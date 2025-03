Recenzia: stolová vzdelávacia hra Kvído – Matematika v kocke

„Kvído v kocke“ je séria stolových hier pre deti od osem rokov, ktorá nás oslovila najskôr v rámci jej vydania Príroda v kocke. Až následne sme sa dostali k ďalším dielom. Chobotnička Kvído je hlavnou postavičkou zahrnutou aj do samotnej hry. Pevné balenie tvarované do presnej kocky tvorí tvrdý papier, ktorý je zároveň úložným priestorom pre všetky kartičky a diely hry. Hry sú venované na precvičovanie pamäti, ale aj vzdelávanie hrou. V sérii nájdeme aj vydania:

Úlohy na hracích poliach nie sú komplikované. Pri hádzaní kocky s hodnotami (výberom otázok) si nikto nemôže byť istý, čo to bude. Ide o šťastie na výber otázky a dobrú pamäť zároveň. Alebo aj zábavu pri nesprávnej odpovedi. Jednotlivé diely sú z pevného papiera, kocka je tvrdá plastová, tak, ako má byť, aby pri dopade na stôl nadskočila a nebolo možné trafiť „nastavenú hodnotu“. Samozrejme, ostrieľaný hráč, ktorý má odohrané naozaj dlhé hodiny, bude v otázkach zdatnejší. Ale to je len jeho výhoda a možno aj cieľ rodičov, ktorí hru zadovážia.

Hra je zrozumiteľná, ba dokonca zábavná, čo by sme o matematike bežne nepovedali. Patrí presne medzi tie hry, ktoré nemožno hrať len tak hocikedy, ale žiada si chuť premýšľať a zabaviť. Výherné bodovacie žetóny je možné vymeniť za aj iné odmeny, alebo v našej vlastnej úprave sme si každých 5 nazbieraných žetónov vymenili za skutočnú odmenu. To môže dať hre ešte ďalší rozmer.

Vzhľadom na fakt, že hra je zložená z kartičiek, žetónikov, hracích polí a presýpacích hodín je možné sa spoľahnúť na klasické oficiálne pravidlá, no u nás doma sme si dokázali z hry vytvoriť aj celkom vlastné. Jednotlivé diely je možné použiť aj na vlastné hry, ťahanie kariet, hádanie, ale aj plnenie úloh. Nápad je tak celkovo zaujímavý a dovolíme si tvrdiť, že by mohlo ísť o zaujímavú hru aj pre staršie ročníky v kombinácii s tými najmladšími.

Stolové hry môžu byť aj vzdelávacie. Dieťa si pritom ani nemusí všimnúť, že sa učí, ak mu učenie nie je po chuti, ale túži po zábave. Hra kvído – Matematika v kocke malého samostatného čitateľa zoznamuje s učivom matematiky naprieč základnou školou a robí to hravou formou, ktorá nemôže znechutiť. Ideálnym je žiak 3. triedy základnej školy a starší. Vyhrávať v tejto hre však bude znamenať, že má malý hráč nábeh na svetlú budúcnosť v technickom odvetví. Najmä ak je práve matematika predmetom, ktorý odlišuje mnohých žiakov od tých, ktorí sa venujú technickému zameraniu, alebo smerujú inam. Osvojiť si matematiku v našom detstve a v časoch, keď matematika nebavila ani samotného učiteľa na ZŠ, by bolo jednoduchšie s hrou ako je táto.

