď ich nemajú na ruke, majú pocit, že im niečo chýba. Je to niečo ako tzv. „fantómov syndróm“. A ako to máte vy? Radi nosíte hodinky?

Zdroj obrázka 1: Claudia K / Shutterstock.com, Zdroj obrázka 2: djurichshtefan / Shutterstock.com