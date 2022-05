Recenzia: Erin French a Hľadanie slobody (o budovaní života od nuly)

Kniha Erin French, svetoznámej šéfkuchárky, majiteľky reštaurácie The Lost Kitchen v USA, ponúka silný príbeh ženy, ktorá prežila neľahké detstvo po boku svojho otca. Ten po odkúpení bistra zanedbáva svoju rodinu, ktorá navyše musí čeliť jeho náladám a holdovaniu k alkoholu. Jej životná cesta sa začína práve v bistre, kde trávi čas ako dieťa a pracuje už ako tínedžerka. Sníva o tom, že raz vyštuduje medicínu, no na univerzite ako 21-ročná otehotnie a jej priateľ ju opustí.

Napriek odhováraniu okolia, že má ísť na potrat, sa rozhodne, že si dieťa nechá. Otec sa k nej nikdy nesprával prívetivo, dokonca ani k jej sestre, vždy túžil mať syna a teraz zrazu čaká vnuka. Zmäkčí to jeho povahu alebo naďalej ostane tvrdý? Ako bistro ovplyvní jej život? Dokáže sa postaviť na vlastné nohy?

Príbeh pokračuje ďalej

Keď Erin spozná Toma, podstatne staršieho muža, a až bláznivo rýchlo sa v opare zamilovanosti v jedno popoludnie narýchlo vezmú, jej život sa zdá byť idylický a má pocit, že pre seba aj pre syna Jaima našla rodinu, pevný prístav, ktorý v detstve nemala. No táto vidina sa rozplynie, keď sa Tom po večeroch nevracia domov a ona v ňom objaví alkoholika a čelí podobným problémom ako pri otcovi. Ich vzťah je na vážkach a čitateľ čaká, ako to dopadne. Zažije Erin ďalší úder pod pás od života? Napriek ťažkostiam, ktoré jej život nadelil a psychickému zrúteniu, sa rozhodne, že chce uskutočniť svoj “americký sen”, a to otvoriť si vlastnú reštauráciu. Podarí sa jej to? Zachráni si popri tom aj manželstvo alebo má bojovať sama?

Skutočný príbeh

Príbeh knihy, životný príbeh Erin French, sám o sebe iste zaujme. Mladá žena, slobodná matka, ktorá mala neľahké detstvo popri komplikovanej povahe svojho otca, žena, ktorá si od určitého veku nerozumie so svojou sestrou, a žena, ktorá vie, že navždy zahodila svoj sen o tom, že vyštuduje medicínu, sa pokúša splniť si iný, nový sen, ktorý sa jej postupne vynoril popri plynutí jej života – otvoriť si vlastnú reštauráciu.

Stránky knihy ponúkajú príbeh nevtieravý, okamihy i myšlienky ženy, priznania o zlyhaní, sklamaní zo života, ženy, ktorá to nevzdala a zubami nechtami sa chopila šancí, aj keď by sa iný ocitol na dne síl, ona tú silu vždy našla a bojovala. Zažila manželstvo s mužom, ktorý ju nepodporoval, závislosť na antidepresívach, ktoré jej mali priniesť zdanlivú slobodu života. No vždy tu ostal jej syn, ktorý bol tým najväčším hnacím motorom, a pre ktorého chcela bojovať, aby mu vytvorila lepší a krajší život.

Druhou útechou depresií je pre ňu varenie, v ktorom nachádza útechu, a ktoré ju motivuje, inšpiruje k tomu, aby sa vzdelávala, zdokonaľovala sa v ňom, sebarealizovala sa a využila svoju fantáziu, ako i nadobudnuté vedomosti od otca a starých rodičov z oblasti gastronómie. Jej sen sa začína stávať skutočnosťou, keď sa jej podarí vytvoriť jej samorost. Malý klub gurmánov, ktorý zvoláva u nej doma v kuchyni, v tichosti na poschodí jej bytu, jej “Stratenú kuchyňu”: “Nevrátila som sa k jedlu ako k záchrannej sieti len preto, že som ho považovala za jedinú zručnosť, ktorú som sa kedy naozaj naučila – stávalo sa pre mňa absolútnou vášňou. Vtedy som dokonale pochopila, čo môjho otca poháňalo robiť to, čo robil celé tie roky, aj na úkor svojej rodiny. Hoci mňa tiež poháňalo kŕmenie ľudí, nerobila som to napriek svojej rodine, ale pre ňu. A prvý raz za veľmi dlhý čas to bolo aj niečo pre mňa.”

Opisy jedla

Kniha ponúka naozaj detailné opisy jedla, ktoré je spomínané takmer na každej jednej strane. Rozvíria v čitateľovi všetky chuťové bunky. Jedlo si vie čitateľ doslova predstaviť nielen imaginárnym zrakom ale i čuchom a chuťou. Autorka predstavuje jeho pestrosť, vône, chute, neobvyklé kombináce a opisy spôsobov jeho prípravy a servírovania.

Otec – emocionálne nedostupný

Človek si svoje radosti, no hlavne traumy z detstva nosí so sebou celý život v rôznych podobách, do ktorých sa zhmotnia. Aj autorka odkrýva svoje traumy z detstva, ktoré pramenia hlavne z komplikovaného vzťahu s otcom, s ktorým to nemali ľahké ani ona so sestrou, no ani ich mama. Vidina šťastnejšieho života zhmotnená v malom bistre pri frekventovanej ceste, ktoré odkúpili jej rodičia, sa rozplynie veľmi rýchlo. Veď otec trávi v práci celé dni do neskorých večerov a vzrastá v ňom opilectvo a nepríjemné nálady. Napriek svojej necitlivosti bol pre Erin, hlavnú hrdinku, zároveň veľmi silným hnacím motorom, aby sa v živote nevzdávala. Bol však hlavne vzorom a najlepším učiteľom v tajomstvách varenia.

Ísť za svojím snom

Mnoho kníh dnes ponúka motív toho, ako si ľudia majú ísť za svojím snom, ako nájsť tú správnu motiváciu. Motivačná literatúra s takouto tematikou je značne vyhľadávaná. Táto kniha vlastne ponúka motivačnú literatúru v praxi, v živote jednej ženy, ktorá si išla za svojím cieľom, krok po kroku. Čitatelia sa tak stretnú s pocitmi, situáciami, s ktorými sa musí Erin French vysporiadať, ako aj s bežnými ekonomickými či organizačnými vecami, s ktorými sa človek, (nielen) začínajúci podnikanie, musí popasovať.

Erin si svoj sen budovala postupne. Síce vždy túžila vyštudovať medicínu, život jej nadelil iné karty, s ktorými musela hrať. Jej život bol značne ovplyvnený varením a gastronómiou v rodinnom prostredí, a to jej vnuklo nový sen, na ktorom tvrdo pracovala, učila sa, vystriedala viacero zamestnaní, postupne si kupovala kuchynskú výbavu, obzerala voľné priestory a hľadala kvalitné suroviny a ingrediencie.

“Začala som uvažovať, či by som mala na to otvoriť si skutočnú reštauráciu. To, že som to nikdy oficiálne neštudovala a nemám nijaké úspory, boli len dva z milióna dôvodov, prečo by som o takom riskantnom podnikaní nemala ani uvažovať. No tiež som verila, že ak to budem dostatočne chcieť, neexistuje, že by som neuspela. Nemohla som navždy prevádzkovať vo svojom byte ilegálny klub gurmánov. Napokon ma odhalia a zistia, že na to nemám povolenia ani kontroly. Vynorila sa teda otázka: Čo ďalej?”

