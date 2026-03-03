6 C
TOP 5 národné parky Austrálie: príroda, kultúra a jedinečné miesta

Pripravil Roman

Austrália patrí medzi krajiny s najrozmanitejšou prírodou na svete. Už sme si predstavili jej symboly a mnohé zaujímavosti. Jedinečná je však aj svojou prírodou, teplotou a druhmi- Národné parky tu nechránia len výnimočné ekosystémy, ale aj kultúrne dedičstvo pôvodných obyvateľov, ktorých vzťah ku krajine siaha desaťtisíce rokov do minulosti. Ak vyberieme 5 najvýznamnejších národných parkov, môžeme v nich vidieť rozdiely medzi púštnou krajinou, tropickými pralesmi, horskými oblasťami aj morským prostredím.

Medvedík koala, Austrália

Kakadu National Park – srdce austrálskej divočiny a aborigénskej kultúry

Kakadu National Park v Severnom teritóriu je najväčším národným parkom Austrálie a zároveň jednou z biologicky najbohatších oblastí kontinentu. Park zahŕňa mokrade, rieky, savany, pieskovcové plošiny aj monzúnové lesy, pričom počas roka sa výrazne mení vplyvom suchého a dažďového obdobia. Kakadu je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO nielen pre prírodné hodnoty, ale aj pre výnimočné skalné maľby Aborigénov, ktoré patria k najstarším kontinuálnym umeleckým prejavom na svete. Medzi najvýznamnejšie miesta patrí Nourlangie a Ubirr, kde sú zachované tisícročné rytiny a maľby zobrazujúce mytológiu, lov aj každodenný život pôvodných obyvateľov. Park je zároveň útočiskom krokodílov morských, stovák druhov vtákov a typickej austrálskej fauny.

http://www.parksaustralia.gov.au/kakadu

Uluru–Kata Tjuta National Park – duchovné centrum kontinentu

Uluru–Kata Tjuta National Park je jedným z najikonickejších miest Austrálie a silným symbolom jej identity. Dominantou parku je pieskovcový monolit Uluru, známy aj ako Ayers Rock, ktorý má pre miestnych Anangu zásadný duchovný význam. Uluru nie je len geologický útvar, ale živá súčasť náboženských príbehov, zákonov a tradícií pôvodných obyvateľov. Neďaleké skalné útvary Kata Tjuta, známe aj ako Olgas, tvoria skupinu masívnych kupolovitých skál s hlbokými roklinami a jedinečnými mikroklímami. Park je príkladom spoločnej správy územia, kde sa moderná ochrana prírody prepája s tradičnými znalosťami Aborigénov.

http://www.parksaustralia.gov.au/uluru

Great Ocean Road v Austrálii

Great Barrier Reef Marine Park – najväčší koralový systém sveta

Great Barrier Reef Marine Park chráni najväčší koralový útes na planéte, ktorý sa tiahne viac než 2 300 kilometrov pozdĺž pobrežia štátu Queensland. Tento morský národný park je viditeľný dokonca z vesmíru a zahŕňa tisíce útesov, ostrovov a lagún. Je domovom obrovského množstva morských druhov vrátane koralov, morských korytnačiek, dugongov a žralokov. Park má zásadný význam nielen ekologický, ale aj ekonomický a vedecký, keďže slúži ako indikátor klimatických zmien a zdravia oceánov. Veľká pozornosť sa venuje regulácii turizmu a ochrane pred bielením koralov.

http://www.gbrmpa.gov.au

Blue Mountains National Park – eukalypty, kaňony a koloniálna história

Blue Mountains National Park sa nachádza v Novom Južnom Walese neďaleko Sydney a je známy svojou charakteristickou modrastou hmlou, ktorú vytvárajú silice uvoľňované z rozsiahlych eukalyptových lesov. Park je súčasťou oblasti Greater Blue Mountains zapísanej v UNESCO a chráni rozsiahle plošiny, hlboké kaňony, vodopády a skalné útvary. Medzi najznámejšie miesta patrí skalná formácia Three Sisters, ktorá je spätá s aborigénskymi legendami. Územie má význam aj z hľadiska európskej kolonizácie, keďže prechod cez Modré hory bol kľúčový pre rozšírenie osídlenia do vnútrozemia.

http://www.nationalparks.nsw.gov.au/

Daintree National Park – najstarší dažďový prales sveta

Daintree National Park v severnom Queenslande chráni jedinečný tropický dažďový prales, ktorý je považovaný za jeden z najstarších na svete, s kontinuitou presahujúcou 100 miliónov rokov. Park predstavuje výnimočné miesto, kde sa dažďový prales stretáva priamo s koralovým morom. Biodiverzita oblasti je mimoriadne vysoká a zahŕňa množstvo endemických druhov rastlín a živočíchov. Daintree má tiež silný kultúrny význam pre pôvodný národ Kuku Yalanji, ktorého tradičné poznatky sú dnes súčasťou správy parku a environmentálnej výchovy.

www.queenslandparks.des.qld.gov.au/daintree

