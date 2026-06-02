Columbia predstavila jarné kolekcie Heritage, Icons a novinku Amaze

Jar 2026 prináša v rámci značky Columbia trojicu limitovaných kolekcií, ktoré spája dôraz na praktickosť, pohodlie a výrazný vizuálny štýl. Kolekcie Columbia Heritage a Columbia Icons vychádzajú z bohatého archívu značky a prenášajú ikonické prvky minulých desaťročí do súčasného mestského aj outdoorového šatníka. Úplnou novinkou je dámska kolekcia Columbia Amaze, ktorá reaguje na potreby žien počas premenlivého jarného počasia. Všetky tri kolekcie spája spoločná myšlienka – vytvoriť oblečenie vhodné do mesta aj prírody bez kompromisov v oblasti funkčnosti či estetiky.
Columbia Heritage vzdáva hold Oregonu aj 90. rokom
Limitovaná kolekcia Columbia Heritage čerpá inšpiráciu z ikonických modelov 90. rokov a zároveň z prírodných scenérií oregonského Národného lesa Umpqua a vyhliadky Acker Rock. Práve ich divoký charakter sa premieta do farebnosti, použitých materiálov aj grafických motívov. Retro prvky sa v kolekcii objavujú v modernom spracovaní. Charakteristické nášivky, strihy a detaily odkazujú na históriu značky, no zároveň pôsobia aktuálne a súčasne.
Ústredným kúskom je bunda 3 v 1 Acker Rock Twill Interchange Jacket, ktorá nadväzuje na úspešný model z roku 1994. Kolekcia okolo nej buduje kompletný outfitový koncept pre ľudí, ktorí sa počas dňa pohybujú medzi mestským prostredím a pobytom v prírode. Nájdeme v nej zbaliteľné vetrovky, košele, modulárne nohavice, šortky či ľahké tričká. Súčasťou ponuky sú aj doplnky vrátane retro klobúka Bora Bora, ktorý patrí medzi najvýraznejšie odkazy na archív značky.
Columbia Icons stavia na dedičstve severozápadu USA
Jarná kolekcia Columbia Icons sa tentoraz inšpirovala divokými kvetmi rastúcimi pozdĺž chodníka Mosier Plateau v štáte Oregon. Práve región Pacific Northwest patrí dlhodobo medzi najvýznamnejšie zdroje inšpirácie pre identitu značky Columbia. Dizajnéri siahli po ikonických modeloch z archívu a pripravili ich v modernej „remasterovanej“ podobe. Výsledkom je kolekcia, ktorá kombinuje outdoorové korene značky s aktuálnym životným štýlom.
Farebná paleta vychádza z prírodného prostredia trailov a jarných lúk. Dominujú neutrálne odtiene doplnené o tlmenú zelenú a jemné ružové tóny pripomínajúce kvitnúce rastliny Oregonu. Základ unisex kolekcie tvoria fleecové mikiny Helvetia a Backbowl, doplnené o inovované vetrovky Challenger a Riptide. Nechýbajú ani doplnky ako Bora Bora Booney alebo šiltovka Wingmark Cap, ktoré dopĺňajú šortky a tričká určené na každodenné nosenie.
Celá kolekcia sa snaží nadviazať na históriu značky bez toho, aby stratila kontakt so súčasnými trendmi a potrebami moderného používateľa.
Columbia Amaze prináša novú dámsku kapitolu
Najvýraznejšou novinkou sezóny je kolekcia Columbia Amaze. Dámska línia pre rok 2026 stavia na minimalistickom vzhľade, kvalitných materiáloch a pohodlí počas každodenného nosenia. Kolekcia vznikla s cieľom osloviť ženy, ktoré chcú spojiť mestský štýl s funkčnými vlastnosťami outdoorového oblečenia. Výsledkom sú ľahké vrchné vrstvy vhodné na jarné dni, keď sa počasie mení z hodiny na hodinu.
Farebnosť pracuje predovšetkým so zemitými a neutrálnymi tónmi, ktoré dopĺňajú jemné odtiene svetlomodrej a šalviovej zelene. Práve vďaka nim pôsobí kolekcia moderne a zároveň nadčasovo.
Medzi hlavné modely patrí bunda Amaze Stretch Jacket vybavená vodoodpudivou úpravou Omni-Shield. Druhým kľúčovým kúskom je AmazeTrench Long Rain Jacket s vodoodolnou technológiou Omni-Tech, ktorá klasický trenčkot posúva do funkčnejšej podoby. Trojicu uzatvára AmazeStretch Insulated Bomber s ľahkým zateplením vytvoreným z recyklovaných materiálov. Kolekcia Columbia Amaze tak rozširuje lifestyle segment značky a prináša kombináciu módy, funkčnosti a pohodlia pre aktívny každodenný život.