Česká komédia Špindl: Čo sa stane na horách, ostane na horách

Spoločne s prvým zimným dňom vstúpi do slovenských kín horská zimná komédia Špindl. Tri sestry v nej vyrážajú do hôr, do zasneženého Špindlerovho mlyna, aby si užili dámsku jazdu. A bude to možno väčšia jazda, ako samy čakali. Príjemnej zimnej komédii dominuje hrdinka v podaní Anny Polívkovej, ktorá svojim milostným trapasom čelí s veľkou dávkou irónie a suchého humoru. Komédiu natočil Milan Cieslar, tvorca úspešných komédií akoLáska je láska alebo Život je život.

Česká komédia Špindl

“Natáčanie bolo jedno z najzábavnejších v mojom živote. Scenár filmu je tak vtipný, že ma okamžite dostal a ani mi nevadilo, že som musel behať úplne nahý v mraze. Snáď to nakoniec diváci a hlavne diváčky ocenia J,” teší sa jeden z hlavných mužských hrdinov, David Gránský.

Keď do hôr, tak do Špindlu. Práve sem vyrážajú tri sestry Eliška, Katka a Magda na svoju dámsku jazdu. Síce si lyže vzali, ale rozhodne to nie sú typy, čo vstávajú skoro ráno, aby boli na zjazdovke ako prvé. V pláne majú predovšetkým relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných dobrodružstiev. Eliška je v pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? Možno, ale isté je, že na krkonošských svahoch, v bielych stopách a v horských chalupách stretnú ďalších účastníkov zimných radovánok. Zábavných, svojráznych, charizmatických alebo jednoducho podivných. Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas týždňového pobytu zavalí lavína erotických a životných lapálií a karambolov. Kalná rana v cudzích izbách s cudzími ľuďmi, prejdené lyže, zrážky aj pekní inštruktori. Špindl ponúka ideálny začiatok zimnej dovolenky, táto komédia totiž nejazdí pomalým pluhom, ale ide z prudkého kopca.

“Všetkým trom hlavným hrdinkám sa v Špindli totálne zmení život. Cesta k tejto zmene vedie cez milostné sklamanie, sexuálne dobrodružstvo a niekoľko poriadne bolestných opíc. Táto komédia je ako zo života,”smeje sa predstaviteľka Elišky, Kateřina Klausová

Česi sú národ lyžiarov a veselohry z prostredia hôr patria k najobľúbenejším evergreenom. Práve na ne chce Špindl nadviazať a zaradiť sa do skupiny filmov ako boli “Anděl na horách”, “S tebou ma baví svet”, “Sněženky a machři”, “Snowboarďáci” alebo nedávna “Padesátka”.

Dĺžka: 90 min.

Žáner:komédia

Premiéra: 21. decembra 2017

Réžia: Milan Cieslar

Hrajú: Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš Pavlásek a další

Veková dostupnosť: od 12 rokov