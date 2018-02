Tomáš Slamka: Valentína oslavujeme zážitkom a symbolickým odkazom

Tomáš Slamka je navonok drsný chlapík, no za jeho výzorom sa skrýva starostlivý otec a romantický partner. Po práci obchodného zástupcu sa rozhodol založiť si vlastný biznis. Išiel do Anglicka na kurz holičstva a po návrate odštartoval obchod s HERO BARBER. Ide o tradičné holičstvo, v ktorom okrem strihania a holenia, si chodia muži oddýchnuť a vyrozprávať sa.

So svojou partnerkou si 13 rokov. Písali ste si niekedy zaľúbené básničky, smsky, listy?

Písali sme si, ale listy určite nie. Bývala kúsok odo mňa, takže by sme si zbytočne písali listy. Písali sme si skôr výstižné odkazy.

Považuješ sa v kútiku dušeza nevšedného básnika?

Sem tam mám nejakú „slinku“, že niečo by som napísal, no naozaj iba v kútiku duše sa považujem za nevšedného básnika. Hiphoper je pre mňa nevšedný básnik. Ja píšem skôr prózu, jednoducho text. Veľakrát, keď som prežíval nejaký životný zlom, tak som to riešil textom.

Takže ťa k písaniu motivovala láska, vzťah?

Áno, pri tej komunikácii sa to ťažko hovorí „face to face“, je lepšie, keď má človek na to čas a premyslí si to, nikto mu neodvráva do toho, neskáče mu do reči a poviem všetko, čo mám na mysli.

Milka počas Valentína motivuje ľudí, aby si vyznali lásku vlastným odkazom. Povedz to Milkou. Páči sa ti táto myšlienka?

Áno, ja mám veľmi rád také krátke, výstižné a symbolické odkazy. Rád sa vyjadrujem po svojom a originálne. Úplne momentálne si fičím na hlasových správach. Krátke hlasové správy, v tom si idem😊.

Zvykneš svoju partnerku originálne prekvapiť na Valentína?

Už dlhé roky máme taký rituál, že sa chodíme najesť do dobrej reštaurácie. Samozrejme, záleží to vždy od rozpočtu. My sme začínali s tými najlacnejšími, no posledný Valentín sme boli v Londýne v špeciálnej Peruánskej reštaurácii. Väčšinou to celé organizujem ja. Predtým sme chodili napríklad do najlepších miestnych reštaurácií.

Darí sa ti to pripraviť ako Valentínske prekvapenie?

Áno, vždy je to prekvapenie, ale nie je možné to tajiť do poslednej chvíle.Máme dve deti, musíme to zladiť a naplánovať. My si Valentín užívame a radi ho oslavujeme. Nedávame si však veľké darčeky, ide nám skôr o zážitok. Vieš, láska ide cez žalúdok (smiech).

Je pre teba dôležité vedieť vyjadriť svoje city?

Podľa mňa je to určite dôležité, no zrovna som ten typ, ktorému to moc nejde.Ja to hrám skôr na srandu, nie som ten vážny typ, že by som si sadol a vyznával lásku. No samozrejme, keby si sa ma na to spýtala pred dvanástimi rokmi, vtedy som mal„motýliky v bruchu“, nevedel som na nič iné myslieť. Teraz je to už iné, keď sú zabehnuté koľaje. No snažím sa vzťah udržiavať, malé milé momenty, tomu určite pomôžu. Napríklad, keď odchádzam z domu, rozlúčim sa bozkom a jej pošlem nejakú milú správu.

Čo si najviac vážiš na svojej partnerke?

Asi to, že stojí pri mne, aj keď to nie je ľahké. Nie som ideálny typ muža, mám svoje muchy, ale vždy pri mne ostane a stojí napriek všetkému. Keď mi napríklad pri mojich úletoch povie, že nikam nejdeš, doma budeš sedieť, zostanem doma. Potom sa porozprávame a zistíme, že má pravdu. Aj iné veci, keď som bol na áre, tak stála pri mne a prežila si všetko so mnou, nebolo to tak, že by sa na to celé vykašľala, čo by asi bolo jednoduchšie, ale mohol som sa na ňu spoľahnúť. Žije naozaj po mojom boku.

Čím jej to oplácaš?

Viem sa postarať o rodinu, robím všetko pre to, aby sme vedeli normálne žiť.

Čo ťa inšpirovalo otvoriť si vlastný podnik?

Predával som hudobné nástroje. Prišiel som k tomu ako slepé kura k zrnu. Doslovne. Stále som premýšľal nad tým, že „obchoďák“ má krátku životnosť. Zažil som to na vlastnej koži,na začiatku som to robil s úplne inou energiou ako po 30-tke. Keď som mal 20 rokov nevadilo mi, že som išiel každý týždeň na dva, tri dni preč služobne, ale už keď má človek rodinu a deti a je starší, tak nechce chodiť každý týždeň preč.

Tak som si hovoril, že by som si mal nájsť niečo, čím sa budem živiť, robiť to sám a môžem to robiť celý život. A keďže mám trošku problém s autoritami, teda najmä s tým, keď nado mnou niekto stojí a rozpráva mi,ako mám niečo robiť a ja mám na to iný názor. Stále som sníval o svojom podniku. Vždy, keď som pozeral americké filmy a videl som kvetinárku, ktorá pretočila tabuľku z „Close“ na „Open“, hovoril som si, že to chcem aj ja. Vôbec som však nevedel, aký podnik by som chcel.

Ako si sa dostal k barberingu?

Jedného dňa som sa išiel oholiť britvou. Hovorím si, dobre kúpim si britvu. Hľadal som na Slovensku, no nikde som nenašiel. Objednal som si teda zo zahraničia.Keď mi britva prišla, išiel som si kúpiť do nákupného centra mydlo na holenie, ale tam len samé peny. Začal som si študovať fóra, históriu, aj produkty. Vybral som si dodávateľa, založil sro-čku a spravil eshop. Objednal som si prvú zásielku, došla krabica s pár vecami, ktoré sa obratom predali a tým to celé začalo.

Začal som predávať cez eshop, no stále som pracoval ako obchodný zástupca hudobných nástrojoch. Neskôr som si za ušetrené peniaze zaplatil školu, a keď som sa vrátil, začal som pracovať v Gentleman´sworlde. Pracoval som pomaly na otvorení niečoho svojho.V júli 2016 sa mi splnil sen. Robím remeslo, v ktorom sa človek vzdeláva celý život. Treba strihať denne a človek sa do toho dostane. Kaderník je kreatívec, ten vymýšľa stále niečo, ale holič robí tú istú robotu dokola a stále sa cibrí a zlepšuje.

Mal si vždy takýto štýl alebo to prišlo postupne s barberingom?

Mne sa páči história aj barberingu celkovo, mám rád staré veci, ako napríklad pokladňa, ktorú tu máme, má vyše 100 rokov je z NY. Tiež holičské kreslá, starý telefón.Nostalgia ma baví, ale nie som vetešník. Chcel som sem priniesť aj históriu, pár vzácnych kúskov s moderným industriálnym dizajnom.

Ako vznikol názov hero?

Pôvodne bol názov Barber simply classic, ale to sa veľmi ťažko komunikovalo. Potrebovali sme nejaký výstižný názov, ktorý by sa ľahko komunikoval a vystihoval by všetko. Raz mi len tak v kine napadol názov HERO, a vtedy sa mi to všetko poprepájalo a dávalo zrazu zmysel. Bingo, to je ono.

Aké si tam videl prepojenie?

Mne to presne zapadlo do seba. Človek príde do holičstva, lebo chce vyzerať dobre, chce byť pre niekoho hrdina. Ďalšia vec je, že nie je ženský ekvivalent na slovo hrdina v angličtine. Je to spojené s pozitívnymi hodnotami a s tou mužskosťou ako takou. Be a hero mi hrozne do tohto celého zapadlo. Veď každý chce byť hrdina.

Každý má svoj príbeh lásky a niekoho, kto si zaslúži vyznanie. Pripravte svojej milovanej polovičke dve sladké prekvapenia v jednom. Kúpte si špeciálnu valentínsku edíciu praliniek Milka a priamo na obal vpíšte svoj zamilovaný list, odkaz či báseň. Krásneho Valentína!

foto: Milka