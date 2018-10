Hitler vyhral nad Leninom... vo voľbách v peruánskej dedinke Yúngar

O dedinke Yúngar ležiacich v peruánskych horách, by sme zrejme nikdy v našich končinách nepočuli. O menách, ktoré tam merali svoje sily v predvolebnej kampani a nakoniec aj v miestnych voľbách na post starostov, by sme ale mohli povedať, že sú nám známe pomerne dobre. Kým európsky Hitler podľahol Sovietskym vojskám obsadzujúcim Berlín, v Peru Hitler vyhral nad Leninom. Ako je to možné?

Hitler, nie Adolf a nie z Nemecka

Hitler Giesclin Alba Sánchez v miestnych voľbách zvíťazil nad Leninom Vladimirom Rodriguezom Valvardem prevahou hlasov svojich voličov. Neboli pritom jediní kandidáti. Druhá skončila pani s menom Hermelinda, čo taktiež v našich končinách vyznie zaujímavo a pripomína obľúbený syr s plesňou na povrchu. Všetky slogany v meste, ktoré propagovali Hitlera a aj tie, ktoré oslavovali jeho víťazstvo, by pre turistov vyzneli naozaj podivne.

V odľahlých peruánskych mestečkách a dedinkách je bežné dávať deťom mená podľa osobností. Jednoducho meno, ktoré pochádza z inej krajiny, je zaujímavé, počuli o ňom, ale neviažu nového menovca s jeho imidžom, či skutkami. Jednoducho ide len o meno. Aj v prípade Hitlera Sáncheza ide len o meno, ktoré s Hitlerom z Nemecka nemá viac nič spoločné.