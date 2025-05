Vedecká knižnica v Olomouci v Bratislave prezentovala českú kuchyňu

(Bratislava, 15. máj 2025) Jedinečnosť, delikatesu a históriu českej gastronómie rovnako ako i jej prienik do imerzívneho divadla či sveta Michelinského sprievodcu dnes do Bratislavy prišli predstaviť zástupcovia Vedeckej knižnice v Olomouci, projektu CzechSpecials, Regionálneho múzea v Litomyšli a Jihočeského divadla. Česká kuchyňa totiž už dávno nie sú len mäsité jedlá s hustými omáčkami.

„Nároky návštevníkov na zážitky pri cestovaní neustále rastú a dobré jedlo, príjemná atmosféra a profesionálna a milá obsluha prispievajú k celkovému dojmu, aký si z ciest odnášame. Atraktívny image gastronómie je dôležitý nielen pre jednotlivé reštaurácie, ale pre cestovný ruch ako taký,“ povedala na úvod Nora Gill, riaditeľka CzechTourism Slovensko, ktorá tlačovú konferenciu zorganizovala.

Vedecká knižnica v Olomouci

Druhá najstaršia knižnica v Českej republike – VKOL – a podľa veľkosti knižničného fondu tretia medzi podobnými pamäťovými inštitúciami na území Česka vo svojom fonde uchováva viac než 2,4 milióna knižničných jednotiek a spravuje unikátny súbor historických fondov.

Jej súčasťou bola od roku 1961 aj budova Červeného kostola, pôvodne sakrálna stavba nemeckých evanjelikov z roku 1902, slúžiaca ako knižničný depozitár. V roku 2023 sa táto novogotická dominanta centra Olomouca dočkala rozsiahlej rekonštrukcie a dnes plní funkciu moderného kultúrno-vzdelávacieho centra pre celý Olomoucký kraj a všetky jeho vekové kategórie.

Foto: Regionálne múzeum v Litomyšli

„Vedecká knižnica v Olomouci má množstvo autorských výstav reprezentujúcich jej bohatý a cenný fond. Som rada, že sa k takýmto výstavám zaradila aj expozícia O umení kuchárskom. Vážime si možnosť zdieľať so slovenským publikom túto tému založenú na cenných zbierkach našej knižnice. Gastronómia nepozná hranice a spája ľudí po celom svete. Kuchárske výtlačky nie sú len súbormi receptov, sú kronikou každodennosti, odrazom kultúrnych hodnôt i premien životného štýlu naprieč storočiami. Prajem výstave spokojných návštevníkov,“ povedala o výstave riaditeľka VKOL Iveta Ťulpíková a zaželala jej na Slovensku predovšetkým spokojných návštevníkov.

Výstava O umení kuchárskom

Výstava O umení kuchárskom. Kuchárske tlače z fondu Vedeckej knižnice v Olomouci predstavuje najzaujímavejšie kulinárske publikácie z bohatého fondu knižnice počas piatich storočí, od 16. až po 1. polovicu 20. storočia. A práve túto výstavu majú možnosť vidieť aj Slováci, 16. 5. – 1.6. 2025 v priestoroch Českého domu v Bratislave a 10. 6. – 30. 8. 2025 v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany.

Prostredníctvom výstavných panelov kombinujúcich text a obraz sa zoznámia s 19 kulinárskymi titulmi z fondu VKOL. Výstava predstaví najstaršiu tlačenú kuchársku knihu vo fonde knižnce – De honesta voluptate z roku 1503 talianskeho humanistu Bartholomea Sacchiho, ktorého humanistický traktát o správnom stravovaní sa považuje za najstaršiu tlačenú kuchársku knihu. Čriepky z kuchyne starovekého Ríma zase odhalí kompilácia De re culinaria (Bazilej, 1541), pripisovaná známemu gurmánovi Apiciovi. Českú produkciu bude okrem iného zastupovať aj najstaršia česká tlačená kuchárska kniha vo fonde VKOL Kuchařství alchymistu Bavora Rodovského z Hustiřan z roku 1591 a nebude chýbať ani najslávnejšia Domácí kuchařka nezabudnuteľnej Magdalény Dobromily Rettigovej, ktorej populárne dielo vychádza dodnes.

Czech Specials – podpora českej gastronómie

Unikátnu českú gastronómiu určenú všetkým milovníkom dobrého jedla prišiel do Bratislavy predstaviť Czech Specials – partnerský projekt agentúry CzechTourism a Asociácie kuchárov a cukrárov Českej republiky. Czech Specials je certifikačná značka, ktorá zaručuje, že v certifikovaných reštauráciách a cukrárňach ochutnáte autentické české jedlá pripravené s najväčšou starostlivosťou a s dôrazom na kvalitu. Reštaurácie a cukrárne zapojené do tohto projektu získavajú jedinečnú príležitosť zviditeľniť sa a prilákať nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov.

„Certifikáciu môžu získať všetky prevádzky, ktoré splnia základnú podmienku – mať v ponuke určený počet kvalitných českých jedál a zákuskov, či už v tradičnej alebo modernej forme. Pre reštaurácie platí podmienka minimálne 2 české alebo regionálne jedlá a 1 tradičná polievka. Kaviarne a cukrárne musia mať v ponuke aspoň 3 tradičné české zákusky,“ hovorí Lenka Nováková z Českej centrály cestovného ruchu CzechTourism.

Foto: Czechia Digital Media Library, CzechTourism

Medzi certifikovanými podnikmi nájdete malé rodinné hostince aj fine dining reštaurácie, hotelové reštaurácie, pivárne aj zaujímavé bistrá. Rovnako sa o certifikáciu uchádzajú malé cukrárne či známe kaviarne. Všetky ich nájdete na portáli Kudyznudy.cz.

Sprievodca Michelin v Českej republike

Sprievodca Michelin pridáva Česko na zoznam hodnotených európskych destinácií. Inšpektori Michelin už sú v teréne a hľadajú gastronomické poklady, a to nie len v Prahe, ale po celej krajine. Nový výber Michelin Guide Česko sa predstaví tento rok, anonymní inšpektori cestovali od Prahy cez Ostravu až po Brno a Plzeň, aby našli najlepšie reštaurácie, ktoré potešia domácich aj zahraničných gurmánov. Od sprievodcu sa očakáva propagácia kvalitnej českej gastronómie v zahraničí, podpora udržateľného turizmu – Michelinské reštaurácie varia často z lokálnych surovín, motivácia pre reštaurácie na zvyšovanie kvality a zvýšenie prestíže práce v odbore.

GASTRONOMICKÉ SLÁVNOSTI M. D. RETTIGOVEJ

Regionálne múzeum v Litomyšli pozýva milovníkov dobrého jedla na víkend 24. a 25. mája 2025 do Litomyšle, kde sa uskutoční ďalší ročník Gastronomických slávností Magdaleny Dobromily Rettigovej. Na tomto podujatí sa už od roku 2012 stretávajú poprední českí šéfkuchári, žiaci gastronomických odborov, reštauratéri aj amatéri a ponúkajú svojim návštevníkom ochutnávky nespočetného množstva receptov, nechýbajú ani súťaže o najlepšiu gastrošpecialitu – bábovku, guláš či rajčinovú omáčku.

„Mesto vzdáva hold najslávnejšej českej kuchárke Magdalene Dobromile Rettigovej (1785 – 1845), ktorá tu prežila poslednú etapu svojho života a je tu aj pochovaná. Jej Domáca kuchárka, prvýkrát vydaná v roku 1826 sa ešte za jej života dočkala ďalších troch českých vydaní a štyroch nemeckých verzií“, hovorí kurátorka Regionálneho múzea Litomyšl, Hana Klimešová a dodáva:

„K tohtoročnému 240. výročiu narodenia Rettigovej sme, okrem iného, pripravili o nej a o Litomyšli aj krátky spot, pretože spravujeme najväčšiu zbierku predmetov a písomností, ktoré jej patrili. Pripomenuli sme si jej životný príbeh i jej ďalšiu tvorbu. Premiéra spotu sa uskutočnila dnes v Bratislave, česká bude až počas slávností. Spot bude potom dostupný na youtube kanáli Regionálneho múzea v Litomyšli.“

JIHOČESKÉ DIVADLO alebo AKO NAKŔMIŤ DIKTÁTORA

Jihočeské divadlo je jediné profesionálne divadlo so štyrmi umeleckými súbormi na juhu Čiech a v Českých Budějoviciach má viac než storočnú tradíciu. Zastrešuje štyri samostatne pôsobiace umelecké súbory – činohru, operu, balet a Malé divadlo. Už 10 rokov je jeho súčasťou aj EDU centrum A3D, ktoré prepája divadlo so školami, rodinami i širokou verejnosťou prostredníctvom tvorivých a vzdelávacích programov. Pýchou divadla je aj jeho letná scéna, unikátne otáčavé hľadisko v Českom Krumlove, kde sa každoročne stretávajú tisíce divákov pri jedinečnom divadelnom zážitku pod holým nebom.

Jihočeské divadlo búra hranice divadelného zážitku a pokračuje v objavovaní netradičných foriem imerzívneho divadla, kde divák nie je len pasívnym pozorovateľom, ale aj aktívnym účastníkom, ktorý príbehy vníma všetkými zmyslami: okrem hrania a rozprávania sa tu aj varí a ochutnáva. Divadlo tak nadväzuje na skúsenosti z festivalu Jižní Svéráz, kde jedlo pravidelne slúži ako most medzi javiskom a publikom.

Foto: Hynek Glos

Inscenácia

Inscenácia Ako nakŕmiť diktátora, adaptácia knihy poľského novinára Witolda Szabłowského, približuje výpovede osobných kuchárov slávnych diktátorov. Tí museli nielen napodobniť recepty matiek svojich pánov, ale často aj krotiť ich nálady – pretože sýty vládca robil zmierlivejšie rozhodnutia než hladný.

Herci počas predstavenia navaria 6 autentických jedál Saddáma Husajna, Pol Pota a Envera Hodžu. Diváci počujú svedectvá o totalitných režimoch, cítia exotické vône a na záver ochutnajú napríklad šalát z roztlčenej uhorky, bravčové v karameli alebo polievku tikrítských zlodejov.

Na rolu kuchárov sa účinkujúci pripravovali nielen herecky, ale aj kulinársky – pod vedením herečky a kuchárky Anny Kameníkovej absolvovali kuchársky kurz priamo na javisku aj v českobudějovickom bistre Na lžíci. Ako nakŕmiť diktátora nie je len inscenácia, ale zmyslový zážitok, ktorý chutí, vonia a pretrváva ešte dlho po potlesku.

Tipy na výlety za gastrozážitkami po celom Česku nájdete na www.kudyznudy.cz. Cestu si naplánujte s aplikáciou mapy.cz, ktorú si stiahnete tu.

