
Števo Martinovič otvára Zakázané zóny: Spektrum a nový seriál

Pripravil Tlačové správy

Bratislava, 16. septembra – Celkovo 20 neprístupných miest a 10 napínavých dielov. To prinesie divákom nový program Zakázané zóny, ktorého natáčanie v týchto dňoch vrcholí. Divákov zavedie do vodnej či jadrovej elektrárne, na cvičenie hasičov, do tajomného podzemia a na množstvo ďalších atraktívnych miest. Sledujte už od 10. novembra na TV Spektrum.

Števo Martinovič, Zakázané zóny
Števo Martinovič a seriál Zakázané zóny, TV Spektrum

Seriál Zakázané zóny

Populárni herci Števo Martinovič a Jan Révai si z leta odnášajú naozaj jedinečné zážitky. V rámci natáčania programu Zakázané zóny sa totiž vydali na neprístupné miesta, ktoré sú pre verejnosť uzavreté. Svoje zážitky sprostredkujú divákom už v novembri.

Obaja sprievodcovia nie sú len obyčajnými moderátormi – náročné či nezvyčajné profesie si vyskúšali na vlastnej koži. Jan Révai preveril svoju fyzičku pri cvičení s hasičmi aj elitnými policajtmi, zažil deň s pracovníkmi Jadrovej elektrárne Dukovany či s ošetro­vateľmi exotických zvierat v Safari Parku Dvůr Králové.

Števo Martinovič a seriál Zakázané zóny na TV Spektrum, zdroj: Spektrum
Števo Martinovič a seriál Zakázané zóny na TV Spektrum, zdroj: Spektrum

Nechýba ani pohľad do hlbín uhoľnej bane alebo fascinujúca zastávka v Brne, kde sa diváci zoznámia s katakombami a podzemnými vodnými nádržami, ktoré odhaľujú tajomnú a doteraz málo známu tvár mesta.

Slovensko ponúkne rovnako atraktívne lokality. Števo Martinovič divákov zavedie napríklad do útrob Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Nazrie aj do zázemia legendárneho historického hotela vo Vysokých Tatrách a odhalí tajomnú atmosféru náleziska drahokamov. Fanúšikov kultúry poteší pohľad do zákulisia festivalu Pohoda, najväčšieho multikultúrneho festivalu na Slovensku.

Novinky i na AMC a Spektrum Home

Tohtoročná jeseň prinesie divákom staníc televíznej siete AMC Networks International okrem programu Zakázané zóny aj ďalšie novinky.

„Jeseň je na našich staniciach naozaj nabitá. V septembri na AMC uvádzame novú tretiu sériu seriálového hitu Daryl Dixon zo sveta apokalyptického The Walking Dead. V nasledujúcich mesiacoch pripravujeme pre české publikum dva pôvodné programy. Koncom septembra štartuje na celoplošnej stanici Spektrum Home druhá séria relácie Popojedem, talkshow Honzu Musila. A v novembri sa diváci môžu na Spektrum tešiť práve na Zakázané zóny,“ dodáva Irena Novotná, country manažérka a vedúca marketingu AMC Networks International.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe patrí pod AMC Networks International. Jednu z popredných spoločností v televíznom vysielaní a distribúcii tematických staníc. Zameriava sa najmä na strednú a východnú Európu. Portfólio zahŕňa štyri žánre – športové stanice Sport1 a Sport2, detské Minimax a JimJam. Tiež zábavno-vzdelávacie Spektrum, TV Paprika a Spektrum Home a filmové AMC a Film+. Obsah je prispôsobený miestnym divákom v rôznych jazykoch. Dostupný je na všetkých platformách vrátane HD služieb a verzií pre mobilné zariadenia.

AMC Networks International (AMCNI) je globálna divízia AMC Networks. Poskytuje uznávané programy pre predplatiteľov vo viac ako 130 krajinách. Zahŕňa medzinárodné značky aj populárne lokálne stanice s rôznorodým žánrovým zameraním.

Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.





