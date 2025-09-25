Števo Martinovič otvára Zakázané zóny: Spektrum a nový seriál

Bratislava, 16. septembra – Celkovo 20 neprístupných miest a 10 napínavých dielov. To prinesie divákom nový program Zakázané zóny, ktorého natáčanie v týchto dňoch vrcholí. Divákov zavedie do vodnej či jadrovej elektrárne, na cvičenie hasičov, do tajomného podzemia a na množstvo ďalších atraktívnych miest. Sledujte už od 10. novembra na TV Spektrum.
Seriál Zakázané zóny
Populárni herci Števo Martinovič a Jan Révai si z leta odnášajú naozaj jedinečné zážitky. V rámci natáčania programu Zakázané zóny sa totiž vydali na neprístupné miesta, ktoré sú pre verejnosť uzavreté. Svoje zážitky sprostredkujú divákom už v novembri.
Obaja sprievodcovia nie sú len obyčajnými moderátormi – náročné či nezvyčajné profesie si vyskúšali na vlastnej koži. Jan Révai preveril svoju fyzičku pri cvičení s hasičmi aj elitnými policajtmi, zažil deň s pracovníkmi Jadrovej elektrárne Dukovany či s ošetrovateľmi exotických zvierat v Safari Parku Dvůr Králové.
Nechýba ani pohľad do hlbín uhoľnej bane alebo fascinujúca zastávka v Brne, kde sa diváci zoznámia s katakombami a podzemnými vodnými nádržami, ktoré odhaľujú tajomnú a doteraz málo známu tvár mesta.
Slovensko ponúkne rovnako atraktívne lokality. Števo Martinovič divákov zavedie napríklad do útrob Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Nazrie aj do zázemia legendárneho historického hotela vo Vysokých Tatrách a odhalí tajomnú atmosféru náleziska drahokamov. Fanúšikov kultúry poteší pohľad do zákulisia festivalu Pohoda, najväčšieho multikultúrneho festivalu na Slovensku.
Novinky i na AMC a Spektrum Home
Tohtoročná jeseň prinesie divákom staníc televíznej siete AMC Networks International okrem programu Zakázané zóny aj ďalšie novinky.
„Jeseň je na našich staniciach naozaj nabitá. V septembri na AMC uvádzame novú tretiu sériu seriálového hitu Daryl Dixon zo sveta apokalyptického The Walking Dead. V nasledujúcich mesiacoch pripravujeme pre české publikum dva pôvodné programy. Koncom septembra štartuje na celoplošnej stanici Spektrum Home druhá séria relácie Popojedem, talkshow Honzu Musila. A v novembri sa diváci môžu na Spektrum tešiť práve na Zakázané zóny,“ dodáva Irena Novotná, country manažérka a vedúca marketingu AMC Networks International.
