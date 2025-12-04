Prečo v zime neostať len v teple? Aj chlad naštartuje našu imunitu

Zima býva často vnímaná ako obdobie oslabenia – menej slnka, menej pohybu, viac vírusov. V skutočnosti však chlad nemusí byť nepriateľom. Ak mu dáme priestor a správne ho využijeme, dokáže byť pre naše telo prospešný a posilniť imunitný systém. Práve reakcia nášho organizmu na zimu totiž aktivuje mechanizmy, ktoré telo posilňujú, nie oslabujú.
Ako telo reaguje na chlad
Keď teplota okolia klesne, organizmus sa okamžite snaží zachovať vnútornú rovnováhu – proces nazývaný termoregulácia. Cievy v koži sa zúžia, aby zabránili úniku tepla, a krvný obeh sa presúva k životne dôležitým orgánom. Zároveň sa zrýchľuje dýchanie, srdcová činnosť a metabolizmus.
Tento krátkodobý „šok“ spôsobí uvoľňovanie adrenalínu a noradrenalínu, ktoré stimulujú činnosť imunitného systému. V praxi to znamená, že sa zvyšuje aktivita buniek, ktoré hrajú zásadnú úlohu pri ničení baktérií a vírusov v našom tele.
Otužovanie – kontrolovaný stres s veľkým efektom
Princíp otužovania spočíva v opakovanom a kontrolovanom vystavení chladu, aby sa telo naučilo lepšie reagovať na zmeny prostredia. Postupne sa tak posilňuje schopnosť organizmu zvládať stres, stabilizuje sa krvný tlak a znižuje sa hladina zápalových markerov, ako napríklad C-reaktívneho proteínu (CRP). Štúdie dokonca ukazujú, že výskyt infekčných ochorení je u otužilcov nižší o 40 %.
Otužovanie tiež podporuje tvorbu hnedého tukového tkaniva, ktoré premieňa energiu priamo na teplo. Tento proces nielen zlepšuje termoreguláciu, ale zvyšuje aj metabolickú aktivitu a odolnosť buniek voči oxidačnému stresu.
Z psychologického hľadiska má pravidelný chladový tréning pozitívny vplyv na náladu a mentálnu odolnosť – vďaka vyplavovaniu endorfínov a zlepšenej regulácii stresového hormónu kortizolu. To všetko prispieva k celkovej rovnováhe imunitného systému.
Prirodzené posilnenie imunity? Pohyb a pobyt vonku
Aj počas zimy by sme nemali podceňovať pohyb na čerstvom vzduchu. Krátke denné vystavenie prirodzenému svetlu podporuje tvorbu vitamínu D, ktorý je kľúčový pre správnu funkciu imunity.
Zároveň platí, že mierna fyzická aktivita, napríklad rýchla chôdza, korčuľovanie alebo lyžovanie, stimuluje cirkuláciu krvi a tým aj prenos imunitných buniek do tkanív. Vďaka tomu sa zvyšuje ich schopnosť rýchlo reagovať na možné infekcie.
Napriek nízkym teplotám je dôležité udržiavať pľúca a sliznice aktívne – suchý, vykúrený vzduch v interiéri ich často vysušuje a oslabuje ich ochrannú funkciu. Krátke prechádzky na vzduchu sú preto nielen prevenciou, ale aj regeneráciou dýchacích ciest.
Vnútorný pilier odolnosti
Imunitný systém však potrebuje nielen tréning, ale aj dostatok živín, vitamínov a antioxidantov. Kľúčové sú najmä:
- vitamín C, ktorý chráni bunky pred oxidačným stresom,
- zinok a vitamín D, ktoré prispievajú k tvorbe a aktivácii imunitných buniek,
- a beta-glukány, ktoré dokážu „prebudiť“ vrodenú imunitu a zvýšiť jej efektivitu bez preťaženia organizmu.
Práve kombináciu týchto látok obsahujú kapsuly neoglucan® STIMUNIT – doplnok výživy, ktorý vďaka obsahu čistého beta-glukánu a vitamínu C z extraktu aceroly, prirodzene podporuje funkciu imunitného systému. Kombinácia beta-glukánu a vitamínu C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, nervového systému, k zlepšeniu vstrebávania železa, znižovaniu miery vyčerpania organizmu a k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Kapsule sú vhodné pre každého, kto si chce prirodzenou cestou posilniť imunitu.
Dostupné sú v DM drogériách aj na e-shope neoglucan.sk