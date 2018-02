The Impossible Collection of Wine, drahá, ale výnimočná kniha pre vinárov

Knihy sú odvetvím umenia, je pomerne bežné, že sú zberateľským artiklom. Kým literatúra má svoju hodnotu po obsahovej stránke, kniha ako dielo kníhviazačstva a ďalších druhov umenia má hodnotu z pohľadu vyhotovenia aj pozadia jej výroby. Kniha The Impossible Collection of Wine je v skutku umeleckým dielom väčších rozmerov s ktorým sa bežne v kníhkupectve nestretneme.

Britské vydavateľstvo Assouline, ktoré je známe výrobou hodnotných a drahých kníh, už dávnejšie predstavilo sériu The Impossible Collection, ktorej podstatnú časť tvorí vyhotovenie a samozrejme výrazne kvalitný fotomateriál. Mali sme možnosť nahliadnuť do knihy venovanej vínu.

O víne a jeho kvalite v kvalitnej väzbe

Jej obsah zostavil svetoznámy odborník, someliér Bernardo Enrico. So zahraničným úspechom sa pokúsil zostaviť výber tých najlepších vín 20. storočia, kde hodnotí vzácnosť, ojedinelosť, chuť, vôňu a aj oblasť pestovania hrozna jednotlivých značiek. Spomína najznámejšie a svetovo najuznávanejšie značky.

Vyhotovenie ručne viazanej knihy, ktorá váži zhruba 8 kilogramov, počíta s veľkou váhou. Samotné uschovanie knihy je pritom netradičné pre knihy, aj keď pre víno samotné je to celkom pochopiteľné. Drevená kazeta zasúvajúca podobne, ako je to pri vínach svetových značiek nemá síce slamenú výstelku, za to má iné materiály, pre ktoré je kniha v pohodlí. Pri jej vyberaní to však chce trochu silnejšie ruky.



The Impossible Collection of Wine nie je pre hocikoho

Kniha The Impossible Collection of Wine však zaujme hlavne vinárstva, ateliéry, reštaurácie, hotely a zariadenia zamerané na víno ako celok. Kniha, ktorá nebude možno vystavená verejnosti len tak pri vchode, je verná svojmu zameraniu dokonca na toľko, že je sama balená ako kvalitné víno. V drevenej kazete s gravírovaným názvom a zabalená starostlivo si takýto prístup jednoducho vyžaduje. Môže za to jej veľkosť a váha.

Ani jej skladovanie a čítanie nebude zrejme záležitosťou bežnej domácnosti. Dostatočne veľký voľný stôl je totiž prvou podmienkou, ak nie je po ruke stojan určený na podobné knihy. Jej čítanie len tak na nohách môže byť pre kolená trochu problém.

Netradičný papier, ktorý môže za zvýšenú kvalitu a váhu celej knihy dovolí na niektorých stranách papier rozložiť a zväčšiť tak náhľad na celú fotografiu v oveľa väčšom formáte. Venuje sa postupne viacerým vinárstvam pri ktorých si môžeme všimnúť etiketu vína, detaily korku a profesionálne zábery, ktorý v prípade otvorenej knihy doslova tvoria interiér malého vinárstva. Už len mať vhodný stojan pre knihu. Kniha má 200 strán a viac ako 150 fotografií a ilustrácií.



Že naozaj nie je pre bežného čitateľa svedčí aj jeho cena. Kým v zahraničí sa pohybuje v cenách nad 900 USD, na Slovensku si ju môžete kúpiť za 800 EUR v Luxusnej knižnici, zrejme na jedinom mieste na Slovensku.

Jazyk: angličtina

Počet strán: 200

Väzba: viazaná

Rozmery: 42 x 35,5 x 4,5 cm

Váha: zhruba 8 kilogramov

Vydanie: záver roka 2016

EAN: 9781614284710

Cena: 800 EUR