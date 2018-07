Recepty ku grilovačke: Natucnutý burger zo série receptov s TUC keksami

Tlačová správa: Klasický burger nikdy nesklame, no my sa s vami navyše podelíme o tajný tip Jamieho Olivera, keď mäsovú zmes doplníte krekermi (ideálne sú pečené krekery TUC), aby mäso pekne držalo pohromade. My sme použili TUC krekery s paradajkovou príchuťou, ktoré mäsu dodajú ten správny šmrnc. Ak budete podávať burgery s domácou barbecue omáčkou, stane sa z vás kráľ grilu a všetci sa budú olizovať až za ušami. Čo viac si želať pre skvelú záhradnú párty?

Ingrediencie:

1/2 balenia TUC so sušenými paradajkami

400 g mletého hovädzieho mäsa

1 vajíčko

soľ, korenie podľa chuti

Domáca barbecue omáčka:

4 lyžice paradajkového pretlaku

3 lyžice trstinového cukru

3 lyžičky melasy alebo javorového sirupu

2 lyžice horčice

1 lyžica domáceho grilovacieho korenia

2 lyžice balzamikového octu

1 lyžička korenia

2 lyžičky hrubozrnnej soli

1 lyžica sladkej červenej papriky

100 ml vody

Na dozdobenie hamburgeru:

rukola alebo podobný ostrejší šalát

obľúbený plátkový syr – ideálne gouda

paradajky

Hovädzie mäso zmiešame s vajíčkom. Krekery rozdrvíme v utierke valčekom a zamiešame do mäsa. Paradajková príchuť mäso krásne dochutí a zvýrazní. Barbecue omáčka je veľmi jednoduchá na prípravu. Všetky ingrediencie zmiešame dohromady v menšom kastróliku a necháme prebublať na nižšom plameni. Odstavíme z plameňa a necháme vychladnúť. Z mäsa vytvoríme rovnako veľké placky a sprudka opečieme na panvici alebo grile. Poskladáme hamburger, a to takto: žemľa, šalát, paradajka, hamburger, syr a BBQ omáčka.

TIP: S domácou BBQ omáčkou zažiarite na akomkoľvek grilovaní. Skvele sa hodí na kuracie stehienka alebo k trhanému bravčovému mäsu.