Samozber ovocia je na Slovensku trendom čoraz viac - ZN.SK

V lete samozber jahôd, marhúľ, alebo broskýň, v jeseni samozber sliviek, jabĺk a hrušiek. Bohato zastúpené ovocie v sadoch záhradkárov a pestovateľov sa čoraz viac dostáva do domácností ľudí priamo. Dôvodom je porovnateľne nižšia cena, osobný výber jabĺčok, či iného ovocia, ale tiež atmosféra, aká panuje pri niečom takom, ako je samozber. Pre jeho pochopenie je nutné pochopiť zásadné rozdiely medzi jablkami, ktoré reálne dostávate v obchode.

Samozber ovocia má mnoho výhod

Pri samozbere sa stretávate so slovenským výrobcom, priamo so stromami, ktoré urodili dané ovocie a máte tak možnosť vidieť v akých podmienkach ovocie rastie. Vyberáte so plody, ktoré sa vám pozdávajú a nájdu uplatnenie pri sušení, zaváraní, varení, či inom spracovaní. Výhodou je aj fakt, že samozber je príležitosť byť na vzduchu s činnosťou, ktorá dokáže byť pre mestského človeka drobným zážitkom. Stále ale neobyčajným. Niektoré podniky samozber organizujú aj so sprievodným programom, či možnosťou zakúpenia ďalších výrobkov. To lepší organizátori vám poskytnú vozík, alebo košík na operanie. Najzákladnejší je však dôvod peňažnej úspory, kedy je možné kúpiť ovocie za naozaj veľmi nízke ceny.

Dôvod je pritom veľmi jednoduchý. Pri zbere samotným pestovateľom je nútený najímať pomocnú silu, tráviť čas oberačkou, skladovaním, prenášaním, zháňaním personálu, naháňaním personálu, spracovaním jabĺk a ako predajcov úrody ďalším prepravcom a odberateľom vytvára ďalšie a ďalšie náklady. Cena ovocia s atak vyšplhá vyššie, aby pokryla aj napríklad palivo na ďaleký presun plodiny až na váš tanier.

TIP: samozber jabĺk a zoznam miest na Slovensku článku na magazíne Dom a záhrada.

Prečo samozber?

Samozber, čiže príležitosť, kedy si sami nazbierate koľko chcete a akých kúskov chcete, sa vyvinul celkom prirodzene. Postupne sa z našich záhrad strácajú ovocné dreviny, vytláčajú ich krásne udržiavané trávniky a altánky. Deje sa to pritom všade vo svete. Využiteľnosť si vyžaduje prácu a námahu, starostlivosť a pri dnešnom uponáhľanom svete je pre každého evidentné, že na stromy nie je čas a rovnaké množstvo ovocia sa javí lacnejšie kúpiť, ako vypestovať. Ľudia sa tešia na takéto príležitosti a s radosťou to využívajú. Nie každá mamička je nadšená, no tiež nie každé dieťa je nadšené, ak počuje od mamičky volať „umy mi zaváraninové fľaše“.

Podmienky pre samozber

Každý, kto vyráža na samozber, by sa mal najskôr presvedčiť, že sa koná. Na Facebooku, alebo na oficiálnych stránkach sú uvedené termíny a informácie o organizovaní samozberov takýto dôležitý údaj uvádzajú. Napriek tomu sa na slovenskom internete nachádza stále veľký počet firiem a podnikov, ktoré nemajú stránky, alebo ich majú veľmi primitívne a ťažké. Preverte si, či je otvorené a samozber je stále aktuálny. Prevádzky môžu mať rôzne pravidlá už pri vstupe, vstup bez domácich maznáčikov, či dokonca vstup pre malé dieťa môže byť obmedzený. Môže byť vopred určený priestor, kde sa máte pohybovať. Očakáva sa od každého účastníka samozberu, že bude ohľaduplný k prírode a bude ju chrániť. Prírodou sa tým myslia najmä priestory na oddych a vlastné auto.