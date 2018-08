Shazam! odpoveď na Deadpoola? Kdeže! Kapitán Marvel tu bol skôr - ZN.SK

Shazam! je v našich končinách menej známa postavička z dielne DC Comics. V roku 2019 sa však predstaví v plnej sile a jeden z jeho cieľov je… nemožno sa zbaviť pocitu, že konkurovať marveláckemu Deadpoolovi. Filmový Shazam! nám neprinesie žiadne známe herecké tváre a pokiaľ máte pocit že sa na niečo hrá, len čítajte až do konca.

Humor v popredí

Shazam! bude len jedným z tých filmov, ktoré považujeme za akčné, ale prinesú aj kopec zábavy. Dospelého aj súčasného mladého humoru. Už z ukážky je evidentné, čo prinesie. Príbeh chlapca adoptovaného rodinou, nie je síce osudom, ktorý by bol závidenia hodný. On sa postaví šikane a akousi podivnou odmenou mu budú špeciálne schopnosti získané tajomným Shazamom, ktorý si ho vybral. Chce to len zopakovať jeho meno. Ukážka zatiaľ zobrazuje celý koncept vtipne. Zaujímavý je koncept, v ktorom hlava školáka zo základky funguje v tele superhrdinu, o ktorom sám netuší, aké má schopnosti. Film vysvetľuje počiatky špeciálnych schopností hlavného hrdinu podobne, ao v animovanom seriály a komixovej predlohe. Nie je tak efektmi nabitý, ale dávame mu šancu.

DC comics a Shazam vs marvelácky Deadpool

Kým DC comics bol dlhodobo priekopníkom komiksov pre dospelých a Marvel sa orientoval na deti, dnes badať v podstave Shazama určitú detinskosť, humor oslovujúci všetky generácie. Možno nebude pre dnešného diváka dostatočným konkurentom vtipného Ryana Reynoldsa, ktorému dorastajú rôčky či hlavička, ale aj Shazam má niečo do seba. Zarážajúcich je však v tomto prípade niekoľko zaujímavých faktov.

Shazam je v skutočnosti len heslo, ktoré vytvára v komiksovej predlohe postavu s menom Kapitán Marvel. Vznikol už v roku 1939 a vo vydavateľstve Fawcett Comics žil až do roku 1953. Oživili ho v roku 1972 a drží sa až do súčasnosti v DC comics. Vznikol oveľa skôr, než vznikol samotný Marvel Comics. Film však zrejme nemôže niesť názov Kapitán Marvel, čo by spôsobilo asi nepredstaviteľné problémy… v marketingu, aj v hlavách nekomiksových filmových fanúšikov. Je však zaujímavé, že postava Kapitán Marvel nepatrí Marvelu a patrí do predmarvelovskej komiksovej histórie.