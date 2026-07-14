Columbia a kolekcia Diamond Peak Pro s chladiacou technológiou

Spoločnosť Columbia Sportswear rozširuje ponuku letného funkčného oblečenia o nový rad Columbia Diamond Peak Pro. Kolekcia je určená najmä turistom, cestovateľom a priaznivcom outdoorových aktivít, ktorí sa pohybujú v horúcom počasí a potrebujú oblečenie schopné účinne regulovať teplotu.
Základom jednotlivých modelov je technológia Columbia Omni-Freeze Zero Ice. Ide o doposiaľ najpokročilejší chladiaci systém značky, ktorý reaguje na kontakt s pokožkou aj na potenie počas fyzickej aktivity. Technológia sa objavuje v pánskych a dámskych tričkách s krátkym rukávom, modeloch s dlhým rukávom aj v technickom polo tričku.
Vývoj chladiaceho oblečenia Columbia
Columbia sa vývoju chladiacich materiálov venuje viac než desať rokov. Prvé riešenia značky boli založené na zvyšovaní tepelnej vodivosti textílie, vďaka čomu mohol materiál rýchlejšie odvádzať teplo od pokožky. Neskôr Columbia predstavila jednu z prvých technológií v outdoorovom odvetví, ktorá sa aktivovala pri kontakte s potom. Špeciálne vyvinuté polyméry podporovali odparovanie vlhkosti a vytvárali chladiaci efekt práve vo chvíli, keď sa človek pri náročnejšom pohybe začal intenzívnejšie potiť.
Omni-Freeze Zero Ice spája oba princípy do jedného systému. Suché chladenie sa aktivuje dotykom, zatiaľ čo mokré chladenie reaguje na pot. Vylepšené zložky schopné pohlcovať teplo spolu s väčším pokrytím materiálu pomáhajú udržiavať nižšiu teplotu tkaniny aj počas dlhšieho pohybu alebo pri pobyte vo veľmi teplom prostredí. Podľa výrobcu ide o doposiaľ najvýkonnejší chladiaci účinok, aký Columbia vo svojom oblečení použila.
Diamond Peak Pro spája chladenie, odvádzanie potu a ochranu pred slnkom
Rad Columbia Diamond Peak Pro je postavený na štyroch hlavných variantoch technických tričiek pre mužov a ženy s krátkym alebo dlhým rukávom. Ponuku dopĺňa technické polo tričko, ktoré poskytuje upravenejší vzhľad, no zachováva funkčné vlastnosti celej kolekcie. Všetky modely sú vyrobené zo zmesi 92 % nylonu a 8 % elastanu. Materiál je navrhnutý tak, aby bol pružný, ľahký a vhodný na aktívny pohyb. Okrem systému Omni-Freeze Zero Ice využíva oblečenie aj technológiu Columbia Omni-Wick.
Jej úlohou je odvádzať pot z povrchu tela, rozložiť vlhkosť na väčšej ploche textílie a urýchliť jej odparovanie. Oblečenie tak môže rýchlejšie schnúť a zostať príjemnejšie aj počas intenzívnej námahy. Súčasťou kolekcie je tiež technológia Omni-Shade, ktorá pomáha blokovať ultrafialové žiarenie UVA a UVB. Oblečenie tak kombinuje chladiaci účinok, reguláciu vlhkosti a ochranu pred slnečným žiarením.
Jednotlivé modely sú prispôsobené pohybu v teréne
Každý kus z kolekcie Diamond Peak Pro je navrhnutý s ohľadom na odlišný spôsob používania. Tričko s dlhým rukávom poskytuje väčšie krytie tela a jeho súčasťou sú aj putká na palce, ktoré pomáhajú udržať rukávy na mieste.
Technické polo tričko je určené ľuďom, ktorí uprednostňujú štruktúrovanejší a upravenejší strih, no nechcú sa vzdať chladiaceho výkonu funkčného oblečenia. Pánske a dámske tričká s krátkym rukávom sa zameriavajú predovšetkým na nízku hmotnosť, voľnosť pohybu a rýchle schnutie počas aktivít v teplom počasí.
Columbia Diamond Peak Pro tak vytvára ucelený systém letného outdoorového oblečenia, ktorého chladiaci účinok sa prispôsobuje poteniu, intenzite pohybu aj podmienkam v teréne. Kolekcia je určená najmä na turistiku, cestovanie a ďalšie aktivity, pri ktorých môže byť prehrievanie organizmu a hromadenie vlhkosti v oblečení výrazným problémom.