Prevádzkový výsledok pred letnou sezónou 2026 je pre Wizz Air priaznivý

Budapešť, 15. máj 2026 – Nízko-nákladová letecká spoločnosť Wizz Air dosiahla v prvých štyroch mesiacoch roku 2026 vynikajúce prevádzkové výsledky, čím si pred blížiacou sa letnou sezónou upevnila svoju pozíciu jednej z najspoľahlivejších leteckých spoločností na európskom kontinente.
V období od januára do apríla 2026 dosiahla spoločnosť Wizz Air mieru splnenia letov* na úrovni 99,53 %, čím sa v rámci tohto prevádzkového ukazovateľa zaradila medzi tri najväčšie letecké spoločnosti v Európe. Miera splnenia letov odzrkadľuje schopnosť leteckej spoločnosti dodržiavať plánovaný letový poriadok konzistentne a spoľahlivo aj v zložitom a náročnom prevádzkovom prostredí. Pre cestujúcich to znamená väčšiu istotu, že lety budú počas letnej sezóny prebiehať podľa plánu.
VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ PO CELEJ EURÓPE
Spoločnosť Wizz Air dosiahla vynikajúce výsledky v oblasti presnosti letov aj v rámci ďalších kľúčových ukazovateľov odvetvia. Letecká spoločnosť sa napríklad zaradila medzi najúspešnejších dopravcov v Európe v kategórii odletov prvej vlny (FW D0 %), čo je kľúčový ukazovateľ efektívnosti spustenia prevádzky leteckých spoločností na začiatku dňa. Vynikajúci výkon v prvej vlne zohráva zásadnú úlohu pri udržiavaní stability v celej sieti, pomáha minimalizovať meškania a chrániť spokojnosť zákazníkov počas celého dňa.
V rámci širších ukazovateľov presnosti – vrátane D0%, D15% a A15%* – sa spoločnosť Wizz Air počas prvých štyroch mesiacov roka neustále radila medzi najlepšie letecké spoločnosti v Európe. Tieto ukazovatele merajú presnosť odletov a príletov a sú indikátormi prevádzkovej konzistentnosti a spoľahlivosti.
Okrem toho dosiahla spoločnosť Wizz Air v tom istom období výsledok A180%* na úrovni viac ako 99 % – čo je jej najlepší výsledok v tejto oblasti za posledné štyri roky. To svedčí o neustálom pokroku leteckej spoločnosti v znižovaní výrazných meškaní a v zabezpečení toho, aby sa cestujúci spoľahlivo dostali do svojich cieľových destinácií.
VÝKON, KTORÝ ZABEZPEČUJE BEZPROBLÉMOVÚ LETNÚ SEZÓNU
Tieto vynikajúce prevádzkové výsledky prichádzajú v čase, keď je dopyt po letných cestách naďalej silný, pričom cestujúci pri výbere leteckej spoločnosti kladú čoraz väčší dôraz na spoľahlivosť a predvídateľnosť.
Na pozadí pretrvávajúcej geopolitickej neistoty a prevádzkových tlakov v niektorých častiach odvetvia výsledky spoločnosti Wizz Air potvrdzujú, že táto letecká spoločnosť prevádzkuje jednu z najstabilnejších a najspoľahlivejších sietí v Európe.
„S príchodom letnej sezóny sa môžu cestujúci s istotou rozhodnúť pre Wizz Air, ktorý sa opiera o vynikajúce prevádzkové výsledky, disciplinované riadenie a jasný záväzok k neustálemu zlepšovaniu. Napriek širším výzvam, ktorým čelí letecký priemysel, vrátane geopolitickej neistoty, naše zameranie zostáva nezmenené: prevádzkovať stabilnú sieť, minimalizovať narušenia pre zákazníkov a dopravovať cestujúcich do ich destinácií bezpečne a načas. Hoci ceny leteckého paliva rastú, neplánujeme rušiť lety ani prenášať tieto náklady na zákazníkov prostredníctvom vyšších cien leteniek. Zachovať cenovú dostupnosť pre našich cestujúcich je našou kľúčovou prioritou,“ ubezpečuje Ian Malin, obchodný riaditeľ spoločnosti Wizz Air.
Letecká spoločnosť posilňuje aj prevádzkovú pripravenosť pred letnou sezónou prostredníctvom dôkladnejšieho plánovania, zdokonalených postupov pri prideľovaní posádok a lietadiel, užšej koordinácie medzi prevádzkovými tímami a neustálych investícií do technológií a zákazníckej podpory.
V rámci svojho širšieho záväzku znižovať dopad narušení na zákazníkov spustila spoločnosť Wizz Air nedávno novú službu pomoci pri narušení prevádzky v spolupráci so spoločnosťou HTS, ktorá poskytuje oprávneným cestujúcim podporu v prípade meškaní od dvoch hodín. Cieľom tejto iniciatívy je ponúknuť rýchlejšiu a proaktívnu pomoc pri neočakávaných narušeniach. Tieto opatrenia sú spoločne navrhnuté tak, aby podporili plynulejšie cestovanie, minimalizovali narušenia a poskytli zákazníkom väčšiu istotu pri cestovaní počas rušných letných mesiacov.
ROK PROGRESU PODĽA HESLA „ZÁKAZNÍK NA PRVOM MIESTE
Tieto prevádzkové zlepšenia odrážajú aj dynamiku, ktorú priniesla iniciatíva spoločnosti Wizz Air „Customer First Compass“. Iniciatíva bola zavedená s cieľom zlepšiť celkový zážitok zákazníkov v rámci celej siete, vrátane posilnenia prevádzkovej disciplíny a zefektívnenia rozhodovania v priebehu prevádzkového dňa. Za uplynulý rok iniciatíva „Customer First Compass“ prispela k zlepšeniu prevádzkovej odolnosti, komunikácie a poskytovania služieb, pričom zároveň posilnila dlhodobý záväzok spoločnosti Wizz Air voči zákazníkom.
Spoločnosť Wizz Air postupne vstupuje do vrcholnej letnej sezóny a naďalej sa zameriava na poskytovanie bezpečného, spoľahlivého a cenovo dostupného cestovania, pričom pokračuje v zlepšovaní prevádzkovej výkonnosti v rámci celej svojej siete. Tento záväzok zahŕňa investície do prevádzkovej odolnosti, ochranu cenovo dostupných leteniek a zabezpečenie podpory zákazníkov pred, počas a po ich ceste.
*Miera splnenia – percentuálny podiel plánovaných letov, ktoré boli úspešne zrealizované bez zrušenia.
*FW D0% (presnosť odletov prvých letov dňa) – meria, koľko prvých letov leteckej spoločnosti v daný deň odlieta presne načas.
*D0% (presnosť odletov) – percentuálny podiel letov, ktoré odlietajú presne podľa letového poriadku bez meškania.
*D15% (odlet do 15 minút) – percentuálny podiel letov, ktoré odlietajú do 15 minút od plánovaného času odletu.
*A15% (prílet do 15 minút) – percentuálny podiel letov, ktoré prilietajú do 15 minút od plánovaného času príletu.
*A180 % (prílet do 180 minút) – percentuálny podiel letov, ktoré prileteli do troch hodín od plánovaného času príchodu.
O Wizz Air
Spoločnosť Wizz Air prevádzkuje flotilu 264 lietadiel typov Airbus A320 a A321. Tím oddaných leteckých odborníkov poskytuje prvotriedne služby a veľmi nízke ceny leteniek, vďaka čomu sa Wizz Air stal preferovanou voľbou 63,4 milióna cestujúcich v finančnom roku 2025. Wizz Air je kótovaný na Londýnskej burze cenných papierov pod skratkou WIZZ. Wizz Air bol tiež ocenený ako „Najudržateľnejšia nízko-nákladová letecká spoločnosť“ v rokoch 2021–2025 v rámci World Finance Sustainability Awards. V roku 2026 získala spoločnosť Wizz Air druhé miesto v globálnom rebríčku emisií leteckých spoločností, ktorý zostavila analytická spoločnosť Cirium, a to vďaka svojej snahe o zníženie intenzity emisií. Nedávno bola ocenená ako „Udržateľná letecká spoločnosť roka 2025“ na slávnostnom odovzdávaní cien Airline Economics Sustainability Awards v septembri 2025.