Recenzia: čo ponúka kuchynský robot GORENJE SBR1500E?

Kuchynský robot GORENJE SBR1500E od výrobcu Gorenje patrí do kategórie multifunkčných food processorov, ktoré sú navrhnuté na spracovanie surovín. Univerzálne zariadenie, ktoré kombinuje mixér, sekáč, krájač, strúhadlo, miesič menej objemných ciest, odšťavovač citrusov a smoothie mixér v jednom tele. Práve v tom spočíva jeho najväčšia výhoda – šetrí miesto na pracovnej doske a dokáže nahradiť viacero samostatných spotrebičov. Na vymiesenie cesta poslúži najväčšia z troch dodávaných nádob a dvojitý sekáč, ktorý si prekvapivo poradí aj s cestami na koláče, pizzu a podobne.
Vyzerá elegantne, kombinuje chrómovú kovovú farbu s čiernymi prvkami. Vyhýba sa bielej (rokmi žltej) a spolieha sa na pevné materiály a dizajn. Už zo špecifikácie je jasné, že sa pýši silným motorom. Ten je ukrytý v základni, ktorej dominuje ovládací panel a otočné tlačidlo, ktoré je možné ovládať pomocou malíčka. Čiže aj v situáciách, kedy nie sú prakticky žiadne voľné ruky. Prekvapivo oproti iným mixérom zapojeným do podobnej práce, tento nie je hlučný. Aspoň teda tvorí dojem, že aj pri náročnejšej práci nemusí byť hluční ako iné bežné mixéry a rotačné strúhadlá.
Prvý pohľad na GORENJE SBR1500E
Pre náš v redakcii je model Gorenje 3 in 1 Food Processor (SBR1500E) novinka. Dodávaný je vo veľkej škatuli, s dostatkom miesta pre každý diel a aj vrátenie vecí do škatule si nevyžaduje matematiku, takže škatuľa môže ďalej slúžiť na skladovanie. Bez nej však celý robot zaberie ešte menej miesta, napríklad ak ho budete mať na linke nastálo s časťou dielov ukrytých v skrinkách. Už prvé rozbalenie a ohmat dáva tušiť, že ide o pevné kvalitnejšie diely.
Na prvý pohľad zaujme kompaktným a moderným dizajnom. Telo s motorom má nízke ťažisko, pôsobí pevne a stabilne, čo je pri výkonnom zariadení veľmi dôležité. Konštrukcia je robustná, jednotlivé diely do seba presne zapadajú a pri manipulácii nevzniká pocit vôle či nestability. Nasadzovanie nádob a príslušenstva je intuitívne a bezpečnostné poistky bránia spusteniu prístroja, pokiaľ nie je všetko správne uzamknuté. Stabilitu počas práce zabezpečujú protišmykové nožičky, takže ani pri vyšších otáčkach sa robot výrazne neposúva po pracovnej ploche. Ak používateľ veľmi chce a nemá jednu ruku voľnú, zvládne utiahnutie nádoby aj tou voľnou rukou. Rovnako ako ovládanie.
Ovládanie, displej a tlačidlá
Ovládanie je riešené otočným kruhovým regulátorom výkonu doplneným o LED displej. Ten zobrazuje zvolenú rýchlosť alebo čas spracovania, čím používateľ získava lepší prehľad nad priebehom prípravy. Regulácia je plynulá a umožňuje prispôsobiť výkon konkrétnej surovine. K dispozícii je viacero rýchlostí a pulzný režim, ktorý je vhodný napríklad na krátke intenzívne sekanie alebo drvenie tvrdších surovín. Motor s príkonom 1500 W patrí v tejto kategórii k nadpriemeru a bez problémov zvláda aj tvrdšiu zeleninu, orechy či ľad do nápojov.
Pre rôzne suroviny a spracovanie sú rôzne tlačidlá. Tri rôzne nádoby si prístroj vie automaticky rozpoznať. Je možné, že vďaka tomu tomu prispôsobuje viac ako len rýchlosť otáčok.
Telo a konštrukcia
Základňové telo umožňuje nasadiť niekoľko typov nádob. Hlavná pracovná nádoba s objemom približne dva litre slúži na miešanie, sekanie, krájanie a strúhanie. V balení sa nachádzajú rôzne kotúče a nože, ktoré umožňujú jemné aj hrubé strúhanie, plátkovanie či prípravu pyré. V praxi to znamená veľmi rýchlu prípravu zeleniny do polievok, šalátov alebo na zapekanie. Strúhanie je presné a rovnomerné, čo je výhoda najmä pri väčších množstvách surovín. Namiesto ručného strúhania alebo práce s jednoduchým sekáčom dokáže robot spracovať zeleninu v priebehu niekoľkých sekúnd.
Miešané šaláty sú tak pripravené veľmi rýchlo. Najnáročnejšou prácou tak bude akurát čistenie mrkvy, uhorky, jabĺk samotné a nie strúhanie. Pomôcť môže pri práci so zemiakmi, alebo cuketami, dyňami, patizónmi a pod. Strúhanie zemiakov na halušky síce nie je nič náročné, no robot tomu aj z tej malej náročnosti ešte uberie. Spracovanie ovocia je ďalšou oblasťou, kde sa môže realizovať. Diely pritom netvoria problém pri pokuse umyť ich. nepotrebujete rozoberať na drobné diely, používať kefy, tenké kefky a pod, aby ste zaistili čistotu celých dielov. Pri čerstvom znečistení stačí pred inou prácou aj prosté opláchnutie. Pred uskladnením sa diely bez ťažkostí dajú umyť, osušiť. S umývačkou sme ale neexperimentovali a vystačíme si s ručným umývaním.
Výbava a drobnosti
Súčasťou výbavy je aj klasický mixér s objemom približne 1,75 litra, ktorý je vhodný na prípravu krémových polievok, omáčok, smoothie či koktailov. Vymieša zápražky, omáčky, krémy. Čepele sú navrhnuté tak, aby vytvárali silný vír a rovnomerne premiešali obsah nádoby. Všetko to, čo vieme oceniť pri evolučne zdokonalom mixéri nájdeme aj pri tomto mixéri. Zaujímavým doplnkom je úzka smoothie nádoba s viečkom, ktorú možno po rozmixovaní priamo uzavrieť a vziať so sebou. Tento detail ocenia najmä ľudia, ktorí si pripravujú nápoje na cesty alebo do práce. Odpadá potreba prelievania do inej fľaše a šetrí sa čas aj riad.
Robot je vybavený bezpečnostnými prvkami, ktoré zabraňujú preťaženiu motora a chránia zariadenie pred poškodením. Elektronická regulácia výkonu pomáha udržiavať stabilné otáčky aj pri hustejších zmesiach. Hlučnosť je vzhľadom na výkon primeraná, pri vyšších otáčkach je počuteľná, no nejde o nič neobvyklé pre túto triedu spotrebičov. Údržba je pomerne jednoduchá, keďže väčšinu plastových častí a príslušenstva možno umývať v umývačke riadu. Čepele a kovové diely si vyžadujú opatrnú manipuláciu, no ich čistenie nie je komplikované.
Nepochybne zaujímavou funkciou môže byť odšťavovač na citrusové plody, hoci pomocou ďalšieho príslušenstva sa dá dosiahnuť efekt náhrady aj ďalších kuchynských nástrojov. Tam kde je to očakávateľné a vhodné, tam si všímame pogumované tesnenia. Najmä na nádobách, v spojoch a vrchnákoch. určitý systém tesnenia je možné vidieť aj na samotnej motorovej základni, kde nevyčnieva nič, čo nemusí. Nie je tu veľa možností na zachytávanie nečistoty a ani nechceného potrasenia elektrinou pri nehodách s nádobami, krémami a pri chaotickom varení.
Prednosti, ktoré si nás získali:
- Jemné a predsa odolné ovládanie, malý displej s ukazovateľom času
- dizajn
- nízka hlučnosť
- možnosti ovládania a nasadenie jednotlivých dielov, strúhacích a krájacích kotúčov
- výkon, stabilita, tlmenie vibrácií
- všetko do seba zapadá a nespôsobuje utrpenie pri nasadzovaní, spájaní a pod.
- šľahanie bielkov bez ťažkostí
- ďalšie možnosti využitia, ktoré sme ešte ani nespomenuli a zatiaľ ani nevyskúšali
- výkonné odšťavovanie s veľkým objemom, čiže je možné získať viac šťavy bez nutnosti odlievania a čistenia
Čo by sme mali vedieť?
Hoci dokáže spracovať ľahšie cestá alebo zmesi, jeho koncepcia je orientovaná najmä na krájanie, strúhanie, mixovanie a sekanie. Pre domácnosti, ktoré pravidelne pečú chlieb z ťažkých ciest alebo veľké množstvá kysnutých výrobkov s normovaným väčším objemom, môže byť vhodnejší planétový robot s hákom na cesto. Naopak, pre bežné každodenné varenie, menšie normované dávky ciest, prípravu zeleniny, omáčok, smoothie či polievok je tento model veľmi praktickým riešením. Napríklad letné grilovačky a k nim príprava šalátov, krájanie a strúhanie, spracovanie zeleniny do čalamád, strúhanej repy a pod, dokážu takýto prístroj oceniť, ušetrí čas a uvoľní ho pre niečo iné.
Celkovo ide o výkonný a dobre vybavený kuchynský robot, ktorý ponúka široké možnosti spracovania potravín v kompaktnom prevedení. Vďaka silnému motoru, stabilnej konštrukcii a bohatej výbave dokáže výrazne zrýchliť prípravu jedál a uľahčiť prácu v kuchyni. Najviac ho ocenia domácnosti, ktoré hľadajú univerzálne zariadenie na každodenné použitie a nechcú mať na pracovnej doske viacero samostatných prístrojov. Značka Gorenje je na trhu známa, osvedčená pri veľkých spotrebičoch. Pre nás zatiaľ neznáma v rámci malých spotrebičov, no ďalšími príležitosťami nepohrdneme.
Technická špecifikácia modelu GORENJE SBR1500E:
- Typ: multifunkčný kuchynský robot / food processor
- Označenie tiež ako: Gorenje 3 in 1 Food Processor
- Príkon: 1500 W
- Motor: AC motor
- Počet rýchlostí: viacstupňová regulácia + pulzný režim
- Ovládanie: otočný regulátor výkonu s LED displejom
- Objem hlavnej nádoby: približne 2,0 l
- Objem mixéra: približne 1,75 l
- Smoothie nádoba: približne 0,7 l s viečkom
- Funkcie: mixovanie, sekanie, krájanie, strúhanie, drvenie ľadu, príprava smoothie
- Bezpečnostné prvky: ochrana proti preťaženiu, bezpečnostné poistky pri nesprávnom nasadení
- Údržba: príslušenstvo vhodné do umývačky riadu
- Hmotnosť: približne 6 kg
Podrobnosti, ukážky, bližší pohľad na parametre a technickú špecifikáciu ponúkajú oficiálne stránky výrobcu a odkaz na konkrétny model na: https://sk.gorenje.com/spotrebice/priprava-a-spracovanie-potravin/food-processory/FOOD-PROCESSOR-SBR1500E-GOR