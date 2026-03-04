Skokani, nový podarený animák z ríše zvierat prichádza do kín

Distribučná spoločnosť CinemArt SK uvedie 5.marca 2026 do slovenských kín animovanú rozprávku Skokani (pôvodný názov Hoppers), ktorá prináša divákom nielen zábavu, ale aj dôležité posolstvo o ochrane prírody a zvierat. Ide o rodinný film, ktorý sa snaží citlivou a hravou formou poukázať na environmentálne problémy dnešného sveta.
Film vznikol v renomovanom štúdiu Pixar Animation Studios, ktoré je známe svojimi kvalitnými rodinnými animovanými filmami s hlbšou myšlienkou. Režisérom snímky je Daniel Chong, na scenári spolupracoval Jesse Andrews a hudbu k filmu zložil Mark Mothersbaugh.
Príbeh filmu Skokani
Príbeh sleduje zvieracích hrdinov, ktorí sa ocitnú v situácii, keď musia bojovať za svoj domov a prirodzené prostredie, ktoré je v ohrození. Ľudia zasahujú do prirodzeného prostredia zvierat, preto sa spoja, aby ho ochránili. Spoločne zažijú napínavé dobrodružstvá, naučia sa spolupracovať, pomáhať si a zistia, že aj malé zviera dokáže veľké veci. Film pracuje s témami, ako sú ničenie prírody, zásahy človeka do ekosystému či význam spolupráce a odvahy. Oceňujem, že tvorcovia tieto vážne témy nepodávajú moralizujúco ani príliš ťažkopádne. Naopak, využívajú humor, dobrodružstvo a sympatické postavy, aby myšlienka pôsobila prirodzene a nenútene.
Vizuálne je rozprávka príjemná, farebná a dynamická. Prostredie je živé a postavy majú výrazné charaktery, vďaka čomu si ich deti rýchlo obľúbia. Film ponúka viacero napínavých aj dojemných momentov a dokáže zaujať aj dospelého diváka, ktorý v ňom nájde hlbšiu symboliku.
Treba však povedať, že niektoré myšlienky a ekologické súvislosti môžu byť pre menšie deti náročnejšie na pochopenie. Určité situácie či metafory si možno budú vyžadovať vysvetlenie zo strany rodičov. Pre staršie deti je však film výborným podnetom na rozhovor o tom, ako sa správať k prírode zodpovedne.
Skokani sú teda rozprávkou, ktorá spája zábavu s poučením. Nie je to len oddychový film, ale aj príbeh s myšlienkou, ktorý môže deti motivovať, aby premýšľali o svete okolo seba. Z kina som odchádzala s dobrým pocitom a presvedčením, že takéto rozprávky majú v dnešnej dobe svoje miesto.
Pripravila Maťa