Úplné a prstencové zatmenia Slnka: zoznam zatmení za 100 rokov

Zatmenie Slnka je fascinujúci jav, ktorý vždy vyvolal na zemi rozruch. Zvieratá sa začnú správať zvláštne. Nastáva šok, kedy zhasína Slnko a to muselo mnoho primitívnych kultúr prijať ako znamenie Bohov. Ak totiž Slnko, ktoré dáva život, svieti na cestu, hreje a prebúdza život ako taký každé ráno, poráža noc a temnotu, malo význam, utiekalo sa k nemu a zosobňovali si v ňom mnohé kultúry najvyššie božstvo či moc. A keď Slnko počas dňa zhaslo, bolo to niečo neuveriteľné. Kým človek nevedel, ako funguje vesmír, mal svoje vysvetlenia. Vzdelanie nám prináša jasnú vedomosť o tom, že Zem je guľatá, vesmírne objekty tiež. Všetko funguje zrozumiteľne, ak umožníme vlastnému rozumu prijať fungovanie vesmíru a netvrdiť nič o teóriách nevedomosti, akou je aj primitívna teória o Plochej Zemi .

