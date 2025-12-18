Prečo sa WALL STREET na Manhattane volá práve „Wall Street“

Wall Street je dnes krátka ulica v dolnom Manhattane, ktorá dala synonymum svetu investovania a burze cenných papierov. Je povinnou zastávkou pre turistov, ktorí prichádzajú do New Yorku, pretože nevidieť kovového rozbehnutého býka na Wall Street je ako byť a pritom nebyť v New Yorku. Dnes tento názov existuje v slovníkoch po celom svete, no zaujímavé je spoznať jeho pôvod. Tento názov nesie odkaz na úplne inú éru New Yorku – na časy holandskej kolónie New Amsterdam v 17. storočí. Áno, z čias, keď Manhattan patril Holanďanom a hovorilo sa v ňom do značnej mieri práve holandsky. To, čo dnes vnímame ako synonymum „svet financií“, začalo ako veľmi praktický obranný projekt: múr (resp. val a palisáda) na severnej hranici vtedajšieho osídlenia.
New Amsterdam a dôvod, prečo vznikol múr
V roku 1653, počas napätia medzi Angličanmi a Holanďanmi (v kontexte anglo-holandských konfliktov), dal holandský správca kolónie Peter Stuyvesant vybudovať na severnom okraji New Amsterdamu obrannú líniu – v praxi kombináciu priekopy a drevenej palisády. Tá mala brániť najmä proti útoku po súši z oblasti, kde už pôsobili anglické kolónie. Inými slovami: nešlo o „múr okolo celého Manhattanu“, ale o bariéru na vtedy najzraniteľnejšej strane rastúceho mestečka – na jeho pevninskej hranici.
Obrana pobrežia? Na to sa už nemyslelo
Ak nepriateľ príde loďami, múr na pevnine ho nezastaví. A presne to sa aj stalo – Angličania v roku 1664 New Amsterdam obsadili práve po vplávaní do rieky Hudson a holandská kontrola nad územím sa skončila. Múr stavali zbytočne. Nepriateľská armáda sa skrátka nevylodila a nepripravila útok po súši. Ako sa to stalo?
Holanďania v roku 1650 riešili konkrétnu obavu z nájazdu po súši. Pobrežná obrana sa vtedy opierala skôr o prístav, lode a o južné opevnenia (najmä okolo Fort Amsterdamu), zatiaľ čo severná hranica osídlenia bola miestom, kde sa dalo relatívne „prísť pešo“ a udrieť na mesto bez toho, aby útočník musel prerážať cez samotný prístav. Preto múr nie je nelogický. Bol totiž postavený pre iný scenár, než ktorý nakoniec rozhodol dejiny.
Kde presne múr stál a čo z neho ostalo?
Múr stál približne na línii dnešnej Wall Street – vtedy tvoril severnú hranicu mesta. Postupom času sa ukázalo, že palisáda je náročná na údržbu, a keď sa osídlenie posúvalo severnejšie, prestala mať význam. Celá konštrukcia tiež obsahovala množstvo materiálu, ktorý mal využitie v základových stavbách iných budov. Postupne tak nešlo o okraj mesta, ale súčasť. Niečo, čo dávno stratilo význam v dobách, keď sa nechránili takéto pamiatky, pretože za pamiatky neboli považované.
V mnohých historických zhrnutiach sa uvádza, že obranná línia zachovaná do konca 17. storočia (okolo roku 1699). Z fyzickej stavby dnes nevidno „múr“ v pôvodnom zmysle, ale názov ulice prežil ako historická stopa.
Wall Street ako miesto: krátka ulica s obrovským symbolom
Zaujímavé je, že samotná Wall Street je geograficky pomerne krátka. Beží v dolnom Manhattane medzi Broadway (na západe) a South Street / East River (na východe) a má dĺžku „tesne pod 2 000 stôp“ (cca 600 metrov), pričom ide o približne osem mestských blokov.
Napriek tomu sa práve tu koncentrujú názvy a budovy, ktoré sú pre dejiny USA ikonické. Napríklad na adrese 26 Wall Street stojí Federal Hall National Memorial, miesto spojené so štartom federálnej vlády USA; 30. apríla 1789 tu George Washington zložil prezidentskú prísahu.
„Wall Street“ ako synonymum: metonymia pre americké financie
Dnes sa „Wall Street“ používa často aj vtedy, keď nikto nemyslí konkrétnu ulicu. Je to metonymia – skratka pre americké finančné trhy ako celok, investičné bankovníctvo a finančné inštitúcie, náladu investorov („Wall Street rastie/padá“), a širšie pre kapitalizmus a veľké financie v globálnom mediálnom jazyku.
Symbolická sila Wall Street stojí najmä na tom, že New York je jedným z najdôležitejších finančných uzlov sveta a že práve tu fungujú kľúčové burzové inštitúcie. Podľa prehľadov veľkých búrz boli New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq medzi najväčšími burzami sveta podľa trhovej kapitalizácie; v údajoch uvádzaných k 20. októbru 2025 sa pri NYSE uvádza približne 30,92 bilióna USD a pri Nasdaq približne 31,96 bilióna USD. Aj keď sú tieto čísla premenlivé, vysvetľujú, prečo sa názov jednej krátkej ulice zmenil na globálny symbol.
