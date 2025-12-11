Hibernácia: čo to je, ako funguje a ktoré zvieratá ju ovládajú?

Hibernácia patrí medzi najpokročilejšie prežívacie stratégie živočíšnej ríše. Je to stav extrémne spomaleného metabolizmu, ktorý umožňuje živočíchom prežiť obdobia chladu, nedostatku potravy, sucha alebo iných nepriaznivých podmienok. Hibernácia pritom nie je jednotný jav – príroda vytvorila viacero foriem vrátane zimného spánku, estivácie či torporu. Tieto stavy sa líšia dĺžkou trvania, intenzitou poklesu telesnej teploty a tým, ako hlboko zviera utlmuje svoj metabolizmus.
Najznámejším dôvodom hibernácie je zima, no rovnako významná je aj reakcia na extrémne sucho, keď zvieratá upadajú do estivácie, čo je obdobný proces, len vyvolaný opačným faktorom – nie zimou, ale horúčavou a nedostatkom vody. Práve toto prežívanie sucha si mnohí ľudia mylne spájajú s klasickým zimným spánkom. Obe stratégie však patria do rovnakej skupiny tzv. dormancie, teda útlmu životných funkcií.
Hibernácia nie je spánok v ľudskom zmysle slova.
Telesná teplota niektorých druhov klesá tak výrazne, že sa priblíži k teplote okolia, srdce bije len niekoľkokrát za minútu a dýchanie môže byť prerušované dlhými pauzami. Zvieratá, ktoré hibernujú, musia vstúpiť do tohto stavu v dostatočne dobrej kondícii a s dostatočnými energetickými zásobami. Prebudenie z hibernácie je energeticky náročnejšie ako akákoľvek činnosť počas aktívneho obdobia roka.
Hibernácia, torpor, estivácia – rozdiely, ktoré treba poznať
Hibernácia je dlhodobý, riadený stav spojený so zimou. Trvá týždne až mesiace a zviera počas nej nespotrebúva takmer žiadnu energiu. Typickým znakom je výrazné zníženie telesnej teploty, srdcovej frekvencie a metabolizmu. Na Slovensku sa o hibernácii hovorí najčastejšie pri medveďoch, hoci nie sú jediné druhy u nás.
Torpor je krátkodobá forma útlmu. Niektoré zvieratá využívajú torpor len počas jednej noci alebo niekoľkých dní. Napríklad malé cicavce a niektoré vtáky takto šetria energiu počas chladných nocí.
Estivácia je obdobou hibernácie, ale vyvolaná suchom alebo horúčavami. Známe sú prípady, keď žaby, slimáky či niektoré druhy ježkov vo vyprahnutých oblastiach prečkajú mesiace v podzemných úkrytoch, kým neprídu dažde. Ak máte na svojom pozemku žaby, nikde žiadne močiare a jazerá, prístupové cesty a v období sucha vám pripadá divne, kde prežívajú – v skutočnosti majú svoje úkryty v zemi a odpočívajú čakajúc na vhodnejšie prostredie.
Tieto stratégie sú dôležité pre prežitie živočíchov na všetkých kontinentoch. Aj na Slovensku žije množstvo druhov, ktoré hibernujú, a ďalšie, ktoré upadajú aspoň do torporu.
Zvieratá, ktoré skutočne hibernujú alebo využívajú podobný stav
Podľa odbornej literatúry patria medzi hibernujúce alebo estivujúce živočíchy tieto skupiny. Prehľad je v odrážkach, aby bol zreteľný, ale opis ostáva v súvislom texte.
- Netopiere
- Ježkovité cicavce (jež obyčajný)
- Svište
- Hlodavce, najmä sysle a niektoré hraboše
- Plazy a obojživelníky upadajúce do zimnej strnulosti
- Niektoré druhy žiab, ktoré dokážu prežiť zamrznutie
- Slimáky a niektoré bezstavovce (hibernácia aj estivácia)
- Lemúry čeľade Cheirogaleidae (svetový príklad pravých hibernátorov medzi primátmi)
- Niektoré druhy vačkovcov a netradične aj vták kivi používa stav podobný torporu
- samozrejme – medvede
Netopiere sú najlepším príkladom hibernácie v našich podmienkach. Vyžadujú stabilnú teplotu a vysokú vlhkosť, ktorú poskytujú jaskyne a podzemné priestory. Ich srdcová frekvencia môže klesnúť na minimum, pričom prebudenie trvá aj hodinu.
Jež obyčajný je typickým stredoeurópskym hibernátorom. Vstupuje do hlbokého útlmu, pri ktorom telesná teplota padá na úroveň chladného okolia. Jeho zimovanie je veľmi citlivé na vyrušenie, pretože každé prebudenie spotrebuje veľkú časť energie.
Sysle a svište využívajú extrémne dlhú hibernáciu. Svišť hôlniak dokáže zimovať aj šesť mesiacov, pričom väčšina času je strávená v norách vyhrievaných telesným teplom skupiny. Ich hibernácia je dokonale prispôsobená nedostatku potravy.
Obojživelníky zimujú rozlične. Žaby a ropuchy sa skrývajú pod zemou alebo na dne jazier. Niektoré severské druhy, hoci nie slovenské, dokážu prežiť zamrznutie tkanív vďaka prirodzeným kryoprotektantom, najmä glukóze a glycerolu. Slovenské druhy neprežívajú zamrznutie tela, ale dokážu prežiť vo vode, ktorá nezamrzne úplne.
Žaby počas sucha upadajú do estivácie. Vysušenej krajine sa bránia zahrabaním hlboko do pôdy, kde je vlhkosť vyššia. Ich metabolizmus sa spomalí a čakajú na obdobie dažďov. Tento typ útlmu je analogický hibernácii, len má iný spúšťač.
Bezstavovce sú extrémne variabilné. Slimáky zavíjajú telá do pevného epifragmu a prežijú zimu aj sucho. Včely medonosné nevstupujú do hibernácie, no zimujú vo veľkom klbku, v ktorom udržiavajú teplo spoločne.
Vo svete existujú aj zvláštne prípady hibernácie, napríklad lemúre v Madagaskare, ktoré dokážu zimovať celé mesiace. Ide o ojedinelý príklad hibernácie v skupine primátov.
Hibernácia a jej ekologický význam
Hibernácia a estivácia umožňujú živočíchom prežiť extrémne obdobia, no zároveň určujú rytmus reprodukcie, prístup k potrave a prežívanie mláďat. V prírode ide o balančný mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo majú niektoré druhy nepravidelné rozmnožovanie alebo prečo populácie počas tuhej zimy rapídne klesajú. Zmena klímy hibernáciu výrazne ovplyvňuje. Má to svoje zásadné výhody aj v tom, že rodenie mláďat a ich vyvádzanie na svet je v kritickom období veľmi komplikované a rizikové a tak sa k rozmnožovaniu a vyvádzaniu mláďat pristupuje v menej rizikovom období. Miernejšie zimy spôsobujú častejšie prebúdzanie, čo zvyšuje energetické náklady a môže viesť k úhynom. Iné druhy sa dokážu adaptovať, pričom skracujú dĺžku zimného spánku a menia svoje habitatové preferencie.
Hibernácia nie je jednoduchý „zimný spánok“, ale komplexná biologická stratégia, ktorá sa v priebehu evolúcie vyvinula ako odpoveď na zimný chlad či extrémne sucho. Zvieratá využívajú rôzne formy útlmu: hlbokú hibernáciu, krátkodobý torpor alebo estiváciu. Každý druh si vyvinul unikátny spôsob prežitia, ktorý zodpovedá jeho fyziológii a prostrediu. Príroda tak vytvorila celý systém prispôsobení, ktoré umožňujú prežiť aj tam, kde by neustály metabolický chod bol energeticky nemožný. Poznanie hibernácie zároveň odhaľuje spojenie medzi klímou, fyziológiou a správaním živočíchov a ukazuje, aký krehký je rovnovážny mechanizmus prežitia.
Hibernácii sa venuje aj National Geographic. Siahnite po ich stránkach na: https://education.nationalgeographic.org/resource/some-animals-dont-actually-sleep-winter-and-other-surprises-about-hibernation/