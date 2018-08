Tetovanie: správna starostlivosť o čerstvé tetovanie na koži - ZN.SK

Kým dnes je tetovanie takmer výlučne vecou estetiky, či vecou odvahy, ešte stále je aj záležitosťou príslušnosti k spolkom, klubom, či kmeňom. V dávnej minulosti malo tetovanie magický, ba až okultný význam, určovalo postavenie človeka v kmeni, jeho úspechy. Ak si v rámci súčasného tetovania odmyslíme všetky zbabrané tetovania a provizórne techniky, ktoré podstupujú niektorí ľudia z núdze aj z frajeriny, zostáva nám veľká časť tých tetovaní, ktoré na odhalených častiach tela ich majitelia vystavujú na obdiv.

Tetovanie po návrate domov stále nie je hotové

Abstraktné motívy, kérky od výmyslu sveta, aj bohaté motívy pripomínajúce členov Yakuzy, ktorí sú práve celotelovým tetovaním vo svete azda najznámejší. Mať krásne tetovanie však nie je len o dobrom grafikovi tatérovi, ale z veľkej časti závisí aj od vás. V každom správnom tetovacom salóne vás totiž upozornia na niekoľko zásadných faktov a zásad týkajúcich sa starostlivosti o tetovanie po návrate domov. Je celkom jedno, či ste snívali o tom, že si dáte tetovanie na ruku, alebo malé tetovanie na nohu. Dokonca aj malé tetovanie na krk, ukryté pod vlasmi potrebuje svoju starostlivosť a platia viaceré pravidlá. Po návrate domov z tetovacieho salóna sa totiž ešte stále nedá hovoriť o tom, že je tetovanie hotové. Prečo?

Kerky omotané v igelite

Pri odchode od tatéra odchádzate s igelitom na čerstvom tetovaní? Nech už si pripadáte na ulici akokoľvek podivne, len si ho tam nechajte. Zraky okoloidúcich možno prinútia ochrannú fóliu odstrániť, avšak nerobte to. Akékoľvek zanedbanie starostlivosti môže mať za následok poškodenie tetovania, alebo pokožky.

„Tetovanie je vlastne forma poškodenia pokožky“

Tetovanie je zásadný zásah do pokožky. Je poškodením pokožky s trvalými následkami. Farbivo je totiž pod kožu dopravované ihlou. To môže vyvolať zápaly, alergické reakcie, ale aj bezproblémové hojenie. Fólia pokrývajúca čerstvé tetovanie vám pokožku chráni pred vytváraním chrást a zápalov. Krvná plazma, ktorá sa pokúša krvnými doštičkami okamžite zaceliť všetky rany by vytvorila súvislé chrasty. Pri pohybe pokožky si ich však môžete potrhať a spolu s nimi aj tetovanie. Strhnutie farby chrastou nie je nič nezvyčajné a hádzať vinu pri výsledku na tetovací salón je bežný folklór zákazníkov.

Tetovanie pre ženy sa odlišuje v rámci starostlivosti od mužov len minimálne. Ženy majú jemnejšiu o mnoho citlivejšiu pokožku. Tetovanie volia skôr malé a decentné, často ukryté, prípadne zahaľované. Sú to skôr muži, ktorí si vyberajú výrazné kerky, tetované ramená, nohy. Hrdosť vidieť pri uvádzaní mien svojich manželiek, priateliek, prípadne mien a dátumov narodenia detí. Avšak aj u najodolnejšieho človeka môžu nastať rôzne komplikácie.

Ako sa správne starať o tetovanie

Skôr, ako prejdeme ku konkrétnym zásadám, v úvode musia byť tie najdôležitejšie. Aj keď tetovanie si mnoho ľudí nechá spraviť na letnej dovolenke pri mori, niečo také je o nezodpovednosti dovolenkárov, aj tetovacích salónov, ktoré nečelia reklamácií, keďže v prípade problémov ste už s najväčšou pravdepodobnosťou doma. Nikdy sa netetuje na čerstvo opálenú, či spálenú pokožku. Realita je žiaľ iná. Na kúpanie, saunovanie, či veľkú námahu pre pokožku (potenie na slnku, potenie vo fitku a podobne) musíte zabudnúť. To všetko môže veľmi zásadne poškodiť tetovanie, či zdravie pokožky. Na tetovanie by nemalo svietiť priame slnko aspoň mesiac. Pomaly sa tak z toho stáva zimná záležitosť, čo?

Odstránenie sliznatej krvnej plazmy: Po pár hodinách, v rámci odporúčania tatéra a rozsahu tetovania, odstráňte fóliu a vhodným netekutým antibakteriálnym mydlom opatrne opláchnite sliznatú krvnú plazmu. Ak tatér použil ochranný krém, zmývate aj ten. Zopakujte, ak sa nepodarilo zmyť všetok sliznatý povrch. Sušenie len opatrne: vysušiť po umývaní tetovanie môžete čistým uterákom. Neťahať a nedrhnúť, len jemne prikladať. Prípadne zvoľte papierové čisté obrúsky. Pozor na čistotu a nezanesenie baktérií a infekcie. Tetovanie sa nijako neprelepuje a nezakrýva. Je potrebný vzduch a čistota. Pozor na vodu a čistotu: Každé umývanie musí byť rýchle. Pokožku s čerstvým tetovaním nemôžete rozmočiť vo vode. Niektoré zdroje odporúčajú týždeň, mnoho však až dva týždne vyhýbania sa vode. Používať len sprchu a to len krátko. Nekúpať sa. Umývať len antibakteriálnym mydlom. Čistota je teraz ešte dôležitejšia. Čisté šaty a posteľná bielizeň by mali byť teraz základ. Kozmetika len minimálne, alebo: ochranná kozmetika, ktorá je určená na chránenie tetovania a regeneráciu pokožky samozrejme na trhu je. Ideálne je ju použiť po dvoch dňoch od tetovania. Napríklad ochranné krémy určené práve na ošetrovanie čerstvého tetovania ako Tattoo Salve od značky Captain Fawcett. V žiadnom prípade však nemožno používať čokoľvek. Nanášajú sa len na umytú a dobre vysušenú pokožku. Nie na mokrú a neumytú.

Aj pri kozmetike na tetovanie pozorne čítame príbalové informácie. Po čase sú vhodné aj krémy, ktoré mimo ochranné funkcie napomáhajú vyniknúť aj grafike, ako HOUSE 99 Bold Statement. V prvé dni sa však ešte podobným krémom vyvarujte. Ochranné krémy určené a citlivé priamo k spôsobu použitia nanášame vždy len v tenkej vrstve.

Tetovanie svrbí

Áno, je to nepríjemné. Každé takto vytvorené dielo na koži svrbí, pretože sa hojí. Malé tetovanie na krku, aj veľké kerky, každé môže trochu potrápiť. Niekedy menej, inokedy viac. Môžu za to drobné chrasty, snaha pokožky o regeneráciu prirodzenými spôsobmi. Môže stačiť jemné poklepanie po tetovaní a mieste svrbenia. Nikdy neškriabeme a nešúchame. Keď pokožka svrbí, pýta si umytie antibakteriálnym mydlom a balzam. Jemná vrstva svrbenie zmierni, alebo vás svrbenia celkom zbaví. Po týždni je možné opatrne použiť aj inú kozmetiku na citlivú pokožku, určenú na regeneráciu. V skutočnosti by však starostlivosť o pokožku nemala skončiť ani po mesiaci, ani po roku.

Opaľovanie a vystavovanie tetovania slnku spôsobí stratu jeho farieb. Prevenciou je v takom prípade používanie ochranných krémov s UV filtrom. Aby sa farby tetovania nestratili a zachovala sa ich sýtosť, bez opaľovacieho krému so silným UV filtrom to jednoducho nejde.