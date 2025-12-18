Poháre na víno. Prečo na ich výbere záleží?

Možno ste už zažili situáciu, keď ste otvorili skutočne kvalitné víno, no akosi tomu chýbala iskra. Často to nebýva vínom, ale práve pohárom. Poháre na víno, odborne nazývané aj kalichy, totiž nie sú len pekným doplnkom stola – sú nástrojom, ktorý dokáže umocniť alebo naopak utlmiť všetko, čo víno ponúka.
Zážitok z pitia vína formuje už to, ako mení farby vo svetle, aká vôňa sála z pohára a ako sa víno pohybuje v skle. Aj preto, že pohár má schopnosť ovplyvniť chuť a arómu vína, má zmysel venovať výberu pohárov trochu pozornosti. Nemusíte investovať stovky eur do špeciálnych profesionálnych súprav, no pár základných pravidiel sa oplatí dodržiavať.
Poháre na víno a ich materiál. Čomu sa vyhnúť
Prvá vec, ktorú si na pohári všimnete, je materiál. Kým hrubé, mliečne alebo farebné sklo možno vyzerá zaujímavo, pre víno nie je vôbec ideálne. Potrebujeme vnímať farbu a čírosť vína z istého dôvodu – prezrádza vek, odrodu aj prvé náznaky charakteru. Poháre na víno by preto mali byť priezračné, hladké a jemné.
Krištáľové sklo predstavuje eleganciu a ľahkosť, no i bežné kvalitné sklo dokáže ponúknuť veľmi dobrý zážitok a je navyše aj praktickejšie na každodenné používanie. Mimoriadne zdobený brúsený krištáľ síce pôsobí slávnostne, ale myslime na to, že optické „rušenie“ nie je pre víno práve výhodou. Pri hodnotení vína totiž vizuálna stránka zohráva prekvapivo dôležitú rolu – je prvým signálom, ktorý pripraví naše zmysly na degustáciu.
Veľkosť pohára pomáha vínu nadýchnuť sa
Mnoho ľudí dnes kupuje poháre podľa dizajnu, avšak v prípade pohárov na víno by mala byť estetika až druhým kritériom. Najdôležitejšia je veľkosť čaše. Poháre na víno by mali venovať vínu trocha priestoru.
- Červené vína potrebujú viac vzduchu – čaše by preto mali byť väčšie, širšie, hravé a pripravené na jemné zakrúženie.
- Biele vína, ktoré sa podávajú vhodne vychladené a sú zvyčajne jemnejšie, sa lepšie cítia v užšej, menšej čaši. Dôležité je, aby pohár nebol príliš malý.
Ak nemáte priestor na špeciálne poháre pre každý štýl vína, dobrou voľbou je univerzálna veľká čaša, ktorá poskytne vínu dostatok priestoru na uvoľnenie vône a zároveň sa s ňou dobre manipuluje.
Tvar vínových pohárov a úloha stopky
Tvar čaše je pre vinárov doslova fascinujúca téma. Poháre, ktoré sa smerom nahor jemne zužujú, lepšie kumulujú arómu, takže pri každom privoňaní získate intenzívnejší a bohatší vnem. Je to detail, ktorý zmení spôsob, akým víno vnímate. A hoci okolo dizajnu pohárov vzniklo mnoho marketingových legiend, fakt je, že tvar skla skutočne dokáže ovplyvniť to, koľko vôní zachytíte.
Poháre na víno sa môžu vyrábať strojovo alebo ručne. Pre ktorý typ sa rozhodnúť? Všetko závisí od toho, akú hodnotu od pohárov očakávate. Ručne vyrobené poháre sú prestížnejšie. Spoznáte ich podľa toho, že podstavec je zospodu hladký a rovný. Tieto poháre sú odolnejšie a majú takpovediac umeleckú hodnotu. Poháre na víno pochádzajúce zo strojovej výroby môžu mať na podstavci mierne výčnelky, čo však neuberá zo zážitku z konzumácie vína.
Pohár na víno rozhodne musí mať stopku, za ktorú ho budeme držať. Nielen preto, že to vyzerá elegantne. Teplo ruky by víno zbytočne ohrialo a odtlačky by narušili čistý pohľad na víno.
Poháre na víno podľa typu vína: čo je marketing a čo skutočne funguje
V obchodoch nájdete hotové záplavy rôznych tvarov a označení pohárov. Špeciálne poháre na bordeaux, na burgundské, na sauvignon, merlot či pinot noir. Ak sa vhodne skombinuje víno a pohár, môže to naozaj fungovať. Lídrom na trhu je firma Riedel, ktorá sa špecializuje na výrobu pohárov pre jednotlivé odrody vína. Výsledkom je jedinečný chuťový zážitok.
Niektoré zásady skutočne dávajú zmysel. Poháre na červené vína sú širšie, aby víno dýchalo. Poháre na biele vína sú menšie, aby si zachovali správnu teplotu. Poháre na šumivé vína – tzv. flauty – majú úzke telo, ktoré udrží bublinky aktívne dlhší čas.
Keďže nám záleží na tom, aby dokonale vynikla chuť každého vína vychádzajúceho z našich vínnych pivníc, nadviazali sme spoluprácu so slovenskými sklárňami RONA. Vytvorili sme spolu kolekciu pohárov na červené víno, ale aj univerzálne vínové poháre s minimalistickým logom TAJNA, ktoré vám umožnia vychutnať si obľúbenú fľašu vína v kvalite, akú si zaslúžite.
No pravda, ktorú u nás vo vinárstve TAJNA radi opakujeme, je jednoduchá: ak máte dobré víno a čistý kvalitný pohár, užívate si to najdôležitejšie. Víno chutí aj bez pohára špeciálneho tvaru. Oveľa dôležitejšie je, s kým si ho vychutnávate.