Najväčšie hrady Európy: kde nájdeme najväčšie hradné komplexy?

Hrady plnili funkcie sídiel, chránených skladov, priestorov za silnými múrmi a hradbami. Mali byť bezpečné a chránené pred nepriateľmi, lúpežami a vzburami. Niekedy boli ukážkou moci a prosperity vladára, či šľachty. V Európe môžeme nájsť množstvo hradných komplexov, areálov a hradieb, ktoré prekonávajú bežné predstavy o hradoch. A v takomto rebríčku máme aj zástupcu zo Slovenska. ktoré hradné komplexy patria medzi najväčšie?

Najväčšie hrady v Európe

Hrad Malbork (Poľsko)

Hrad Malbork sa nachádza na severe Poľska a postavený bol v 13. storočí Rádom nemeckých rytierov ako pevnosť a sídlo veľmajstra. S rozlohou približne 143 000 m² ide o najväčší hrad na svete podľa celkovej plochy. Ide o monumentálny tehlový komplex, ktorý pozostáva z viacerých častí vrátane vonkajšieho a vnútorného hradu a rozsiahlych opevnení. V stredoveku bol jedným z hlavných centier politickej a vojenskej moci v regióne. Počas stáročí hrad viackrát menil majiteľov, prešiel obdobím úpadku aj reštaurovania a dnes je zaradený medzi pamiatky svetového dedičstva UNESCO. Je jedným z najvýznamnejších symbolov stredovekej gotickej architektúry v Európe.

foto: Malbork, Poľsko, zdroj: pixabay

Windsorský hrad (Veľká Británia)

Windsorský hrad, ktorý sa nachádza západne od Londýna, bol vybudovaný po normanskej invázii v 11. storočí. Jeho rozloha presahuje 54 000 m², vďaka čomu je jedným z najväčších hradov v Európe. Zároveň ide o najväčší obývaný hrad na svete. Hrad slúži ako oficiálne sídlo britskej kráľovskej rodiny a je aktívne využívaný na štátne návštevy a ceremoniálne udalosti. Vnútri sa nachádzajú luxusné reprezentačné miestnosti, kaplnka svätého Juraja a pohrebisko významných monarchov. Hrad prežil niekoľko veľkých požiarov, vrátane rozsiahlej rekonštrukcie po požiari v roku 1992. Windsor je symbolom britskej kontinuity, monarchie a histórie.

foto: Windsor hrad, pixabay

Pražský hrad (Česká republika)

Pražský hrad sa nachádza na vyvýšenine nad riekou Vltavou a dominuje panoráme hlavného mesta Českej republiky. Založený bol v 9. storočí a počas viac ako tisíc rokov slúžil ako sídlo českých kniežat, kráľov, cisárov Svätej rímskej ríše a dnes aj prezidenta Českej republiky. Hradný komplex dosahuje rozlohu približne 70 000 m², čo z neho robí najväčší súvislý hradný komplex na svete podľa UNESCO. Zahŕňa majestátnu Katedrálu svätého Víta, Starý kráľovský palác, baziliku svätého Juraja a známu Zlatú uličku. Je to miesto nabité históriou, kultúrou a umením, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v strednej Európe.

Hohensalzburg (Rakúsko)

Hrad Hohensalzburg sa vypína nad mestom Salzburg a patrí medzi najväčšie a najlepšie zachované stredoveké pevnosti v Európe. Bol postavený v roku 1077 na príkaz arcibiskupa Gebharda z Helfensteinu a postupne sa rozširoval počas ďalších storočí. Jeho rozloha je približne 30 000 m². Hrad slúžil najmä ako symbol moci salzburgských arcibiskupov, ktorí boli duchovnými, ale aj svetskými vládcami. Pevnosť nikdy nebola vojensky dobytá, čo svedčí o jej výnimočne strategickej polohe a obrannom systéme. Dnes je obľúbenou turistickou destináciou a ponúka panoramatické výhľady na mesto a okolité Alpy.

Foto: Hohensalzburg, pixabay

Buda Castle (Maďarsko)

Budínsky hrad, známy aj ako Kráľovský palác, sa nachádza na brehu Dunaja v Budapešti a tvorí výraznú dominantu maďarskej metropoly. Prvýkrát bol postavený v 13. storočí, ale počas svojej histórie prešiel mnohými prestavbami a zmenami v štýle od gotiky po barok. Rozloha komplexu je približne 44 674 m². Hrad bol sídlom uhorských kráľov a dnes je domovom Maďarskej národnej galérie, Historického múzea a Széchényiho knižnice. Počas druhej svetovej vojny bol vážne poškodený, no odvtedy bol rekonštruovaný. Buda Castle symbolizuje turbulentnú históriu Maďarska a jeho kultúrne bohatstvo.

Spišský hrad (Slovensko)

Ak spomíname najväčšie hrady, Slovensko má svojho zástupcu. Spišský hrad patrí medzi najväčšie hradné komplexy v strednej Európe. Nachádza sa na vápencovom brale nad obcou Spišské Podhradie a jeho rozloha je približne 41 426 m². Hrad bol postavený v 12. storočí a slúžil ako strategická pevnosť na ochranu Uhorského kráľovstva. Neskôr sa stal sídlom významných šľachtických rodín, ako boli Zápoľskí a Thurzovci. V 18. storočí hrad vyhorel a odvtedy je v ruinách, no aj napriek tomu zostáva majestátnym symbolom slovenského dedičstva. Od roku 1993 je zapísaný na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Dnes je sprístupnený verejnosti a predstavuje dôležité historické aj archeologické miesto.

Edinburský hrad (Škótsko)

Edinburský hrad stojí na vyhasnutej sopke priamo v srdci škótskeho hlavného mesta a patrí medzi najznámejšie symboly Škótska. Jeho história siaha až do 11. storočia a počas storočí bol svedkom mnohých konfliktov, vrátane anglicko-škótskych vojen. Hrad má rozlohu približne 35 737 m². Slúžil ako kráľovská rezidencia, vojenská pevnosť a väznica. V súčasnosti sa v ňom nachádza Škótsky korunovačný klenot, známy ako „Honours of Scotland“, aj legendárny Kameň osudu (Stone of Destiny). Edinburský hrad je dnes hlavnou turistickou atrakciou a symbolom národnej hrdosti. Škótsko má na svojom území viaceré hrady a niektoré z nich sú ikonicky známe aj vďaka filmu.

foto: hrad Edinburg, pixabay

