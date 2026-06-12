Kto vlastní Mesiac? A môže si človek kúpiť pozemok vo vesmíre?

Myšlienka vlastniť pozemok na Mesiaci znie ako námet zo science fiction. Napriek tomu si už milióny ľudí po celom svete kúpili certifikát, ktorý im údajne priznáva vlastníctvo mesačného pozemku. Medzi kupujúcimi sa objavili známe osobnosti, podnikatelia, politici aj ľudia, ktorí dostali „mesačný pozemok“ ako darček. Ale je takýto nákup skutočný a právne platný? Odpoveď právnikov a medzinárodných organizácií je podstatne menej romantická, než znejú reklamné materiály predajcov.
Mesiac podľa medzinárodného práva nepatrí žiadnej krajine… ani firme
Základným dokumentom, ktorý rieši vlastníctvo vo vesmíre, je tzv. Zmluva o vesmíre z roku 1967 (Outer Space Treaty). Tá stanovuje, že vesmír vrátane Mesiaca nie je možné privlastniť si ako územie štátu. Žiadna krajina si teda nemôže vyhlásiť časť Mesiaca za svoje územie, bez ohľadu na to, koľko sond alebo astronautov tam vyšle.
Práve preto americká vlajka, ktorú na Mesiaci zanechali astronauti programu Apollo, neznamená, že Spojené štáty vlastnia časť mesačného povrchu. Rovnako by neuspela ani podobná snaha iného štátu.
Odporúčame: Pozrite si mapu Mesiaca
Muž, ktorý začal predávať Mesiac
Najznámejším predajcom mesačných pozemkov sa stal Dennis Hope, bývalý americký podnikateľ, ktorý v roku 1980 vyhlásil, že objavil právnu medzeru. Jeho argument bol jednoduchý. Zmluva zakazuje nároky štátov, ale podľa jeho výkladu výslovne nespomína jednotlivcov. Na základe tejto myšlienky založil spoločnosť Lunar Embassy a začal predávať pozemky na Mesiaci, neskôr aj na Marse a ďalších telesách Slnečnej sústavy.
Počas desaťročí predal milióny certifikátov a zarobil milióny dolárov. Samotná spoločnosť tvrdí, že medzi kupujúcimi boli známe osobnosti, podnikatelia a dokonca aj bývalí prezidenti USA.
Kupujete si pozemok alebo suvenír?
Práve tu sa názory predajcov a právnikov rozchádzajú. Podľa odborníkov na vesmírne právo nemožno certifikáty od spoločností predávajúcich mesačné pozemky považovať za skutočný doklad vlastníctva. Neexistuje totiž žiadny medzinárodne uznávaný kataster Mesiaca, žiadny úrad, ktorý by vlastníctvo zapisoval, ani štát, ktorý by takéto práva uznal.
Inými slovami, kupujúci dostáva dekoratívny certifikát, mapku a symbolický zápis v databáze predávajúcej spoločnosti. To však neznamená, že získal právne vymáhateľné vlastnícke právo. Je to podobné, ako keby si niekto vytlačil listinu, že vlastní časť Atlantického oceánu. Papier môže existovať, ale právna sila takého dokumentu je veľmi otázna.
Môže si človek kúpiť konkrétny pozemok na Mesiaci?
Zaujímavosťou je, že predajcovia často ponúkajú presné súradnice alebo konkrétne parcely zakreslené na mapách Mesiaca. Tieto parcely však neuznáva žiadna vláda, medzinárodná organizácia ani vesmírna agentúra. Ak by si dnes sto ľudí kúpilo ten istý pozemok od rôznych spoločností, neexistuje autorita, ktorá by rozhodla, komu patrí. je nemysliteľné, aby niekto vyberal poplatky za to, že mu na jeho mesačnom pozemku stojí nejaká sonda, alebo pristávací modul z Misie APOLLO. Preto odborníci zvyknú hovoriť, že ide skôr o zberateľský predmet, darček alebo zaujímavý suvenír než o reálnu kúpu nehnuteľnosti.
Vesmírne právo sa dnes nachádza v zvláštnom období. Na jednej strane platí, že Mesiac nemožno vlastniť ako územie. Na druhej strane viaceré krajiny pripravujú pravidlá pre budúcu ťažbu surovín na Mesiaci a asteroidoch. Niektorí právnici tvrdia, že samotný mesačný povrch nemožno vlastniť, ale v budúcnosti by mohlo byť možné vlastniť alebo využívať vyťažené zdroje podobne, ako sa dnes využívajú prírodné zdroje v medzinárodných vodách. O tejto otázke sa stále vedú odborné diskusie.
Tak kto teda vlastní Mesiac?
Z právneho hľadiska je najpresnejšia odpoveď jednoduchá. Skrátka nikto. Mesiac nepatrí Spojeným štátom, Rusku, Číne ani žiadnej inej krajine. Neexistuje ani všeobecne uznaný súkromný vlastník. Súčasné medzinárodné dohody vychádzajú z princípu, že Mesiac je spoločným dedičstvom ľudstva a jeho využívanie má slúžiť všetkým krajinám. Ak vám teda niekto ponúkne na predaj hektár mesačného povrchu, môžete získať zaujímavý certifikát na stenu alebo originálny darček. Reálnu nehnuteľnosť však nekupujete.