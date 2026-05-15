Columbia predstavila jarnú kolekciu 2026 s dôrazom na ochranu pred dažďom

Outdoorová značka Columbia predstavuje pre jar 2026 novú kolekciu oblečenia a obuvi, v ktorej hrá hlavnú úlohu ochrana pred dažďom, priedušnosť a praktické využitie v meniacom sa počasí. Kolekcia nadväzuje na filozofiu značky „Engineered for Whatever“, teda pripravenosť na rôzne situácie, ktoré môže priniesť príroda, turistika alebo bežný pohyb vonku.
Novinky zahŕňajú nepremokavé bundy, nohavice, zbaliteľné modely do batoha aj turistickú obuv. Columbia v nich kombinuje svoje známe technológie OutDry Extreme, Omni-Tech Pro, Omni-Tech, OutDry, Omni-Max, Techlite+ a podrážky Vibram Megagrip. Výsledkom je kolekcia, ktorá cieli na ľudí hľadajúcich výbavu do dažďa, vetra, mokrých chodníkov aj náročnejšieho horského terénu.
OutDry Extreme ako ochrana pred dlhým dažďom
Jednou z hlavných technológií kolekcie je OutDry Extreme. Jej princíp je zaujímavý tým, že nepremokavá membrána sa nachádza na vonkajšej strane odevu. Bežné nepremokavé bundy majú často ochrannú vrstvu ukrytú pod vrchnou textíliou, ktorá môže pri dlhšom daždi nasiaknuť. Pri OutDry Extreme je ochrana riešená tak, aby sa voda nedostala do vrchnej vrstvy materiálu a aby si bunda zachovala svoje vlastnosti aj pri dlhšom kontakte s dažďom alebo snehom.
Výhodou tejto konštrukcie je aj to, že materiál nepotrebuje dodatočnú vodoodpudivú úpravu DWR. Columbia pri tejto technológii zdôrazňuje kombináciu nepremokavosti, priedušnosti a riešenia bez použitia PFC látok. Vnútorná strana materiálu je zároveň mäkšia na dotyk, aby sa odev dal nosiť pohodlne aj pri dlhšom pohybe.
OutDry Extreme tvorí základ technického radu Columbia Titanium. Medzi kľúčové produkty patria bunda Columbia Whistler Peak Waterproof Shell a nohavice Whistler Peak Waterproof, dostupné v pánskej aj dámskej verzii. Oba modely využívajú matný variant materiálu OutDry Extreme a sú navrhnuté na pobyt v silnom daždi, vetre a horskom prostredí.
Bunda Columbia Whistler Peak Waterproof Shell má plne podlepené švy, vonkajšie pásky na švoch, ventilačné otvory v podpazuší a zosilnené panely odolné voči oderu. Ide o prvky, ktoré majú význam najmä pri dlhšom nosení batoha, pohybe v skalnatom teréne alebo počas náročnejších túr, kde bunda neprichádza do kontaktu len s dažďom, ale aj s popruhmi, konármi či drsnejším povrchom. Nohavice Whistler Peak Waterproof dopĺňajú ochranu spodnej časti tela. Majú dvojcestné bočné zipsy po celej dĺžke, tvarované kolená a zosilnenie v oblasti členkov, kde sa materiál najčastejšie opotrebúva pri kontakte s obuvou, kameňmi alebo mokrou vegetáciou.
Omni-Tech Pro debutuje v bunde Saudan Pro 3L
Ďalšou novinkou jarnej kolekcie je technológia Omni-Tech Pro, ktorú Columbia predstavuje ako svoju najvýkonnejšiu nepremokavú a priedušnú membránu. V kolekcii debutuje v modeli Columbia Saudan Pro 3L Waterproof Shell. Ide o trojvrstvovú bundu určenú pre náročnejšiu turistiku, dlhší pobyt v horách a situácie, keď počasie neumožňuje spoliehať sa len na ľahkú záložnú bundu.
Bunda Saudan Pro 3L Waterproof Shell kombinuje ochranu pred dažďom s technickým spracovaním. Má kapucňu s tvarovateľným šiltom, ktorá pomáha chrániť tvár bez výrazného obmedzenia výhľadu. Ventilácia v podpazuší umožňuje regulovať teplotu počas výstupu alebo rýchlejšej chôdze. Dvojcestný predný zips pomáha pri odvetrávaní aj pri pohodlnejšom pohybe v teréne. Nastaviteľné manžety a spodný lem zlepšujú ochranu pred vetrom a dažďom.
Tento model je určený najmä pre ľudí, ktorí nechcú riešiť len krátku prehánku, ale potrebujú spoľahlivejšiu vrchnú vrstvu na sychravé dni, horské túry a dlhšie výpravy.
Omni-Tech a zbaliteľné bundy na bežné výlety
Nie každý potrebuje technickú bundu do extrémnejšieho prostredia. Preto kolekcia obsahuje aj univerzálnejšie bundy s technológiou Omni-Tech. Tieto modely sú určené na premenlivé jarné počasie, bežné výlety, cestovanie, prechádzky aj každodenný pohyb vonku.
Bundy s technológiou Omni-Tech majú podlepené švy, chránia pred dažďom a zároveň zostávajú priedušné. Pri pohybe pomáha ventilácia v podpazuší a praktický dvojcestný zips. Ich výhodou je nízka hmotnosť a možnosť zbalenia do vlastného vrecka. V batohu tak zaberú málo miesta a môžu slúžiť ako poistka, keď počasie nevyzerá úplne jednoznačne.
Kolekcia zároveň pracuje s nastaviteľnými prvkami, reflexnými detailmi a strihmi navrhnutými pre voľnosť pohybu. Okrem technickej funkcie má byť oblečenie použiteľné aj pri bežnom nosení, nielen na horskom chodníku.
Columbia Tellurix ako nová trailová obuv
Popri oblečení Columbia uvádza aj novú generáciu turistickej a trailovej obuvi. Hlavnou novinkou je rad Columbia Tellurix, ktorý je určený pre aktívny pohyb v teréne, od kamenistých chodníkov až po mokré lesné cesty.
Vlajkovým modelom je Columbia Tellurix Titanium OutDry. Topánka využíva vodoodolnú membránu OutDry integrovanú priamo do zvršku. To znamená, že ochrana pred vodou je súčasťou samotnej konštrukcie obuvi. Model zároveň používa platformu Columbia Omni-Max, ktorá spája viacero prvkov zameraných na stabilitu, tlmenie a prirodzený pohyb chodidla.
Súčasťou platformy je ľahká a responzívna medzipodrážka Techlite+, stabilizačná konštrukcia päty, tlmiace prvky v medzipodrážke, ochrana členka a chodidla aj flexibilné zóny podporujúce prirodzený krok. Dôležitým prvkom je aj podrážka Vibram Megagrip so 4,5 mm výstupkami. Viacsmerný vzor má pomáhať pri kontakte so suchým aj mokrým povrchom a zároveň pri odvode blata v technickejšom teréne.
Topánky Tellurix sú dostupné v pánskej aj dámskej verzii, vo viacerých farebných variantoch a v nízkom aj členkovom vyhotovení. V jarnej ponuke zostávajú aj ďalšie rady turistickej obuvi Columbia, napríklad PeakFreak a Konos, ktoré takisto využívajú platformu Columbia Omni-Max.
Kolekcia pre dážď, vietor aj bežné výlety
Jarná kolekcia Columbia pre rok 2026 pokrýva viacero úrovní outdoorového využitia. Na jednej strane ponúka technické modely radu Titanium s technológiou OutDry Extreme, na druhej strane ľahšie zbaliteľné bundy s technológiou Omni-Tech a turistickú obuv určenú do mokrého aj nerovného terénu.
Okrem búnd, nohavíc a obuvi kolekcia zahŕňa aj ďalšie vrstvy vrátane fleecových mikín pre ženy, mužov aj deti. Columbia tak skladá výbavu od hlavy po päty, ktorú možno vrstviť podľa počasia, aktivity a náročnosti trasy.
Jarná kolekcia Columbia je dostupná v značkovej predajni Columbia v Košiciach, v predajniach Intersport a Sportisimo, v predajni Outdoor Experience v Nitre alebo na e-shope Super-Sport.