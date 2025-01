Daj do toho všetko, nový animovaný seriál od Pixaru na Disney+

Do kín sa blíži Spoločník, tajomný film o AI so skvelými prvými ohlasmi!

Na DISNEY+ prichádza novinka, seriál Daj do toho všetko (Win of Lose) a rovno prichádza s dvoma novými časťami každý týždeň. Slovenskí diváci sa môžu tešiť na slovenský dabing, ako aj český. Pôvodný seriál Pixar Animation Studios mapuje prepletené príbehy ôsmich rôznych postáv, z ktorých každá sa pripravuje na svoj veľký majstrovský softbalový zápas. Seriál odhaľuje, aké to vlastne je byť v koži každej z postáv – neistých detí, ich helikoptérových rodičov, dokonca aj zamilovaného rozhodcu. A to všetko neuveriteľne zábavným, veľmi emotívnym a jedinečne vykresleným pohľadom. Seriál napísali, zrežírovali a výkonne produkovali Carrie Hobsonová a Michael Yates a produkoval David Lally.

