7 tipov pre výber správneho kuchynského noža - nástroje v kuchyni

Kuchyňa je miesto, ktoré si vyžaduje prípravu. Výber správnych kuchynských pomôcok zaručí jednoduchšiu a precíznejšiu prípravu jedla. Tak ako v dielni, aj v kuchyni používame desiatky nástrojov, ktoré nám pomáhajú pri chystaní jedla. Tou najzákladnejšou kuchynskou pomôckou je bezpochyby nôž. Nie však hocijaký. O tom by nám vedel povedať každý šéfkuchár – bez kvalitného noža ani na krok! A ako dobre vieme, šéfkuchári si nevystačia iba s jedným. Majú celú sadu kuchynských nožov, čo je predpokladom dobre vybavenej kuchyne.

Ak ste si práve vybavili obraz šéfkuchára, ktorý krája nadrobno zeleninu a neuveriteľnou rýchlosťou, tak si určite poviete, že to sú roky praxe a naučená technika. O tom, samozrejme, nepochybujeme. Avšak tým najzákladnejším predpokladom je jednoznačne výber správneho a kvalitného noža. Zažite pocit šéfkuchára a spokojnosti v jednom. Dajte zbohom starému nožu, ktorý je síce váš obľúbený, ale už tupý a poškodený. Je čas zaobstarať si kvalitné profesionálne nože. Rozdiel zbadáte ihneď – pocítite neporovnateľne kvalitnejšie a jednoduchšie narábanie s nimi.

Ako spoznám, že je ten pravý, skutočne kvalitný?

Ak sa vám výber správneho noža zdá ako hotová veda, ste na správnom mieste. Prinášame vám 7 základných tipov, ktoré je treba zohľadniť pri výbere kvalitného noža:

1. TRADÍCIA

Kvalitný nôž prežije aj niekoľko generácií. Ako je to možné? Stačí, ak sa rozhliadnete po renomovanej značke. Nože známych značiek s dlhoročnou tradíciou síce odľahčia vašu peňaženku, ale pri správnom zaobchádzaní, starostlivosti a údržbe sa vám táto investícia niekoľkokrát zúročí. Napríklad nemecké nože Wüsthof, japonské damaškové nože, švajčiarske nože Victorinox, či nože rôznych amerických značiek vám môžu vydržať roky.

2. VYVÁŽENOSŤ

Ak to s výberom správneho noža myslíte vážne, mali by ste si všímať jeho celkovú hmotnosť. Tá nám totiž pomáha pri krájaní. Hovoríme o tzv. vyváženosti. Správne vyvážený nôž je vtedy, ak váha rukoväte a čepele je rovnaká. To zistíte nasledujúcim testom: ak položíte prst na časť noža medzi jeho rukoväťou a čepeľou a rukoväť ani čepeľ neklesnú, tak nôž je v rovnovážnej polohe. Iba s vyváženým nožom sa vám bude pracovať pohodlne.

3. HYGIENA

Z pohľadu hygieny je dôležité, aby prepojenie rukoväte a čepele bolo kvalitne spracované. Skontrolujte, či je toto spojenie bezškárové, aby sa v ňom neukladali nečistoty.

4. TVRDOSŤ A OSTROSŤ ČEPELE

O kvalite noža napovie aj kvalitná čepeľ, ktorá by mala byť vyrobená z nerezovej ocele. Tá zaručí odolnosť voči korózii a dlhú výdrž noža. Jej základnými parametrami sú hrúbka, ktorá by mala byť aspoň 3 mm a stupeň tvrdosti ocele v rozmedzí 50-60 Rockwelov (udáva sa na stupnici od 0 až 100). Ostrosť čepele sa obnovuje veľmi ľahko, aj pri častom narábaním s nožom.

5. CELOKOVANÝ NÔŽ

Nôž by mal byť celokovaný, tzn., že aj rukoväť je tvorená z ocele, a teda celý nôž je z jedného kusu ocele.

6. RUKOVÄŤ

Vezmite nôž do ruky a vyskúšajte si jeho držanie, či dobre sedí. Mal by vám sadnúť, aby sa s ním dobre pracovalo. Všimnite si materiál, z ktorého je rukoväť vyrobená (napríklad protišmyková), a taktiež jej dĺžku a tvar.

7. TYP NOŽA

Existujú desiatky druhov kuchynských nožov, preto si vyberte ten správny typ. Pri výbere noža rozhoduje, na čo konkrétne ho chceme použiť. Na krájanie ovocia, zeleniny, či mäsa je vhodné použiť nôž s rovným ostrím. Naopak zúbkované ostrie je určené na pečivo, chlieb, syry, či mrazené potraviny. Dajte si záležať pri výbere vhodného typu noža a uvidíte, že krájanie vám pôjde ľahšie, rýchlejšie a bez zbytočných poranení.

Každá domácnosť si zaslúži mať sadu kvalitných nožov. Dajte prednosť profesionálnym nožom pred lacnými napodobeninami a spríjemnite vaše kuchtenie. Sme radi, že sme vám pomohli pri výbere správneho kuchynského noža. U nás nájdete kvalitné profesionálne nože, ktoré zapadnú do vašej kuchyne.