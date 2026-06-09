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utorok, 9 júna, 2026
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Vidiek, Fragile či Teraborsuk. Multižánrový Festival Miková oživí Warholove meno

Pripravil Tomáš

Po takmer piatich rokoch sa do mapy kultúrnych podujatí vracia jedinečný multižánrový festival, ktorý spája popart, rusínsky folklór aj hip-hop. Miková, malá obec na severovýchode Slovenska neďaleko Medzilaboriec, opäť ožije 25. júla 2026 menom Andyho Warhola – presnejšie odkazom na jeho korene. Práve odtiaľto pochádzali jeho rodičia, čo dalo festivalu od roku 1996 výnimočný popartový nádych.

Festival MIKOVÁ 2026
Festival MIKOVÁ 2026

Posledný ročník pred pandémiou v roku 2019 prilákal podľa odhadov organizátorov vyše 3000 návštevníkov, čo z neho urobilo najväčšie podujatie svojho druhu v regióne Horného Zemplína. V roku 2026 však festival Miková opäť ožíva.

Program a hviezdy festivalu

Čo teda diváci môžu očakávať? Svoj dôležitý priestor získa rusínska kultúra v podobe vystúpení rusínskych folklórnych súborov, alebo v predstavení rusínskych osobností. Organizátori potvrdili program zložený z modernej hudby, rusínskeho rapu, folklóru a tvorivých aktivít pre deti.

No najväčším lákadlom bude večerná časť. Na jednom pódiu sa stretnú legendy slovenskej alternatívy – skupina Vidiek, bratislavskí matadori Fragile, ale aj rómska punk-folková jazda Lomnické Čháve. Zaujímavé bude nepochybne aj vystúpenie skupiny Teraborsuk, ktorá sa nebojí siahať ani po folklórnych motívoch  a je známa svojim vzťahom aj k ľudovým piesňam. Práve jeho vystúpenie je tipom na „najväčšie prekvapenie večera“.

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Celodenný program doplní poldňová tvorivá dielňa pre deti (od 10:00 do 14:00) s názvom Warholovo popoludnie – deti si budú môcť vlastnoručne vyrobiť sérgrafy, maľovať plechovky od polievky alebo si vytlačiť tričko s portrétom Andyho Warhola. Deti do 10 rokov majú vstup zdarma.

Obec Miková

Dodajme, že obec Miková má len niečo vyše 100 stálych obyvateľov. Počas podujatia bude sprístupnená aj Pamätná izba Andyho Warholu. Oficiálne stránky obce a spomínanej izby: https://www.obecmikova.sk/zivot-v-obci/pamatna-izba

Miková, vstup do obce, zdroj: pozvánka Festivalu Miková
Miková, vstup do obce, zdroj: pozvánka Festivalu Miková

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Tomáš
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

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