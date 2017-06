Premiéra filmu Heydrich: Muž so železným srdcom - ZN.SK

Druhá svetová vojna priniesla množstvo bolesti, smrti v dôsledku túžby po moci. Za celou myšlienkou ovládnutia všetkého jedným národom Nemeckom, nestál iba A. Hitler, ale množstvo jeho spolupracovníkov. 27. mája uplynulo presne 75 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha, druhého najsilnejšieho muža Tretej ríše. Málokto vie, že na tomto atentáte sa podieľali hrdinovia Slovák Jozef Gabčík a Čech Ján Kubiš. Slovenský prezident Andrej Kiska povýšil J. Gabčíka do hodnosti generalmajora in memoriam. Pri príležitosti tohto výročia prichádza do slovenských kín film Heyndrich: Muž so železným srdcom, ktorý je skutočným príbehom o zrodení monštra.

Film je adaptáciou románu

Tento výpravný historický film je adaptáciou románu HHhH spisovateľa Laurenta Bineta. Režisér Cédric Jimenez si knihu prečítal počas nakrúcania svojho predchádzajúceho filmu. Okamžite ho oslovila. Kniha vyšla vo Francúzsku v roku 2010 a získala prestížnu cenu Prix Goncourt du Premier Roman pre začínajúcich autorov. Získala si nadšenie v ďalších 25 krajinách sveta. Jej názov je skratkou slovného spojenia “Himmler’s Hirn heißt Heydrich”, čo v preklade znamená “Himmlerov mozog sa volá Heydrich” a je odkazom na bonmot, ktorý vo svojej dobe koloval po celom Nemecku. Jimenez priznal, že čítal knihu kvôli vlastnému záujmu a pôvodne ju nemal v úmysle filmovo spracovať.

Hrdinovia Ján a Jozef

Film je postavený na myšlienkach “odboja” a odvahy, ktoré boli potrebné, aby sa skupinka mladých Čechoslovákov rozhodla vykonať niečo nepredstaviteľné. Ján (Jack O’Connell) a Jozef (Jack Reynor), hrdinovia tohto epického príbehu, si boli dobre vedomí rizika a vedeli, že možno budú musieť obetovať vlastné životy. Napriek tomu do toho išli naplno s vedomím, že môžu uspieť len s maximálnym odhodlaním a osobnou statočnosťou. Záujem spoločnosti nadradili vlastnému bezpečiu a nikdy sa nevzdali svojho presvedčenia. Vrcholné okamihy histórie sa rodia vďaka výrazným postavám, či už to sú hrdinovia alebo zlosynovia. Ján a Jozef sú dvaja vlastenci plní života, ktorí sa odmietajú zmieriť s barbarskými praktikami. Ich priateľstvo je pilierom tohto príbehu. Bojujú bok po boku tvárou v tvár mizerným vyhliadkam. Heydrichov vplyv postupne rastie a československý odboj sa ocitá v čoraz väčšom riziku. Zároveň silnie pocit dôležitosti a nevyhnutnosti misie parašutistov: je potrebné, aby niekto všetkými silami Pražského mäsiara, ako sa mu zvyklo hovoriť, zastavil.

Cherchez la femme alebo za všetkým hľadaj ženu

V príbehu sa týči zlovestná, hrozivá postava Heydricha. (Jason Clarke). HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM sledujeme z dvoch uhlov pohľadu. Najskôr sa staneme svedkami vzostupu Heydricha, bývalého vojenského dôstojníka, ktorý sa pridá k nacistickej strane a stáva sa najhorším zo všetkých. Po jeho boku je manželka Lina (Rosamund Pike), padnutá nemecká šľachtičná, ktorá usiluje o pomstu a je príčinou všetkého. Vo filme je silnou postavou. “Lina bola niekým, kto chcel moc pre seba, ale pretože bola ženou, v tej dobe to nebolo dosť možné. Svojím spôsobom si to musela prežiť prostredníctvom manžela. Podľa mňa sa ho zmocnila a videla v ňom niečo, s čím sa dalo manipulovať. Vzala si ho a urobila si z neho svoju bábku.” zhodnotila Rosamunde.

Režisér o filme

„Jedinečný scenár umožnil preniknúť hlboko do osudov týchto troch hlavných postáv. Zároveň sme sa mohli pohrať s očakávaniami historického žánru. Film je tým pádom originálnou a modernou kaleidoskopickou víziou jedného rozhodujúceho momentu dejín. Réžia je prirodzená a blízka srdciam postáv, ktoré slúžia ako emocionálny “motor” príbehu a poháňajú dej dopredu. Mojou ambíciou bolo, aby sa diváci nechali úplne pohltiť dejom a na vlastnej koži pocítili nutkanie a presvedčenie mužov a žien tej doby. Natáčali sme na 35mm film, aby bol obraz čo najživší a lepšie zachytil éru, v ktorej sa príbeh odohráva.“ o filme prezradil C. Jimenez.

Verí, že keď ľudia uvidia jeho film, pochopia, myšlienku vyzdvihnutia ideí a neochoty zmieriť sa s ťažkou situáciou. Dúfa, že to na divákov natoľko zapôsobí, až si uvedomia, že niektoré pomery v spoločnosti nie je možné ignorovať.

Film HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM prináša Bontonfilm a diváci si ho majú možnosť pozrieť v slovenských kinách už od 15.6.2017.