Aký dámsky ruksak si vybrať? Elegantný alebo športový?

Vyhľadávate funkčný štýl stále viac a viac, nech už sa chystáte kamkoľvek? Niekedy máte náladu obliecť sa športovo, inokedy elegantne – na tom nie je nič zlé. Aby ste sa však v týchto outfitoch cítili pohodlne bez ohľadu na to, či idete po deti do školy alebo do fitness centra, potrebujete skvelý ruksak. Nezaškodí pár rád, aký ruksak si vybrať.

Skvelé dámske ruksaky

Ruksak dámsky je skvelá a praktická vec. Je ideálny na cestovanie, pretože sa ľahko nosí, umožňuje vám mať voľné ruky a je štýlový v podstate za každých okolností. Vysokokvalitný batoh nemá konkurenciu – je jednoducho pohodlný, sofistikovaný a multifunkčný. Módny ruksak, ktorý je plný samostatných vreciek na notebook alebo na kľúče a bezpečných malých priehradiek na zips pre vaše cennosti, vám umožní vyzerať dobre v sukni i v teplákoch, a mať všetky vaše veci uložené tam, kde ich rýchlo nájdete. Či už hľadáte batoh na dochádzanie do práce alebo iba chcete nový trendový doplnok, široký sortiment farieb a štýlov, ktoré nájdete v CCC znamená, že rozhodne existuje batoh pre každý druh oblečenia a na každú príležitosť. Otázkou niekedy zostáva už len to, ktorý si vybrať.

Módny elegantný alebo športový batoh je skvelým pomocníkom za každých okolností. Ak investujete do konvertibilného módneho ruksaku, môžete si ho vymeniť alebo upraviť podľa potreby! Hľadáte ergonomický dizajn s dvoma popruhmi? Túžite po športovom batohu, ktorý si môžete upevniť za pomoci hrudného popruhu? Nech už si vyberiete akýkoľvek typ dámskeho ruksaku, dôležité je, aký štýl oblečenia najčastejšie nosíte, a kam plánujete batoh nosiť. To sú totiž jediné dve otázky, ktoré by ste si mali pri tejto dileme klásť, a po ich zodpovedaní zistíte, aký batoh potrebujete.

Elegantný módny batoh namiesto kabelky

Ak hľadáte pohodlie a komfort, no potrebujete batoh do práce, ktorý sa hodí i k sukni alebo k šatám, elegantný módny batoh, bude pre vás to pravé. Dámske módne batohy sú z dobrého dôvodu tradične navrhnuté s dvoma popruhmi. Pri prenášaní ťažších predmetov, ako sú notebooky a tablety na ceste do práce alebo do školy, vám ponúknu rovnomerné rozloženie váhy a voľné ruky bez toho, aby ste museli poľaviť z vašich požiadaviek na dokonalý elegantný outfit. Dokážu vyzerať naozaj sofistikovane. Ak rady vytvárate profesionálny a elegantný vzhľad, vyberte si štruktúrovaný kožený, ideálne jednofarebný, ruksak v neutrálnej farbe s drobným nádychom strieborného alebo zlatého kovu.

Existujú aj výslovne dámske batohy, ktoré sú určené na nosenie namiesto klasickej kabelky. Elegantný, klasický a sofistikovaný je len pár slov, ktoré tieto ruksaky opisujú – umožňujú vám však jednoducho vybrať popruh z módneho ruksaku a nosiť ho v ruke. Tento batoh je ideálny na svadby alebo na iné špeciálne príležitosti. Položte si rúčku ležérne na záhyb ruky a vychutnajte si nerušene váš prípitok, zatiaľ čo váš batoh dodáva luxusný nádych akémukoľvek ouftitu, ktorý vytvoríte. Samozrejme, na tento druh použitia sa viac hodia menšie batohy.

Všestranné športové batohy, ktoré vás nesklamú

Športovo založená dáma je často na cestách alebo vonku a potrebuje, aby si mohla do ruksaku zabaliť veci do práce, a následne si cestu domov napríklad aj odbehnúť. Pokiaľ pracujete v neformálnom prostredí, rozhodne oceníte športové batohy. Umožnia vám byť pripravení na všetko, no stále vyzerať skvele. Základom je nepomýliť si to s athleisure štýlom, ktorý je ďaleko ležérnejší ako klasický športový štýl – avšak, ak sa chystáte do mesta alebo do školy, prečo nie! Ak uprednostňujete športovejší a uvoľnenejší vzhľad, vyberte si štíhly, oversized štýl batohu alebo stavte na odvážny a farebný dizajn.

Zdroj foto: progressman / Shutterstock + vlastné / blog.ccc.eu